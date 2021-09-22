 德语媒体: 停止新建海外煤电 中国意欲抢占绿能市场 | 媒体看中国 | DW | 23.09.2021

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德语媒体: 停止新建海外煤电 中国意欲抢占绿能市场

习近平宣布中国不再新建境外煤电项目，引发了德语报刊的高度关注。《新德国报》认为，舆论更应该关注中国境内的大量煤电项目；《明镜周刊》分析，中国将大举抢占全球清洁能源市场；《每日镜报》则指出，不论如何，这都是气候保护的重要讯号。

Kohlekraftwerk in China

淮安市的一座煤电厂

DW.COM

美国总统拜登与中国国家主席习近平21日分别在联合国大会发表演说，拜登重申美国不会寻求一个「新冷战」的局势，而习近平则是承诺不再新建境外煤电项目。

9月21日在纽约举行的联合国代表大会，美中首脑拜登与习近平均在会议上发表讲话。政治学者张俊华对两人的发言进行了一番解读。

至2060年，中国要实现二氧化碳零排放。为达此目标，还要走很长的路。尽管做出了气候保护承诺，但中国每年都有新建成的煤电厂并入电网。

彭博新能源财经发布的研究报告显示，中国去年新增风电装机容量57.8吉瓦，超出全球其它地区的总和。全球能源监测组织的研究则表明，中国去年在全球煤电发展中占主导地位。

全球最大排放国中国在去年的联合国会大会上承诺2060年达成碳中和。如此雄心勃勃的目标是否能获得实现？

(德国之声中文网) 立场左倾的《新德国报》以"气候保护的表演赛"为题，刊发评论指出，在本年度的联合国大会上，美国总统拜登、中国国家主席习近平竞相做出气候保护承诺，欧洲则仿佛只是看客。

"习近平不甘落后地宣布，中国将不再新建境外煤电项目。目前，北京是许多国家煤电项目的主要出资方，私营投资者则通常担心无法预估的风险。然而，习近平的宣示也只不过是面对现实的调整，因为少数几个还在新建煤电厂的国家(比如孟加拉、印尼、菲律宾、越南)已经搁置或大幅削减了相关计划。现在本应该处理的是中国境内的新建煤电项目，全球新建煤电项目的3/4位于中国。"

"不过，习近平的承诺依然是脱碳进程的又一个重要讯号。联合国大会本来就是以象征意义为主。现在，德国政府也只能站在一旁鼓掌。尽管欧盟方面向愿意遵守巴黎气候协定的发展中国家承诺降低关税，但是这些话是说给专业人士听的。在气候保护的表演赛上，欧洲只是看客。"

《每日镜报》以"北京会算账"为题，指出习近平宣布不再新建境外煤电项目并非出于纯粹的利他动机。

"习近平的这一宣示可谓是爆炸性消息。目前，全球公共对外投资所涉的煤炭项目中，50%以上的资金都来自中国。假如北京能恪守这一承诺，就会有20多个国家中止其煤电项目，总共涉及4000万千瓦的装机容量，相当于德国全部现有煤电厂的装机容量总和。"

Infografik Kohlekraftwerke weltweit mit chinesischer Finanzierung EN

中资境外煤电项目，包括运营中、建设中、计划中

"迄今为止，中国并不总是以气候保护先锋的形象示人。北京将经济增长列为最优先要务，并且不惜也使用有害环境的技术。然而，时代在变迁，自2015年巴黎气候协定签署以来，全球计划中的煤电项目已经有76%被取消。"

"现在，煤电厂几乎在世界各地都面临亏损。即便在中国，金融机构也已经在公开考虑撤出煤炭业务。况且，中国在境外投资的新能源项目已经在2020年超越了境外化石能源发电项目的投资额。"

"如果中国不再投资境外煤炭项目，这背后也有经济考量。所以，习近平的宣示不应该被过高评价。他在联大演讲中并没有提出新的气候保护目标。这意味着，中国境内的煤炭需求还会继续增长到2025年，而碳排放量则要等到2030年才开始下降。碳中和的目标更是要等到2060年才会实现，比欧盟晚了约10年。中国向巴黎气候协定刚刚伸出了一根手指头，而不是一整只手。尽管如此，这依然是中国向全世界释放出的极其重要讯号：既然连煤炭大国中国也能做出这样的让步，那其他国家也可以妥协。"

China Umwelt l Größte schwimmende Solaranlage in Huainan

淮南市的水上漂浮光伏发电站

《明镜周刊》则以"中国力推全球能源转型 也是利己"为题，分析指出，习近平宣示不再新建境外煤电项目，其真实目的是大力向他国推销中国的新能源技术，从而抢占至关重要的全球绿能市场。

作者注意到，中国早已是全球太阳能发电板市场的领军者，中国产的风电设备也畅销全球，而习近平的联大演讲中，也提到了要为发展中国家提供绿能技术。"在这场生态攻势背后，很有可能藏有经济利益。可再生能源被认为是最大的全球未来市场，也是地缘政治杠杆。谁能够坚定地扩建新能源设施，谁就能拥有更安全的能源供应、更低廉的能源价格，并且通过专利、技术出口获得更多的收入。"

文章随后指出，中国政府在十年前就开始为本国相关产业布局，力图争取全球市场领军者的地位，其决心比欧盟大得多。尽管中国的煤炭消费量还要过几年才开始下降，但是在国际竞争中，中国正抢占越来越有利的地位。

"对于欧洲政客以及企业而言，今后将越来越难以宣称'既然中国无动于衷，那么欧洲本地的气候保护措施对全球而言微不足道'。中国早已在行动，而且在部分领域比欧洲快得多。最晚到9月22日的联大会议上，这一点已经无法继续忽视。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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