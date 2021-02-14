 德语媒体: 如何对中国更强硬? | 媒体看中国 | DW | 16.02.2021

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德语媒体: 如何对中国更强硬?

中国超越美国，成为欧盟最大贸易伙伴，《施瓦本日报》对此担忧地指出，这将导致欧洲人延续“以贸易促转变”的过时战略。《法兰克福汇报》则抨击世卫组织调查团的专家过于软弱。

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China

中国超越美国，成为欧洲最大贸易伙伴，是否会加剧欧洲对中国的依赖性?

(德国之声中文网)蒂宾根出版的《施瓦本日报》以"是时候更加强硬了"为题，点评了中国超越美国成为欧洲最大贸易伙伴的新闻。作者呼吁，欧洲不应当将中国视作伙伴，而是对手。

"作为全球最大的经济体，中国挑战美国世界霸主地位似乎只是一个时间问题。前总统特朗普强行让美国退出众多国际组织，让中国有了可乘之机，拓展其影响力。中国投资非洲，还投资希腊、匈牙利等欧洲国家。中国斥资上百亿美元建设一带一路，还牵头签订了囊括全球贸易总规模三分之一的RCEP自贸协定。这些都奠定了中国进一步崛起的权力基础。"

"中国早已不再是欧洲的伙伴，而是欧洲的对手。面对中国的侵犯人权、蔑视基本权利、压迫少数民族、歧视欧洲企业，欧盟却采取十分克制的政策。这被中国视作欧洲的软弱。而在欧洲和德国，这却被认为是'以接近促转变'策略。欧盟各国应当尽快认识到这一错误，并且采取更团结的立场。经济利益、出口机遇固然很美妙，但是欧洲仍然应当及早采取更强硬的对华立场。"

China Wuhan | Coronavirus | WHO Untersuchung | Peter Ben Embarek

新冠病毒武汉溯源专家组组长恩巴雷克(Peter Ben Embarek)

DW.COM

世卫组织总干事谭德塞表示，赴华专家小组成员在某些专业问题上有不同看法。有报道称，世卫专家小组成员曾与中方代表有过激烈的辩论。此间，世卫专家小组成员也再次表达希望中国提供更多第一批病例原始数据的愿望。

在数家媒体上周于报道中称中国拒绝提供新冠早期感染者相关资讯后，两名世卫专家出面反驳媒体报导内容，而其中一人14日在《纽约时报》的访问中，提供更多调查相关细节。

面对美国指责中方拒绝为世卫新冠溯源调查团提供关键数据，中方做出回应，批评华盛顿应该以实际行动支持世卫工作，而不是“指手画脚”。与此同时，几位世卫专家团成员在社交媒体上发声，称《纽约时报》有关中国阻挠调查的报道是对专家团成员的表态断章取义。

世卫专家组的一名调查员表示，中国拒绝提供早期新冠病例的原始数据，这可能会使溯源工作复杂化。与此同时，世卫组织总干事谭德赛明确表示，将继续调查实验室理论。

参与新冠溯源工作的世卫专家雷恩德尔茨在接受德国之声专访时表示，中国提供给专家组的数据不充足，但不是对方有所隐瞒，而是研究进展仍然有限。他也强调，溯源工作是为了解病毒是如何出现，防止类似事件重演。

美国政府9日表示，期待能仔细检视世卫专家团队发布的新冠病毒起源报告中的数据，并重申华府依然认为中国并未提供新冠病毒起源调查所需的透明度。

《法兰克福汇报》以"没有脊梁的世卫组织"为题，点评了围绕WHO新冠病毒溯源调查团所引发的一系列争议。

"世卫组织的专家们想专注于各种数据，不想牵扯任何政治问题。按照他们的构想，病毒溯源应该是一个单纯的科学议题。但是，在中国，这是不可能的。我们完全可以相信，呈现给科学家的数据，早已经过了政治筛选。因此，明确指出此次调查的空间和限制，本应该是世卫组织的职责。专家们事先也一定能意识到，中国方面会对此次调查加以政治利用，他们本应用明确的言辞对此表示拒绝。但是，调查团团长上星期四召开新闻发布会介绍阶段性成果时，却没能这么做。一直到周末，在记者的追问下、以及调查团一名富有勇气的澳大利亚专家的表态后，外界才了解了更多情况。"

作者还注意到，世卫组织宣称"实验室事故论"几乎不可能。"但是其实这并非完全荒诞的假设，毕竟，武汉病毒研究所的一大重点就是冠状病毒研究。世卫调查团美国专家达扎克(Peter Daszak)本应该回避有关实验室泄露论的调查，他曾经与武汉病毒研究所合作共事过多年，存在着利益冲突。从疫情一开始，达扎克就对每一个提出调查武汉实验室的人提出质疑。"

文章还批评世卫调查团太过分附和中国的"新冠病毒也可能起源于其他国家"之说法。"作为新冠病毒最初宿主的蝙蝠，也有可能来自于泰国或者柬埔寨，这样的猜测未尝不可。但是，北京宣称疫情最初是在意大利或者美国爆发的，这种猜测的性质完全不同。"

"世卫组织在批评成员国时十分谨慎，这是可以理解的，毕竟世卫组织没有执行权，而且一旦今后再出现其他疫情，它也依然需要与中国合作。但是，世卫组织也应该比现在更有骨气，这关乎该机构的公信力。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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