 德语媒体: 四国联手 应对中国 | 媒体看中国 | DW | 07.10.2020

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德语媒体: 四国联手 应对中国

日本举行的四国外长会谈显示，虽然建立亚洲北约仍遥遥无期，但至少美澳日印四国已经开始考虑联手应对中国的可能性了。

Japan Quad Indo-Pazifik Außenministertreffen in Tokio (Charly Triballeau/Reuters)

 （德国之声中文网）对于美国、澳大利亚、日本和印度四国的外长来说，虽然新冠疫情非常可怕，但是来自中国的威胁显然更令他们担忧。《新苏黎世报》以《四国联手 应对中国》为题介绍了刚刚在东京举行的四国外长会议。文章写道：

"疫情肆虐的当下，四国外长能亲临东京参加会议，就足以说明他们对会议内容的高度重视。美国国务卿同日本、澳大利亚以及印度外长此次在东京举行会晤，其首要意义，就是要向北京发出一个明确的信号。印太地区四个民主国家的外长要表明，他们愿意共同应对中国与日俱增的地区霸权。"

"这次外长会议被称为'四方对话'。美国国务卿蓬佩奥同日本、澳大利亚以及印度外长举行会谈后表示，有关国家之间开展合作比以往任何时候都更为重要，因为只有这样，各国才能保护本国和伙伴国家免受来自中国共产党的'剥削、腐蚀以及恐吓'。"

  "蓬佩奥在东京期间提出建议，希望美澳日印四国迄今为止较为松散的合作关系能够进一步规范化，并扩充合作内容。蓬佩奥接受《日经》杂志采访时表示，各方可以建立一种机制和安全框架，共同应对来自中国的挑战。他表示，时机成熟后，也可以让其他国家加入这一共同体。观察家们普遍认为，四国集团开展合作的心理效应也不容忽视：北京不得不扪心自问，难道他们今后真想应对一个印太地区的北约吗？"

Grenzkonflikt China Indien (Mukhtar Khan/AP/picture alliance)

中印边界冲突也是一个安全风险

《新苏黎世报》文章写道,  正是中国咄咄逼人的行为，促成了美澳日印四国的联手。无论是台海、钓鱼岛， 还是冲突不断的中印边境以及逐渐失去自治地位的香港，北京所表现出的强势姿态，令越来越多的国家深感不安。但文章最后也不得不承认:

  "四国外长会谈最终没有发表联合公报，也未能取得具体成果，这也是预料之中的事情。华盛顿对北京发出强硬措辞，自然会令很多亚洲国家感到高兴。但却很少有亚洲国家敢于公开同北京叫板。"

"即便是四国集团中的日本、印度和澳大利亚，也都对对华贸易具有极大的依赖性。去年，中国是澳大利亚的最大出口市场以及日本的第二大出口市场。国际货币基金的数据显示，中国也是印度的第三大出口市场。"

全球忧疫情 中国人旅游忙

新冠感染人数再度攀升，令世界各国苦于应对之际。中国却掀起了一轮涉及六亿人的旅游高潮。《汉堡晨报》就此写道：

"中国官方称，已经连续数周没有出现本土感染病例，目前数量不多的病例均为境外输入。借助极其严厉的防疫措施，比如封锁城市、严密隔离以及入境禁令，中国已在今年夏季控制住了新冠疫情。"

"此外，在执行防疫措施方面，中国人做得似乎也更到位：人们在很多地方都会佩戴口罩。进入餐厅店铺仍需检测体温。在很多地方，人们仍需要用手机APP证实自己的健康状况。官方几乎不再发放入境签证，国际航班的数量也极其有限。抵达中国后，所有乘客都需在官方指定地点，接受14天的隔离。"

观看视频 02:05

黄金周假期 中国人“报复性”旅行消费


 
[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]
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