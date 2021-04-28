德语媒体: 习近平是台海局势的最大变数

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"为什么中国可能很快发动对台战争"为题，刊登了特里尔大学教授、中国问题专家Dirk Schmidt撰写的客席评论。文章指出，台海局势如今的最大变数就是习近平本人。

文章指出，90年代以来，台海各方都认为，维持现状、加强两岸相互依赖就是最佳方案。"各方都认为，局面对自己有利。美国和台湾方面寄希望于中国大陆开启政治改革，中国方面则期待随着经贸往来的深化，统一之路就会自动铺就。然而，这一历史阶段已然成为过往，台海各方都是这一进程的推手。"

"在台湾，多年来的社会变革和民主运动已经造就了一种特别的'台湾身份认同'。当今的台湾年轻人看待中国，就像看待荷兰、葡萄牙一样，认为他们都是前殖民者，曾经在台湾岛上留下痕迹，但是和如今的台湾人并没有太多的牵连。至于美国，前些年则在特朗普的治下加强了向台湾的军售，并提高了与台湾官方交往的级别。新一届的拜登政府也多少延续了这一政策，只不过换了一套说辞。"

"最重要的变化则显然发生在习近平治下的中国。短短几年前，中国的对台政策还在讲求实用主义，但这已然成为过去式。如今的中国正充满了民族主义的叫嚣，意识形态领域也在开倒车。中国经济正在崛起，尤其是中国市场对西方企业的吸引力让北京领导层改变了风险评估。习近平提出了'东升西降'这一基于马克思主义唯物史观的认知，认为中国在与西方的体制竞赛中具备天然的优势。"

"这一切还不至于必然导致中国与台湾发生军事冲突。短期来看，北京的对台策略将继续是军事挑衅、外交孤立、经济激励、网络袭击、政治渗透。而关键的角色则是习近平个人，这包括了积极和消极两方面。积极的因素是：权力地位稳固的习近平是唯一一个能够制约中国社会不断膨胀的民族主义诉求的人。但在另一方面，种种迹象表明，习近平将自己视为中国崛起的唯一保障，而统一台湾则被认为是中国崛起的重要标志之一。因此，在一个具备极权倾向、围绕习近平量身打造的政治体系中，习近平本人的冒险意愿高低，就会成为今后的关键变数。"

"外界分析人士会期待，北京当权者会因为军事冒险的高昂代价而理性地避免无条件激化局势。但是，这一视角只是中国算计的一个方面。我们同样必须注意到，中国当权者不断在强调中国人民的牺牲精神，习近平本人也在利用这种英雄主义情绪，认为这种曾经在朝鲜半岛上带来胜绩的精神能够再次对厌战、倦怠、分裂的美国形成优势。这种意识形态宣传有可能催生一股致命的动力。"

"台海问题也是事关欧洲福祉的核心问题。中国和台湾都是高科技跨国产业链的关键环节。一场严重的旱灾就能对全球芯片代工巨头台积电的产量构成重大影响，西方企业的芯片供应随之吃紧。要是台湾海峡爆发了一场把美国也牵扯进来的军事冲突，其后果更是可想而知。"

中德政府磋商在默克尔当政期间举行了多次

柏林出版的《每日镜报》则展望了今年秋天德国大选后的德中关系。评论以"中国必须承担起维护国际秩序的责任"为题，认为不管谁成为新任德国总理，柏林的对华政策都会更加强硬。

"默克尔当政的16年间，中国从一个科技远远落后德国、主要作用是充当德国企业巨大销售市场的发展中国家，演变为了世界强国。中国如今时常肆无忌惮地施展肌肉，迫使他人接受自己开出的条件。西方国家当年曾经希望，中国的经济增长、与外界的密切交流能够让其接近西方价值观、能够让其加快开放市场，但是这一希望落空了。"

文章指出，过去十几年，德国政府和欧盟委员会对中国做出了一系列战略误判，造成了德国新能源补贴大量流入中国企业腰包、欧洲技术大规模流向中国企业等一系列后果。"现在我们又应该怎么办？德国当然不应该和中国脱钩，也不应该无条件地和其他欧洲伙伴以及美国组成反华联盟。但是，为了德国自己的将来，德国不能再继续把经贸当作德中关系的主体。"

"坚定地践行规则和价值观，并不意味着我们要持久地将北京钉在耻辱柱上。正确的说法应该是：中国是世界强国，因此必须承担起维护国际秩序的责任。公平的市场准入、公平的气候保护责任、尊重基本人权，这也符合中国的自身利益。否则，北京就会让亚洲、欧洲、北美的民主国家结成一个遏制中国联盟，中国人肯定不愿看到这一点。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。