 德语媒体： 彭帅发声 疑惑依旧 | 媒体看中国 | DW | 08.02.2022

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德语媒体： 彭帅发声 疑惑依旧

去年十一月发表网络实名文章后，一度销声匿迹的中国网球女选手彭帅日前再度现身，接受了法国报纸《队报》的采访。但这场精心安排的采访，并未能打消外界对"性侵"事件的疑惑

China | Peng Shuai besucht die Olympischen Spiele, 08.02.22

（德国之声中文网）瑞士出版的《新苏黎世报》写道，彭帅的网球生涯曾有过短暂的辉煌，但国际知名度却并不算高。但去年12月，彭帅发表的一篇网文，却使她一夜之间成了全球舆论关注的焦点。这篇题为《这一切都是误会吗？》的报道写道：

"彭帅对中国前任副总理张高丽提出性侵指控后，连续几周完全失去了音讯。事件引发了全球性的抗议浪潮。威廉和大坂直美等网球名将纷纷在推特发声，要求中国有关当局出面澄清。国际女子网球协会以前所未有的强硬立场，取消了同中国的一切业务往来。总共有11场比赛受到影响，其中包括奖金高达1400万美元的深圳国际女子网球协会杯决赛。

现在彭帅出面接受法国《队报》采访时表示，这一切完全是场误会。她很感谢各方的声援，但她从未说过曾受到强奸这样的话。她表示，那篇网文也是她本人事后删除的。

这可能是彭帅事件的最新进展，同样也是最后一个进展。但很多谜团并未因此解开。彭帅当初为什么要发表那篇网文？她事后为何不对国际女网协会主席西蒙的联络尝试做出回应？过去两个月当中，她去了哪里？更为重要的，她否认性侵指控的说法真的可信吗？

同《队报》进行的采访是由中国奥委会协调安排的，采访地点是国际奥委会成员下榻的酒店。一名中国官员始终陪伴左右，彭帅一直以中文回答问题。问题是事先提交给彭帅的。而采访得以进行的前提条件则是，采访内容必须原文照发，不得添加其他评论。"

Tennis IOC-Präsident Thomas Bach im Gespräch mit Peng Shuai per Videoanruf

国际奥委会主席巴赫在彭帅事件上的表现，一度引起诸多批评。图为巴赫在和彭帅视频通话。

国际奥委会在彭帅接受采访后也发表了一份简短声明，但声明中对性侵指控只字未提。报道最后写道：

"显然中国政府希望彭帅再度出面否认性侵指控后，这一事件会被划上句号。而现年36岁的彭帅也对《队报》表示她将退出网坛。"

在整个彭帅事件中，国际奥委会及其德国籍主席巴赫的表现引起广泛的批评。《南德意志报》发表评论称，巴赫已经成为中国宣传机器的一部分。评论写道：

"巴赫以其言谈举止向彭帅发出的真实信息是，他在北京发布的每一份国际奥委会声明、每一次回答记者提问，都是完全符合中国宣传机器的要求的。

抛开彭帅的健康问题不谈，她的生活现状如何，短期内恐怕将无人知晓。像《队报》这样被中国官方安排、又受到重重限制的采访，当然也无法了解真相。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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