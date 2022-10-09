德语媒体： 二十大与中国发展走向

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》撰文指出，同毛泽东之后的历届前中共领导人不同，习近平希望开启第三任党总书记任期。中国快速发展成为世界第二大经济体，废除领导人终身制的党内共识功不可没。而习近平正在试图打破这一共识。这篇题为《中国曾有过改革机会吗？》的文章指出，权力不受制约，注定会带来严重的后果。

"习近平对美国前总统特朗普的低估，将中国卷入了一场贸易战，并最终导致了中国经济同美国技术的脱节。习一直在尝试由国家来管控一切，私营经济原本是中国经济发展的发动机，然而这台发动机现在却面临熄火。新冠病毒传播迅猛，已经无法抑制，但习近平却坚决不肯承认他主导的清零政策已经不合时宜。于是他不仅下令对经济中心上海实施封控，大半个中国也陷入了无休无止的停摆状态。

尽管爆发了乌克兰战争，习近平仍选择站在普京一边，以至于连德国都在考虑减少对中国的经济依赖。正是由于这份政绩，二十大前，有关发生了政变的传言在北京甚嚣尘上。事实上，与其说这类传言同现实有任何关联，倒不如说这是人们期望本届领导人只是一个历史小插曲的良好愿望。

在相当长的时期内，西方占主流的观点一直认为，即便是共产党治下，仍有可能会出现一个自由的中国。由于人们相信，贸易会促进变革，于是美国推动中国加入世界贸易组织，为中国日后的快速发展奠定了基础。随着中国不断加大对外开放的步伐，德国企业的高管们一度逢人便说，他们在中华人民共和国境内从未见到过共產主義者。美国历史学家、中国问题观察家、同时也是白宫对华政策设计者的戈维茨（ Julian Gewirtz）直到今天仍然确信，中国的发展道路并不是一成不变的。他在新著中指出，中国也曾有过自己的戈尔巴乔夫，只是这位政治家运气不佳：八十年代，时任总理的赵紫阳曾同里根总统手挽手走出白宫，后来，赵紫阳升任共产党总书记。"

文章写道：和戈尔巴乔夫一样，赵紫阳也曾推动经济改革开放，并增强政府运作的透明度。赵紫阳甚至邀请自由派经济学家弗里德曼访华，并亲自和他讨论自由市场经济的利与弊。后来由于赵紫阳反对出动军队镇压学生运动，而遭到邓小平罢黜，并在软禁中度过余生。文章最后写道：

"中国将往何处去的问题，今天又在习近平身上被提了出来。习近平强调：'党政军民学，东西南北中，党是领导一切的'。种种迹象表明，习近平只是在完成党指定他完成的任务。同当年的邓小平一样，今天的干部们也很清楚，专制体制是容不下自由的。中国的改开政策带来了富裕。但富裕却对党的专政地位构成了威胁，因此这一切必须暂时告一段落。"

柏林出版的《日报》报道称，在全球各地逐步解除防疫措施，日常生活恢复正常之际，中国的防疫措施却变得越来越严格和离谱。文章写道：

"防疫措施变得越来越严格，其中很多规定荒诞不羁，完全和科学常识背道而驰。在上海和北京，过去几周公共场合出现了所谓的'临时隔离角'。这是一种单人帐篷，用于在地铁站或十字路口临时关押那些不能提供绿色健康码的行人。这些人要么在帐篷里等待核酸检测结果呈阴性，要么就会被大巴车送往隔离中心。

在中国，每个人都对健康码'彈窗'心存恐惧。一旦手机上跳出这样的窗口就意味着，自己已经成了阳性患者的密接者，此人也就会立即被隔绝于公共生活之外，咫尺之遥的超市也会变得遥不可及。"

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