德语媒体: 党媒遭遇新闻审查

（德国之声中文网）柏林的《日报》在一篇发自北京的报道中写道，西方驻华记者在采访过程受到粗暴对待的事件频繁发生，但大多数中国民众对此却无从知晓。但这一次则大不相同，受阻拦的是央视记者，央视的直播节目也被迫中断。该事件在中国网络中引发了一场关于如何保护记者权益的讨论。这篇题为《现场直播画面中的新闻审查》的报道写道：

"多年来，每逢发生重大灾难和事故，有关当局都会发布统一新闻稿，所有媒体的相关报道也必须以此为准。如果报道内容超越了官方通稿的范畴，稿件通常会被删除，记者则更无法靠近事发地点。这样的做法往往导致安全措施松散、贪污腐败或唯利是图等催生事故的真正原因无法得到曝光。

然而，这一次电视观众得以现场观看安全人员阻挡记者的画面，因此审查机构对事件引发的讨论也就无力予以制止了。官方的记者协会也在上周四发出了不同寻常的严厉声明：'若没有媒体记者，公众怎样寻找答案？如此重大的公共安全事故，民众都在期盼了解更多信息。'声明还表示，官方通稿永远无法做到'面面俱到'。

记者协会也是受共产党管控的机构，但记者协会声明的字里行间显然在为自由采访权利进行呼吁。社媒微信上的留言栏里，一位记者是这样表达其观点的：'越不让我们进行报道，谣言传播的就会越广。'这的确是中国所面临的一个问题，即已经没有人还会相信媒体的报道，因为官方信息都是受政府把控的。而这种状况恰恰为阴谋论提供了土壤。"

《日报》写道，在新闻自由度排行全球倒数第二的中国，能够就保护记者权益展开讨论，似乎是一个值得称道的进展。然而事实却是，中国的审查机制之所以能够保持高效运作，正是因为党也会定期开启让民众发泄不满的"阀门"。至于发泄什么以及发泄到什么程度，则都在党的掌控之中。

"在此次断播事件中，获准放行的批评也都在遵守一直以来屡试不爽的固有模式：地方政府在北京不知情的情况下滥用权力，因此应对事件承担全部责任。然而，这种失职行为恰恰是专制政权不可分割的一部分，这一事实则是在公共讨论中切忌不可提及的。

这也正是北京最为担心的。当局对批评性报道神经质般的打压常常会导致尬尴的画面。即便是来自朝鲜的记者也无法逃脱中国当局的监控：尽管朝鲜是世界上唯一一个比中国对记者管控都更为严苛的国家，但朝鲜记者去中国各地采访时，竟然也会受到中国警方的跟踪。"

欧洲专利局最新发布的统计数字显示，去年德国总共申报了24966项专利，同比增加了1.4%，专利数量全球排名第二，仅次于美国。不过，《法兰克福汇报》报道称，排名第三的中国正在奋起直追，同德国的差距正在逐年缩小：

"欧洲专利局去年共收到20735宗来自中国的专利申请，同比增加了8.8%。

德国在专利数量方面领先中国的优势去年已经缩减至20%，而前年这一差距还曾是30%。欧洲专利局报道称，韩国首次跻身专利数量全球五强之列，而中国的专利数量则比2018年增加了一倍。

这一趋势也在公司申报专利的数量方面得到体现。中国移动通讯企业华为再度以5071宗专利申请排名企业榜首。来自中国的专利申请中，有四分之一是由华为提交的。专利申报数量排名第二和第三的公司则分别是来自韩国的三星和LG。这两家企业的专利数量占韩国在欧洲专利局申报总数的近三分之二。"

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