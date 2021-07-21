德语媒体: 去年仍然爱搭不理 今年转身高高举起

（德国之声中文网）上周，上海复星医药在股东大会上回复投资人问询时表示，中国国家药监局对mRNA新冠疫苗“复必泰”的审定工作已经基本完成，专家评审已经通过了，目前正在加紧进行行政审批阶段。有消息人士称，未来，复必泰在中国很可能会作为加强针使用，免费接种。

德国《世界报》在一篇题为《为什么中国不久之后就会使用复必泰》（Warum China bald auch auf Biontech setzt）的文章中分析说，“这说明中国承认了自己生产的疫苗效力不高。”

这篇文章写道：“去年中国国家主席习近平提出，中国的疫苗将作为‘公共产品’供全世界各国使用。中国在全球展开疫苗攻势。现如今全世界超过90个国家在使用中国疫苗，这些国家不是出于政治考量，而是务实的做法。中国官方喉舌努力将中国的疫苗描绘得熠熠放光。”

“不过这一光彩照人的图像正在出现越来越多的裂纹。今年6月，包括智利、塞舌尔、巴林、蒙古在内的多个国家新增确诊病例开始出现大幅反弹。这些国家都是疫苗接种率相对比较高的国家。这几个国家有一个共同之处，就是他们主要施打的都是中国的疫苗，因为相比于欧美国家研发的BioNTech、莫德纳、阿斯利康以及强生疫苗，中国疫苗更容易取得。专家们的结论是：中国疫苗的有效保护力不足。”

文章写道：“对于北京的舆论宣传努力而言，这是一个挫折。中国被看作是一个自以为是的超级大国，话讲得太满。《财新》报道称，德国BioNTech疫苗公司和复星医药合作在中国的年产能可以达到10亿剂。但是中国的人口总数是14亿。从这个背景来看，北京不太可能向90多个使用中国疫苗的国家提供第三剂加强针。”

美国对中国的黑客袭击“只动口不动手”

《新苏黎世报》发表评论《中国的黑客越来越胆大妄为》（Chinas Hacker werden immer dreister）。评论指出，“多年来中国在网络世界发起攻击一直是一个问题。全世界的公司企业都指责北京方面通过网络大搞间谍行动。特别是美国硅谷的初创公司一直很担心自己的智慧财产会遭到窃取。2014年，中国黑客窃取了美国人事管理办公室的2200多万份安全许可申请文件，对于中国的情报部门而言这是一笔巨大收获，但对华盛顿而言却是一种羞辱。从那时候起，中国的黑客行动越来越密集，胆子也越来越大。美国的媒体几乎每天都会报道出医疗机构、能源供应系统、执法机构遭到勒索软件攻击的新闻。专家们认为，这其中就包括中国黑客的行动，而且严重的黑客袭击数量也在增加。在针对微软电子邮件服务器的攻击中，虽然黑客只对少数目标感兴趣，但是最终却造成全世界超过14万中小型企业连带受损。”

评论指出，美国科技强大，但是基础设施建设却相当老化，充满安全漏洞。同时，在这个问题上美国的联邦制也削弱了国家对黑客袭击快速做出反应的能力。

评论写道：“虽然俄罗斯也经常利用美国的这些漏洞，但是同对俄罗斯做出的反应不同，华盛顿方面面对中国的黑客袭击根本不采取行动。美国既没有对北京实施制裁，没有驱逐该国的外交官，也没有对政府官员实施入境禁令，更没有冻结他们的账户。涉及到黑客袭击的时候，美国采取的是双重标准。即便是美国的盟国也不敢在网络空间划定红线，更积极地抵御中国的黑客袭击。因为对失去拥有14亿人消费市场的担忧太大了。人们不禁会问，中国的黑客袭击究竟要到达何种程度，美国和它的盟国们才会‘不仅动口，还会动手’呢？”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究