德语媒体： 习近平在铤而走险

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，2022年本应成为习近平成功的一年，先是成功举办冬季奥运会，接下来宣布战胜新冠疫情，最后在秋季党代会上获得终身统治地位。然后事与愿违，11月底，中国多个大中城市出现了反对北京防疫政策的示威集会，甚至有人高喊要求习近平下台的口号。这篇题为《中国的防疫乱象对西方并非好事》的评论写道：

"习近平显然打错了算盘。疫情初期，执行严苛的清零政策似乎也无可厚非。但疫苗问世以及奥密克戎开始快速传播之后，再实行'清零政策'就完全是一种疯狂行为了。而习近平仍长期坚持所谓的清零战略，也恰恰暴露了专制政权的弊端：即专制者永远是正确的。现在习近平必须要放宽其防疫政策，并启动大规模疫苗接种行动了。否则民众对防疫政策的不满将会演变成对专制政权的不满。

西方也许会洋洋得意地说，我们早就知道，专制政权不会持久，因为它无视民意，也没有三权分立的原则。对于中国出现的抗议呼声以及日渐疲软的国民经济，也许会有人幸灾乐祸。习近平对清零政策的长期坚持，以及对高科技企业的严厉整治，已经使中国经济受到严重冲击。习近平的干预手段直接波及到个人生活以及市场经济。在习近平看来，很多企业已经过于强大，过于西方化，同共产党格格不入。

但毕竟中国过于重要，以至于不应该期望它早日垮台。中国形势欠佳时，整个世界经济都会受到冲击，疫情期间全球出现的供应紧张就足以说明这一点。中国同欧盟和美国的贸易额每年都超过一万亿美元。对于西方而言，减少对中国的经济依赖，加强供应链和市场的多样化，固然是件好事。美国目前正在努力阻遏中国继续分享西方的先进技术并从中获益，但这不是在短期内能够做到的，也不应该在短期内做到。"

评论指出，89年天安门民主运动被镇压之后，中共同民众达成了这样的默契：中共向民众承诺发展经济，以换取民众远离政治，从而使中共的统治地位得到了保障。

"现在习近平开始对这种默契产生了动摇。习上台以后一直在推动中国经济的独立自主，他要摆脱中国经济同西方千丝万缕的联系，即使为此付出惨痛代价也在所不惜。习近平在铤而走险，如果让民众拥有更美好未来的承诺不能兑现，中国人会做出怎样的反应呢？

而西方则会遇到另一个问题：如果习近平不再将发展经济作为首要施政目标，那他的施政重点又会是什么呢？加强监控和打压？煽动民族主义？带领14亿人民同台湾开战？迄今为止，统一祖国的计划是建立在经济合作基础之上的。今后还会继续这样吗？"

抗议清零席卷中国各地 影片集锦一次看清

尽管有迹象显示，中国政府正在逐步调整和放宽防疫限制，但专家们普遍认为，中国经济将很难在短期内恢复活力。《商报》写道：

"德意志银行的专家们认为，在（继续放宽防疫政策的）前提下，中国经济将会在2023年实现4.5%的增长。法国投资银行Natixis的经济学家 Alicia Garcia Herrero则认为，'清零战略'并不是阻遏中国经济发展的唯一因素。她对《金融时报》表示，阻遏中国经济发展的其他因素目前依然存在，其中包括房地产危机，人口老龄化以及不断下降中的生产效率。上述因素都会继续对中国经济前景产生负面影响。

过去几个月以来，中国的消费支出一直维持在极低的水准。官方公布的11月采购经理人指数PMI甚至低于预期：无论是工业PMI，还是服务业PMI均低于标志着经济萧条的警戒值50。今年十月，中国经济的重要支柱出口也同比下降了0.3%。周三，中国海关将发布十一月外贸数据，专家们普遍认为，十一月出口的下降幅度会更大，同比减少了3.5%。"

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 放松复收紧 “20条”推出后，一些地方开始调整管控措施。河北省石家庄率先宣布取消全员强制核酸检测，开始关闭一些常态化检测点，进出公共场所和搭乘公共交通也不再查验核酸。但几天之后，关闭的一些免费核酸点又恢复运行，一周后甚至再度启动全员核酸检测。其它一些城市也出现令人无所适从的政策反复。人们对松绑的期待再度落空。此前中共二十大上强调的依然是坚持“动态清零”、“外防输入、内防反弹”的既有防疫路线。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 封城改“静默” 今年上海、成都等大都市封城的惨痛经历令人记忆犹新。10月中，中国国家卫健委表示未来要尽量避免为防疫实施“全域”封控。地方政府取而代之的说法包括 “静态管理”、“闭环管理”、“全域静默”、“非必要不外出”等。而一旦出现感染，社区、楼宇仍会被封控，居民无法正常生活工作，紧急情况下甚至曾酿成人道悲剧。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 四通桥抗议与回响 "不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民"，"罢课罢工罢免独裁国贼习近平"——中共20大开幕前夕，一名彭姓男子在北京四通桥挂出上述标语后被捕。事件引起国际关注，之后中国多个城市公厕等隐蔽公共场所出现抄写口号，海外中国留学生也以公开集会、张贴海报发放传单等多种方式呼应这一抗议行动。在响应者看来，过度防疫管控是独裁专制的一种表现方式。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 隔离恐慌致员工逃离、生产停摆 在全球最大的iPhone制造厂郑州富士康，10月下旬，因防疫隔离带来的混乱，大批工人在恐慌下逃离厂区(图)，甚至徒步返乡，造成生产停顿。苹果公司本月已降低了对iPhone14出货量的预测。此后有中国媒体报道，为维持生产，河南省一些地方政府只好动员退役军人和基层干部到郑州富士康工厂工作。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 经济复苏前景渺茫 不仅大公司，大量涉及居民生计的小企业和餐饮、娱乐、旅游等服务行业也濒临困境。10月份的一系列经济数据低于原本已保守的预期。出口下滑，新的银行放贷骤减，房地产市场的进一步低迷。中国今年的经济增长预计为3%，无法实现5.5%的目标。青年人口失业率高达20%。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 地方财政不堪重负 今年4月以来中国各地大中城市实施"常态化核酸检测"，可谓劳民伤财，耗费了庞大的医疗和财政资源。一些地方政府明显已无力承担这一无底洞般的巨大开支，开始变免费为自费。9月以来，贵州、四川、甘肃和广东的一些地区已宣布对常态化核酸检测收费。另一些城市减少了检测网点。由于进入一些公共场所和搭乘公共交通时需要核酸阴性证明和健康码绿码，意味着民众要花费额外的时间和财力。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 20条措施指向何方？ 11月11日，中国官方公布了进一步优化新冠疫情防控工作的“20条措施”，包括缩短隔离时间、不再追踪“次密接”、取消中风险区、取消入境航班熔断等。此举被解读为放松防疫的信号，一度引起股市高涨。但防控措施放松的时间表和调整的标准仍不得而知。香港大学医学院病毒学家金冬雁对德国之声表示，新的措施“并不是要真的放开，不是要取消动态清零，而是把已经证明无效的一些措施删掉”。



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