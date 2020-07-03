德语媒体: 德国，你为何而沉默?

(德国之声中文网) 周一出版的《法兰克福汇报》以"搞错了对象"为题，刊评抨击了德国外交部警告本国公民前往香港时应谨言慎行的做法。作者问道，这一警告难道不应向中国政府发出吗？

"就境外旅行的风险向本国公民发出警示，这是德国政府理所当然的职责。所以，德国外交部现在就提醒说，德国人也有可能受到最新生效的'港版国安法'的威胁。以前，外交部也就土耳其发出过旅行警示，因为安卡拉确实会编织罪名来起诉发表了不受欢迎言论的人士。"

"不过，德国政府是否就发出警示的原因亮明立场，则是另外一个话题。在香港问题上，德国政府至今采取了总体消极的姿态。柏林方面不断表示，对香港的局势发展'十分忧虑'。北京的当权者一定会喜欢这个表述，他们会顺势说'我们也很忧心'，所以才出台了《维护国安法》。"

位于柏林市中心的德国联邦外交部大楼

"德国政府其实很清楚，新的法案究竟对香港意味着什么。一切迹象都表明，德国政府明白中国究竟在做什么：一方面，香港的自治权正在被收走；另一方面，新法案最终会导致中国向全世界制订规则：谁可以对中国说些什么、不可以说些什么。目前来看，中国还不太具有这个能力。"

"可是，如果我们看看有多少大型跨国企业因为北京臆想的'罪名'而向中国卑躬屈膝，就会意识到，有些事情已经在向完全错误的方向发展。在这种情形下，德国政府还在事实上要求德国公民进行自我审查，却不向中国政府发出明确抗议。用德国政府惯用的措辞来表达：这真的是非常不幸。德国政府的警告对象本应是北京，而不是其他人。"

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柏林出版的《世界报》周日版则以"在专制面前 正直的示威者变得软弱"为题，将矛头指向了德国普通民众。作者注意到，德国的左翼正直人士在推动国内的具有殖民色彩的地名更名时十分积极，但是在面对中国这样的专制强权时，反而变得谨小慎微。

"德国政府同样很少就北京对香港的出手进行公开抨击。经济界的大部分人也对香港的命运置若罔闻。而我们普通人还在继续购买由受压迫中国少数民族生产的鞋子和汽车。"

"在德国的电商网络上，消费者如果要购买电冰箱，可以按照噪音等级进行排序。可是，至于一台电冰箱究竟是哪里制造的，则是一个迷。消费者首先关注的还是舒适性。"

"显然，北京的胃口不会满足于香港，中国还会继续扩张。今后，我们受到的冲击可能会比我们所料想的更为直接。"

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