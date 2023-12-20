德语媒体： 台海危局一触即发

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，北京当权者虽然一再宣称，他们会优先考虑和平统一的选项，但却一直拿不出有现实意义的统一方案。而与此同时，中国党和国家领导人习近平也一再强调，解决台湾问题不能一拖再拖。 这篇题为《台海危局一触即发》的评论写道：

"以美国为首的各类专家和军界领袖一再发出警告称，中国即将对台湾发动攻击。他们甚至提供了北京下令攻台的具体时间：2035年，2027年，甚至是近在咫尺的2025年。这类警告需要审慎视之。美国空军上将米尼汉（Mike Minihan）年初有关2025年就会发生战争的警告，主要是讲给美国国内听众的。它更是强调美国军队急需战略调整的警示：即将重点从过去二十年的'反恐战争'转移到同中国可能发生的大国冲突上。这些警告同时也是向北京发出的信号。1979年，美国承认中华人民共和国，并终止了同中华民国（台湾的官方称号）的安保协定。但美国仍继续向台湾提供自卫武器，并保留了在台湾遭受攻击时进行军事干预的选项，只是不就此做出正式的承诺，这就是著名的'战略模糊'原则。"

评论作者对台海局势升级的几种可能场景进行分析之后，得出结论称，"擦枪走火的意外事件"是引爆台海冲突的最大隐患。

"为了防止意外事件的发生，就需要建立防护栏机制。换言之，就是要有阻止事态升级的规则。敌对的超级大国之间也完全有可能制定这样的规则：20 世纪六十年代末，苏美军舰之间曾多次险些发生冲突。这两个武装到了牙齿的核大国也意识到了这种危险，因此共同制定了《海上事故协定》。直至冷战结束，该协议都发挥了应有的作用。但中国显然对这类协议毫无兴趣。北京领导人认为，所谓防护栏只是美国人阻止中国快速崛起的伎俩而已。而他们也坚信，中国的崛起理所当然。

在中国人看来，解决这个问题另有途径：即美国人应该尽快滚出中国的附近海域。其内在逻辑很简单，如果没有美国海军在这里，也就没有了发生冲突的可能性。北京认为，无论是台湾海峡，还是南中国海的绝大部分海域以及东中国海的部分海域，都是中国的领海。尽管北京也曾参与起草现代海事法，其理念同中国的主张大相径庭，但北京对此并不理会。

而对美国及其盟友来说，捍卫在上述海域的自由航行权利至关重要，因此今后也会不断派遣军舰在此间来往穿梭。这恰恰就是危险所在。"

也门的胡塞武装对红海航线上的货船发动袭击后，美国启动了一项名为"繁荣守护"的海上行动，参与国包括英国、加拿大、法国、巴林、挪威和西班牙。 《商报》发表评论称，同红海航道相比，台湾海峡的安全对世界经济的影响要大得多。

"而在世界的另一个地方，下一场灾难正在不断逼近。中国政府在台湾海峡的作为越来越咄咄逼人。一旦此间的航道遭到封锁，即便只是短短的几天，都将对世界经济造成极其严重的影响。

作为出口大国，德国并没有为这些潜在冲突做好充分的准备。我们没有必要的海军力量，以便在发生冲突时进行有效的干预。

当然，正常人都不愿看到国家的资金被用来购买军舰和其他武器，而不是投入到教育领域或修桥筑路。但是，为了捍卫和平和繁荣，这样的投资也是完全必要的。红海的局势就足以说明这一点。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。