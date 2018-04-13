德语媒体: 习近平对台喊话统一

（德国之声中文网）新年伊始，中国领导人习近平在《告台湾同胞书》40周年纪念活动上发表讲话，阐述对台政策基本方针。瑞士《巴塞尔日报》对此的报道指出，北京强调必要情况下不放弃以武力实现统一的选项。文章写道：

"北京和台北的关系已很久没这么糟糕了。对中国主席习近平来说，'重新统一'是唯一选项。台湾人的回答则相当强硬。"

"习近平说，中国希望实现和平重新统一，但'绝不为各种形式的'台独'分裂活动留下任何空间'。他强调，'我们不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。' "

"台湾总统蔡英文周三驳回来自北京的威胁。与其日前的元旦致辞一样，她说，台湾'不会放弃主权，也不会在自治问题上妥协'。她表示，北京必须正视'中华民国台湾'存在的事实。

"执政两年来，与前届国民党政府不同，蔡英文及其民进党对北京越来越保持距离。同这个大邻居的糟糕关系也日益加剧了这个岛国的分裂，这也被认为是蔡英文总统所在的民进党在去年11月的地方选举中失利的一大原因。"

嫦娥4号模型

中国正在接近美国

中国的"嫦娥四号"空间探测器预计将于1月3日在月球背面"软着陆"，这是人类航天史上的创举。瑞士发行的《每日汇报》（Tagesanzeiger）认为，如果本次登月成功，将是一次中国航天计划的历史性胜利。

"在美国和俄罗斯之后数十年，2013年，随着'嫦娥3号'升空，首枚中国探测器进入地球轨道。'嫦娥４号'则是真正的创举：此前还从未有过一个登陆器在背朝地球的月球另一面降落。"

观察家们对这一使命遇到的挑战发出警告："降落会相当困难，因为，在月球背面，地表不像正面那么平展；通信联系也变得困难，因为，无法与月球背面建立起直接无线通信联系。

"中国试图借助一颗专为此目的送入月球轨道的传输卫星解决这一问题。航天项目发言人于国斌在国家电视台上表示，'整个程序相当复杂，会有很多风险'。"

"嫦娥四号"项目也标志着中国在航天领域正缩短同美国的距离："中国正实施一个雄心勃勃的航天计划，籍此逐步接近美国。明年，'嫦娥5号'使命就可能将月球岩石送回地球。按照中国人的计划，至2030年，首位中国人就将登陆月球。建造一个中国空间站以及飞往火星也在计划中。"

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