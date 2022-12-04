德语媒体： 习近平在铤而走险

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，2022年本应成为习近平成功的一年，先是成功举办冬季奥运会，接下来宣布战胜新冠疫情，最后在秋季党代会上获得终身统治地位。然后事与愿违，11月底，中国多个大中城市出现了反对北京防疫政策的示威集会，甚至有人高喊要求习近平下台的口号。这篇题为《中国的防疫乱象对西方并非好事》的评论写道：

"习近平显然打错了算盘。疫情初期，执行严苛的清零政策似乎也无可厚非。但疫苗问世以及奥密克戎开始快速传播之后，再实行'清零政策'就完全是一种疯狂行为了。而习近平仍长期坚持所谓的清零战略，也恰恰暴露了专制政权的弊端：即专制者永远是正确的。现在习近平必须要放宽其防疫政策，并启动大规模疫苗接种行动了。否则民众对防疫政策的不满将会演变成对专制政权的不满。

西方也许会洋洋得意地说，我们早就知道，专制政权不会持久，因为它无视民意，也没有三权分立的原则。对于中国出现的抗议呼声以及日渐疲软的国民经济，也许会有人幸灾乐祸。习近平对清零政策的长期坚持，以及对高科技企业的严厉整治，已经使中国经济受到严重冲击。习近平的干预手段直接波及到个人生活以及市场经济。在习近平看来，很多企业已经过于强大，过于西方化，同共产党格格不入。

但毕竟中国过于重要，以至于不应该期望它早日垮台。中国形势欠佳时，整个世界经济都会受到冲击，疫情期间全球出现的供应紧张就足以说明这一点。中国同欧盟和美国的贸易额每年都超过一万亿美元。对于西方而言，减少对中国的经济依赖，加强供应链和市场的多样化，固然是件好事。美国目前正在努力阻遏中国继续分享西方的先进技术并从中获益，但这不是在短期内能够做到的，也不应该在短期内做到。"

评论指出，89年天安门民主运动被镇压之后，中共同民众达成了这样的默契：中共向民众承诺发展经济，以换取民众远离政治，从而使中共的统治地位得到了保障。

"现在习近平开始对这种默契产生了动摇。习上台以后一直在推动中国经济的独立自主，他要摆脱中国经济同西方千丝万缕的联系，即使为此付出惨痛代价也在所不惜。习近平在铤而走险，如果让民众拥有更美好未来的承诺不能兑现，中国人会做出怎样的反应呢？

而西方则会遇到另一个问题：如果习近平不再将发展经济作为首要施政目标，那他的施政重点又会是什么呢？加强监控和打压？煽动民族主义？带领14亿人民同台湾开战？迄今为止，统一祖国的计划是建立在经济合作基础之上的。今后还会继续这样吗？"

尽管有迹象显示，中国政府正在逐步调整和放宽防疫限制，但专家们普遍认为，中国经济将很难在短期内恢复活力。《商报》写道：

"德意志银行的专家们认为，在（继续放宽防疫政策的）前提下，中国经济将会在2023年实现4.5%的增长。法国投资银行Natixis的经济学家 Alicia Garcia Herrero则认为，'清零战略'并不是阻遏中国经济发展的唯一因素。她对《金融时报》表示，阻遏中国经济发展的其他因素目前依然存在，其中包括房地产危机，人口老龄化以及不断下降中的生产效率。上述因素都会继续对中国经济前景产生负面影响。

过去几个月以来，中国的消费支出一直维持在极低的水准。官方公布的11月采购经理人指数PMI甚至低于预期：无论是工业PMI，还是服务业PMI均低于标志着经济萧条的警戒值50。今年十月，中国经济的重要支柱出口也同比下降了0.3%。周三，中国海关将发布十一月外贸数据，专家们普遍认为，十一月出口的下降幅度会更大，同比减少了3.5%。"

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