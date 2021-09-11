 德语媒体: 在习近平面前 谁都不安全 | 媒体看中国 | DW | 15.09.2021

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德语媒体: 在习近平面前 谁都不安全

《法兰克福汇报》指出，近期北京当局对经济界的一系列监管风暴表明，在中国做生意始终面临着高风险，这对全球经济都构成了威胁。《商报》的一篇客席评论则认为，欧洲必须团结起来认清自己的战略利益，避免被美中两国当作争霸赛的棋子。

Deutschland Wirecard Finanzdienstleistungen;

支付宝可能被拆分?

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阿里巴巴集团控股周一宣布，其关联公司蚂蚁集团将整体申设金融控股公司，将金融业务全部纳入监管。

在多家科技企业受到整治的背景下，中国国务院副总理刘鹤周一在中国国际数字经济博览会上致辞的时候强调，政府支持民营经济发展的方针政策没有变，现在没有改变，将来也不会改变。网友对这一“权威宣示”的反应褒贬不一。

中国领导层出手干预科技企业的“野蛮生长”，新出台的规则令许多行业倍感压力。在习近平“共同富裕”的口号下，许多科技业巨头及富豪们纷纷捐出巨款投入慈善。分析家认为，中国的整顿行动还将持续。 

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"投资中国 应当谨慎"为题，刊发评论指出，在中共当局面前，没有谁是安全的；对于投资者而言，这是一个麻烦，对于世界经济也同样如此。

"中国当局正在介入：共产党当局可能有意拆分支付宝。这是中国当局打压快速增长的科技行业的一系列举措中的最新一项。马云这样的私营创业者公开提出批评然后消失，阿里巴巴这样的企业受到了反垄断惩罚，整个网络游戏行业受到了威胁，被视为毒品。"

"这传递了一组明确的讯号：在习近平面前，没有什么事情、没有什么人是安全的。在中国政府要求企业主动参与慈善后，早已成为当局重点目标的阿里巴巴集团宣布为慈善捐款130亿欧元，这其中究竟有多大的自愿成分，只有集团董事会自己知道。不论如何，投资者正在股市上惩罚这家企业。但是，究竟是什么原因、什么背景导致的故事动荡已经不重要：不论是对越来越大的政府权力的担心，还是对市场稳定的担心，中国市场正在剧烈地逆改革潮流而动。"

"当然，中国离我们很远，可是这股冲击波却有可能很快波及欧洲。这不仅仅是因为一些欧洲投资者购买了相应的股票，他们还更有可能受到进一步的威胁。上百亿规模的企业，其业务根基可以易如反掌地被颠覆，这样的冲击波将会殃及全球经济。"

Symbolbild Deutschland und chinesisch-amerikanische Rivalität

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"德国需要全新的外交政策"为题，刊登了由政治战略学者Josef Braml撰写的客席评论。文章认为，随着美中争霸的加剧，夹在中间的德国正在成为全球最易受伤害的经济体；因此德国必须在欧盟框架内运用好自己仅存的地缘经济影响力，从而在国际舞台上更为有效地伸张自己的利益。

"面对有意参与欧洲各国5G网络建设的中国科技巨头华为，欧洲国家还没有形成统一立场。美国方面尤其担心，华为设备将会方便北京在欧洲施加影响力、开展谍报行动。德国可以通过决定使用欧洲设备(比如瑞典的爱立信以及芬兰的诺基亚)来弥合欧洲内部以及欧美之间的裂痕。"

"为了避免卷入中美争霸，欧洲也应当加强自主决策能力，这些决策应当基于欧洲自己的价值观和规则。这是因为，目前主宰全球市场的美国网络企业的商业模式，同样威胁欧洲的安全、繁荣和民主水准。欧盟市场竞争监管机构至少应当在欧洲限制美国以及中国科技巨头的权力。"

作者接着指出，科技行业的自主权是欧洲实现国防、政治自立的关键，欧盟必须要能掌控自身关键基础设施。"在欧洲邻国的网络基础设施建设中，欧洲也应当共同抵御来自美国以及中国的、饥渴的大企业。这样做符合全欧洲的利益。在中美地缘经济争斗越发激烈的背景下，海底光缆归谁所有、数据路由走哪条线路，已经成为了一个有关权力的问题。就目前而言，欧洲尚处于不利地位。"

文章认为，欧洲亟需一种面向共同利益的战略思维，否则就会被中美等其他强国离间；只有制订全面的战略，欧洲才能在国际舞台上真正发挥经济与政治影响力。"如果欧盟想当全球棋手、而不是其他大国的棋子，新一届的德国政府就必须花更多精力在欧洲事务上，而不是拘泥于德国国内事务。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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整顿科技公司再进一步 传支付宝将被拆分

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