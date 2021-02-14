德语媒体: 如何对中国更强硬?

(德国之声中文网)蒂宾根出版的《施瓦本日报》以"是时候更加强硬了"为题，点评了中国超越美国成为欧洲最大贸易伙伴的新闻。作者呼吁，欧洲不应当将中国视作伙伴，而是对手。

"作为全球最大的经济体，中国挑战美国世界霸主地位似乎只是一个时间问题。前总统特朗普强行让美国退出众多国际组织，让中国有了可乘之机，拓展其影响力。中国投资非洲，还投资希腊、匈牙利等欧洲国家。中国斥资上百亿美元建设一带一路，还牵头签订了囊括全球贸易总规模三分之一的RCEP自贸协定。这些都奠定了中国进一步崛起的权力基础。"

"中国早已不再是欧洲的伙伴，而是欧洲的对手。面对中国的侵犯人权、蔑视基本权利、压迫少数民族、歧视欧洲企业，欧盟却采取十分克制的政策。这被中国视作欧洲的软弱。而在欧洲和德国，这却被认为是'以接近促转变'策略。欧盟各国应当尽快认识到这一错误，并且采取更团结的立场。经济利益、出口机遇固然很美妙，但是欧洲仍然应当及早采取更强硬的对华立场。"

新冠病毒武汉溯源专家组组长恩巴雷克(Peter Ben Embarek)

《法兰克福汇报》以"没有脊梁的世卫组织"为题，点评了围绕WHO新冠病毒溯源调查团所引发的一系列争议。

"世卫组织的专家们想专注于各种数据，不想牵扯任何政治问题。按照他们的构想，病毒溯源应该是一个单纯的科学议题。但是，在中国，这是不可能的。我们完全可以相信，呈现给科学家的数据，早已经过了政治筛选。因此，明确指出此次调查的空间和限制，本应该是世卫组织的职责。专家们事先也一定能意识到，中国方面会对此次调查加以政治利用，他们本应用明确的言辞对此表示拒绝。但是，调查团团长上星期四召开新闻发布会介绍阶段性成果时，却没能这么做。一直到周末，在记者的追问下、以及调查团一名富有勇气的澳大利亚专家的表态后，外界才了解了更多情况。"

作者还注意到，世卫组织宣称"实验室事故论"几乎不可能。"但是其实这并非完全荒诞的假设，毕竟，武汉病毒研究所的一大重点就是冠状病毒研究。世卫调查团美国专家达扎克(Peter Daszak)本应该回避有关实验室泄露论的调查，他曾经与武汉病毒研究所合作共事过多年，存在着利益冲突。从疫情一开始，达扎克就对每一个提出调查武汉实验室的人提出质疑。"

文章还批评世卫调查团太过分附和中国的"新冠病毒也可能起源于其他国家"之说法。"作为新冠病毒最初宿主的蝙蝠，也有可能来自于泰国或者柬埔寨，这样的猜测未尝不可。但是，北京宣称疫情最初是在意大利或者美国爆发的，这种猜测的性质完全不同。"

"世卫组织在批评成员国时十分谨慎，这是可以理解的，毕竟世卫组织没有执行权，而且一旦今后再出现其他疫情，它也依然需要与中国合作。但是，世卫组织也应该比现在更有骨气，这关乎该机构的公信力。"

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