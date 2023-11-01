德语媒体: 崇祯皇帝何以成了禁忌

（德国之声中文网）《明镜》周刊记者发自北京的报道称，新版历史书《崇祯：勤政的亡国君》一书的封面上写道："昏招连连步步错，越是勤政越亡国"， 中国当前的统治者习近平显然不希望这本书引起过多的联想。

"现在权力架构中有人担心，这本书会让人联想起当前的党和国家领导人、共产王朝的统治者习近平。习近平取消了任期限制，并在今年三月开始了他本人的第三个最高领导人任期。习近平在讲话中经常引用历史典故，显然他也很重视学习历史。

现在如果在中国网络里寻找关于这本书的信息，几乎搜不到任何结果，因为审查机制已经开始了高速运转。不过，网上也有个别帖子得以幸存。有人问道：'他们为什么如此害怕？学习历史有什么错吗？'另外一个人写道：'我很高兴有朝一日能读到这本书，虽然我不知道书中的内容，但大伙现在都在找这本书。'还有一名网民留下了由几个名字组成的留言：'崇祯、道光、溥仪、维尼小熊'。

崇祯断送了明朝，清朝道光皇帝执政期间爆发了鸦片战争，最终数十万中国人染上毒瘾，朝廷被迫向英国割地求和。溥仪则是清朝末代皇帝，1908年两岁时登基，四年后清王朝宣告终结。那么，维尼又是怎么回事呢？维尼一方面是指维尼小熊，另一方面则是暗指习近平。对许多中国人来说，憨态可掬的维尼小熊可能已经成了他们讽刺中国领导人的唯一方式。"

明镜周刊的报道写道，2013年，习近平上任后首访美国，并同时任美国总统的奥巴马举行了会晤。中美领导人在白宫草坪上漫步的照片，激发网友灵感，将中美领导人并肩散布的照片同迪斯尼动画片的"小熊维尼"与"跳跳虎" 并排展示，相关的图片很快传遍网络，也使小熊维尼成了中国网络里的违禁词。

"直到今天，中国网警仍会定期清除社交媒体里的维尼图片，以及同维尼有关的众多派生词。 根据作家韦尔尼思儿童读物《小熊维尼》改编的迪士尼影片《克里斯多弗·罗宾》也同样在中国被禁演。诺贝尔和平奖得主刘晓波2017年也曾以小熊维尼作为告别人世的道具。当时已经肝癌晚期的刘晓波同妻子在医院拍照留念。二人面带微笑，手握茶杯。而刘晓波的黄色杯子上有维尼小熊的图案。这幅照片发出的信号很明确：'我可能会死在狱中，但我仍觉得你习近平非常可笑。'"

柏林动物园的两只熊猫即将返乡，这让很多人恋恋不舍。柏林出版的《日报》写道：

"熊猫孪生兄弟Pit和Paule将于今年12月中旬离开柏林，前往中国。柏林动物园周二宣布，粉丝们还有大约一个半月的时间，见这对孪生兄弟最后一面。届时Pit和Paule将飞往成都。2019年8月31日，这对熊猫孪生兄弟在柏林出生，他们的父母 Meng Meng和Jiao Qing交配成功，当时曾引起很大轰动，因为据说熊猫并不热衷于繁衍后代。Pit和Paule出生后，一直是柏林动物园最受访客欢迎的明星。按照合同约定，Pit和Paule现在必须离开柏林，同他们的父母一样，这些熊猫都属中国所有。"

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