德语媒体: 崇祯皇帝何以成了禁忌

在中国，一本描写明朝末代皇帝崇祯的历史书突然被下架。那么，一位四百年前就已上吊身亡的明朝皇帝为何会突然让中国当局如此大动干戈呢？
（德国之声中文网）《明镜》周刊记者发自北京的报道称，新版历史书《崇祯：勤政的亡国君》一书的封面上写道："昏招连连步步错，越是勤政越亡国"， 中国当前的统治者习近平显然不希望这本书引起过多的联想。
"现在权力架构中有人担心，这本书会让人联想起当前的党和国家领导人、共产王朝的统治者习近平。习近平取消了任期限制，并在今年三月开始了他本人的第三个最高领导人任期。习近平在讲话中经常引用历史典故，显然他也很重视学习历史。
现在如果在中国网络里寻找关于这本书的信息，几乎搜不到任何结果，因为审查机制已经开始了高速运转。不过，网上也有个别帖子得以幸存。有人问道：'他们为什么如此害怕？学习历史有什么错吗？'另外一个人写道：'我很高兴有朝一日能读到这本书，虽然我不知道书中的内容，但大伙现在都在找这本书。'还有一名网民留下了由几个名字组成的留言：'崇祯、道光、溥仪、维尼小熊'。
崇祯断送了明朝，清朝道光皇帝执政期间爆发了鸦片战争，最终数十万中国人染上毒瘾，朝廷被迫向英国割地求和。溥仪则是清朝末代皇帝，1908年两岁时登基，四年后清王朝宣告终结。那么，维尼又是怎么回事呢？维尼一方面是指维尼小熊，另一方面则是暗指习近平。对许多中国人来说，憨态可掬的维尼小熊可能已经成了他们讽刺中国领导人的唯一方式。"
明镜周刊的报道写道，2013年，习近平上任后首访美国，并同时任美国总统的奥巴马举行了会晤。中美领导人在白宫草坪上漫步的照片，激发网友灵感，将中美领导人并肩散布的照片同迪斯尼动画片的"小熊维尼"与"跳跳虎" 并排展示，相关的图片很快传遍网络，也使小熊维尼成了中国网络里的违禁词。
"直到今天，中国网警仍会定期清除社交媒体里的维尼图片，以及同维尼有关的众多派生词。 根据作家韦尔尼思儿童读物《小熊维尼》改编的迪士尼影片《克里斯多弗·罗宾》也同样在中国被禁演。诺贝尔和平奖得主刘晓波2017年也曾以小熊维尼作为告别人世的道具。当时已经肝癌晚期的刘晓波同妻子在医院拍照留念。二人面带微笑，手握茶杯。而刘晓波的黄色杯子上有维尼小熊的图案。这幅照片发出的信号很明确：'我可能会死在狱中，但我仍觉得你习近平非常可笑。'"
柏林动物园的两只熊猫即将返乡，这让很多人恋恋不舍。柏林出版的《日报》写道：
"熊猫孪生兄弟Pit和Paule将于今年12月中旬离开柏林，前往中国。柏林动物园周二宣布，粉丝们还有大约一个半月的时间，见这对孪生兄弟最后一面。届时Pit和Paule将飞往成都。2019年8月31日，这对熊猫孪生兄弟在柏林出生，他们的父母 Meng Meng和Jiao Qing交配成功，当时曾引起很大轰动，因为据说熊猫并不热衷于繁衍后代。Pit和Paule出生后，一直是柏林动物园最受访客欢迎的明星。按照合同约定，Pit和Paule现在必须离开柏林，同他们的父母一样，这些熊猫都属中国所有。"
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