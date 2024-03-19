 德语媒体: 党媒遭遇新闻审查 | 媒体看中国 | DW | 19.03.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

媒体看中国

德语媒体: 党媒遭遇新闻审查

在中国工作的中外新闻记者，对新闻审查早已司空见惯。但作为"党的宣传喉舌"，央视记者在报道上周三燕郊爆炸事件时，竟然也遭到粗暴干涉，以至于直播节目被迫中断。这一罕见画面自然引起了德语媒体的关注。

位于北京的中央电视台总部

位于北京的中央电视台总部

（德国之声中文网）柏林的《日报》在一篇发自北京的报道中写道，西方驻华记者在采访过程受到粗暴对待的事件频繁发生，但大多数中国民众对此却无从知晓。但这一次则大不相同，受阻拦的是央视记者，央视的直播节目也被迫中断。该事件在中国网络中引发了一场关于如何保护记者权益的讨论。这篇题为《现场直播画面中的新闻审查》的报道写道：

"多年来，每逢发生重大灾难和事故，有关当局都会发布统一新闻稿，所有媒体的相关报道也必须以此为准。如果报道内容超越了官方通稿的范畴，稿件通常会被删除，记者则更无法靠近事发地点。这样的做法往往导致安全措施松散、贪污腐败或唯利是图等催生事故的真正原因无法得到曝光。

然而，这一次电视观众得以现场观看安全人员阻挡记者的画面，因此审查机构对事件引发的讨论也就无力予以制止了。官方的记者协会也在上周四发出了不同寻常的严厉声明：'若没有媒体记者，公众怎样寻找答案？如此重大的公共安全事故，民众都在期盼了解更多信息。'声明还表示，官方通稿永远无法做到'面面俱到'。

记者协会也是受共产党管控的机构，但记者协会声明的字里行间显然在为自由采访权利进行呼吁。社媒微信上的留言栏里，一位记者是这样表达其观点的：'越不让我们进行报道，谣言传播的就会越广。'这的确是中国所面临的一个问题，即已经没有人还会相信媒体的报道，因为官方信息都是受政府把控的。而这种状况恰恰为阴谋论提供了土壤。"

燕郊发生爆炸时的画面。

燕郊发生爆炸时的画面。

《日报》写道，在新闻自由度排行全球倒数第二的中国，能够就保护记者权益展开讨论，似乎是一个值得称道的进展。然而事实却是，中国的审查机制之所以能够保持高效运作，正是因为党也会定期开启让民众发泄不满的"阀门"。至于发泄什么以及发泄到什么程度，则都在党的掌控之中。

"在此次断播事件中，获准放行的批评也都在遵守一直以来屡试不爽的固有模式：地方政府在北京不知情的情况下滥用权力，因此应对事件承担全部责任。然而，这种失职行为恰恰是专制政权不可分割的一部分，这一事实则是在公共讨论中切忌不可提及的。

这也正是北京最为担心的。当局对批评性报道神经质般的打压常常会导致尬尴的画面。即便是来自朝鲜的记者也无法逃脱中国当局的监控：尽管朝鲜是世界上唯一一个比中国对记者管控都更为严苛的国家，但朝鲜记者去中国各地采访时，竟然也会受到中国警方的跟踪。"

欧洲专利局最新发布的统计数字显示，去年德国总共申报了24966项专利，同比增加了1.4%，专利数量全球排名第二，仅次于美国。不过，《法兰克福汇报》报道称，排名第三的中国正在奋起直追，同德国的差距正在逐年缩小：

"欧洲专利局去年共收到20735宗来自中国的专利申请，同比增加了8.8%。

德国在专利数量方面领先中国的优势去年已经缩减至20%，而前年这一差距还曾是30%。欧洲专利局报道称，韩国首次跻身专利数量全球五强之列，而中国的专利数量则比2018年增加了一倍。

这一趋势也在公司申报专利的数量方面得到体现。中国移动通讯企业华为再度以5071宗专利申请排名企业榜首。来自中国的专利申请中，有四分之一是由华为提交的。专利申报数量排名第二和第三的公司则分别是来自韩国的三星和LG。这两家企业的专利数量占韩国在欧洲专利局申报总数的近三分之二。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

13.03.2024 Sanitäter warten in der nordchinesischen Provinz Hebei in der Nähe von Tragen am Ort einer Explosion. Eine heftige Explosion östlich der chinesischen Hauptstadt Peking hat mindestens einen Menschen das Leben gekostet und mehr als 20 verletzt. (zu dpa «Heftige Explosion in China: Zahlreiche Verletzte und ein Toter») +++ dpa-Bildfunk +++

长平观察：外媒记者、农夫山泉与枫桥经验 19.03.2024

央视记者也享受了外媒待遇吗？农夫山泉为什么被指控“媚日”？时评作家长平认为，最近的这些事件呈现了舆论界的“枫桥经验”。

This Friday, Aug. 21, 2020, picture provided by Yeen Ling Chong shows the Merlion statue with the background of business district in Singapore. (Yeen Ling Chong via AP) |

新加坡《防止外来干预法》: 谁会受影响？ 29.02.2024

数十年来，全球商业枢纽新加坡一直自诩为世界最开放的经济体之一。但是这个东南亚国家出台的《防止外来干预法》可能影响其自由形象。

The TikTok logo is seen in this photo illustration on 22 August, 2023 in Warsaw, Poland. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto)

德国政治家呼吁加强管控TikTok等社媒 17.03.2024

绿党和社民党政治家指出，极右势力以及中国、俄罗斯等专制国家正在利用社交媒体对民主制度展开攻击。