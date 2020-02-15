德语媒体： 当口罩成为象征

（德国之声中文网）在中国抗击冠状病毒的"人民战争"中，很多人遭到殴打、关押和侮辱，他们的罪名竟是"没有佩戴口罩"。《法兰克福汇报》发自北京的报道称，口罩已经成了这个国家陷入混乱的象征。这篇题为《口罩之年》的文章写道：

"在这场疫情中，没有任何东西比口罩更具有象征意义。即便是在万里之遥的德国，一月底开始发现确诊病例后，很多地方的口罩也已售罄。目前德国已有16个确诊病例。在菲律宾和斯里兰卡，政府不得不就是否实施口罩佩戴义务发表声明。在新加坡，已连续执政半个多世纪的执政党为了再次赢得议会选举，竟派出军队向每个家庭发放四盒口罩。

但是，在疫情笼罩下的中国，口罩的重要性则绝非其他国家可以比拟的。尽管几乎没有人相信官方提供的统计数据，但即便按照官方的说法，此间死亡人数也已经超过两千，感染人数更已经超过七万。

疫情初期，电视直播了湖北党委的一次新闻发布会，激起了社交媒体里一片叫骂声。网名指责湖北省委书记的口罩没有盖住鼻子，武汉市长则戴反了口罩，而省长则根本没有佩戴口罩。因最早发出疫情警告，遭到警方训诫，最后感染病毒的李文亮去世后，他的素描肖像画在网络上迅速传播。画像上的李文亮当然带着口罩，一个缠绕着铁丝网的口罩。在这里，口罩成了这个国家法治缺失的象征。"

疫情爆发以来，口罩成了紧俏商品，以至于富士康、比亚迪等大型企业也开始转产加工口罩。香港最近进行的一项民调显示，三分之一的受访者表示他们在情人节这一天，更希望获得口罩，而不是鲜花。文章写道：

"中国大陆有关必须佩戴口罩的呼吁，令许多香港人感到苦涩。香港抗议浪潮期间，港府曾颁布禁止佩戴口罩的禁令。后来，香港一家法庭驳回了政府禁令，怒不可遏的北京领导层为此宣布：香港特区的街头上是否可以戴口罩，这一点只有中国才有权决定。"

美国政府不断向盟友施压，要求他们不要在5G网建设中使用华为设备。《南德意志报》报道称，华盛顿对华为提出的间谍指控，仍无法令德国政府感到信服。该报写道：

"毋庸置疑，美国情报部门拥有极其丰富的网络专业知识。他们所掌握的情况，德国人也许并不知情。但是，尽管德方多次提出相关请求，但美国政府并没有为相关指控提供更多的证据。与之相反，美国还在不断加大对华为的压力：华为不仅多次违反美国针对朝鲜和伊朗的制裁禁令，而且还继续从事工业间谍活动。

有鉴于此，美国政府也敦促包括德国在内的盟友停止同华为的合作。为此目的，周一凌晨美国发出了咄咄逼人的威胁，而这项威胁的源头显然是美国总统本人。美国驻德大使理查德·格雷内尔（Richard Grenell）发布推文称，特朗普刚刚从空军一号打来电话，要求他澄清一件事情：'任何国家如果决定采用不值得信赖的5G设备，就必须承担无法获得我方最高级别情报的风险。'"

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