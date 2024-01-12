 德语媒体: 台湾大选事关全球安全 | 媒体看中国 | DW | 12.01.2024

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德语媒体: 台湾大选事关全球安全

俄乌战争和以哈冲突令西方世界疲于应对之际，台湾即将在本周六举行总统大选。此次选举的结果，不仅将会对台海局势产生直接影响，对亚太和西方世界也具有极其重大的意义。

《商报》：台湾大选关乎全球安全。

《商报》：台湾大选关乎全球安全。

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，内政外交层面的一系列危机，已经令以美国为首的西方阵营有些自顾不暇，此时此刻，世界最不需要的，就是台海危机进一步加剧。这篇题为《台湾大选带给西方的风险》的评论写道：

"一旦对中国持批评态度的赖清德当选，中国和台湾之间爆发战争的风险就会增高，此前北京就已经多次发出这样的威胁。这类威胁也必须予以认真对待。虽然没有人认为中国今年年内就会对台湾发动进攻：中国目前经济状况非常糟糕，而对台湾这样一个岛屿发动进攻，后勤补给将异常昂贵和复杂。北京想必会等待今年十一月美国大选的结果，如果特朗普再度当选，对北京来说，当然也暗藏风险，但相较于拜登来说，孤立主义者特朗普在台湾问题上想必不会给北京造成过多的阻碍。

此前的民调显示，民进党总统候选人赖清德当选机会最为看好。

此前的民调显示，民进党总统候选人赖清德当选机会最为看好。

但另外一个风险也不容小觑：时间对北京而言，并不是一个有利因素。台湾的年轻一代对中国大陆已几乎没有任何归属感。有鉴于此，一旦内政方面出现问题，中国党和国家领导人习近平很有可能会在外交领域开辟新的战场。"

《商报》评论作者认为，无论是出于人道主义，还是经济及地缘政治的考量，西方世界都应全力阻止中国对台湾发动战争。

"从地缘政治层面来看，台海战争将是一场巨大的灾难：毫无疑问，拜登治下的美国会向台湾伸出救援之手，但这样做的代价又是什么呢？为此目的，超级大国美国将不得不在一定程度上撤出俄乌战场，并会敦促欧洲为乌克兰提供更多支持，但欧洲却几乎没有提供更多支援的现实能力。与此同时，美国势必还会敦促德国对其最重要的贸易伙伴-中国实施广泛的制裁。

但制裁就能够叫停中国吗？经济实力比中国弱得多的俄罗斯，也超乎预期地经受住了西方的制裁。中国经济当然会受制裁的影响，但绝不会因此而崩溃，相比之下，德国企业则将陷入极大的困境。一场台海战争中，只会产生输家，当然俄罗斯、伊朗和哈马斯会是例外。但这想必也不是中国希望看到的结果。"

德国网络媒体"中国平台"（China Table）分析了台湾三位候选人对北京的立场后，得出结论称，无论哪一位候选人取得胜利，台湾的两岸政策都不会发生极端的变化。

中国平台：无论哪一位候选人取得胜利，台湾的两岸政策都不会发生极端的变化。

"中国平台"：无论哪一位候选人取得胜利，台湾的两岸政策都不会发生极端的变化。

"尽管各位候选人讨论中国时的措辞大不相同，但无论谁当选下一任总统，其对中国关系的立场都不会同蔡英文的路线有太大的偏差。台湾民众的大多数也不会接受大陆政策的激进变化。

假使侯友宜或柯文哲当选总统后，试图同中国签署影响深远的贸易协定，并为此在主权问题上做出让步，那么，台湾社会势必会像十年前那样奋起反击。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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