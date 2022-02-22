德语媒体: 乌克兰危机 中国到底是赢是输？

(德国之声中文网) 柏林出版的《每日镜报》以"北京帮助普京？俄罗斯总统落入了圈套"为题，刊发了由俄裔美国政治学教授、苏联前领导人赫鲁晓夫的曾孙女赫鲁晓娃(Nina L. Khrushcheva)撰写的客席评论。文章指出，刚刚和习近平签署了重要协议的普京似乎自比为开创了美中关系新局面的尼克松，但实际上这一切正中习近平的下怀；不论如何，当年尼克松访问中国、如今乌克兰危机骤然升级，最大的输家都是俄罗斯。

"普京很有可能认为，他正在重现当年美国总统的外交成就。他似乎以为，深化俄中关系就能够在对抗西方的斗争中获得一名高价值的盟友。但实际上，中国疏远美国的进程早在近十年前就开始了，特朗普总统则加速了这一进程，拜登总统也没有什么实质性扭转该趋势的举动。鉴于和西方日益对立，实际上是中国更想拉拢俄罗斯，而不是相反。而且，中国拉拢俄罗斯，也并不是想让后者当平等的伙伴。"

"尽管中国一再宣称，国家主权和领土完整神圣不可侵犯，但是北京现在依然事实上支持普京在俄乌边境的军事推进：中国要求西方尊重俄罗斯的'安全诉求'，并且强调了对北约东扩的质疑。但是这一切并不意味着俄罗斯在和美国、北约发生冲突时，中国会出手相助。"

"习近平目前只是做了一些必要的事情，从而能让俄罗斯成为依赖中国的附庸。而普京则以为，和习近平结盟能够让后者在俄罗斯和西方发生冲突时出手相助，但这实际上是落入了圈套。"

"一个和西方完全脱钩的俄罗斯经济：还有什么能比这种局面更有利中国呢？没法再送往欧洲的俄罗斯天然气将会转而流向对能源异常饥渴的中国。俄罗斯原本需要西方的资金和技术去开放西伯利亚的矿藏，现在这一切都完全交给中国。俄罗斯的基建项目也同样如此。"

"习近平是否会无情地利用俄罗斯遭孤立的处境？只要看一看中国前任领导人胡锦涛、江泽民的做法就能解答这个问题。俄中关系一开始十分友好，2001年普京与江泽民签署了双边友好协议。2004年，鉴于俄罗斯在金融上遭到孤立，中国向俄罗斯提供了60亿美元贷款，从而让国资企业俄罗斯石油公司(ROSNEFT)能够有钱收购尤科斯石油公司最大的生产基地。然而，到了2005年，在一系列被许多人认为与尤科斯贷款项目有关的行动中，中方利用其对俄罗斯的影响力，迫使克里姆林宫向北京归还337平方公里的争议领土，从而换取中方撤回其他领土诉求。"

"但是，普京似乎却忽视了一点：中国领导层以及中国民众都将俄罗斯视为一个腐败的国家，并且在19世纪比任何其他国家都窃取了更多的中国领土。两年前，我亲眼见证了这种蔑视。当时，我从布拉戈维申斯克(海兰泡)搭乘渡轮越过阿穆尔河(黑龙江)前往中国小城黑河。在那里，当地的中国商贩在贩售廉价手机、仿制皮草时公开嘲讽前来购买的俄罗斯人。"

"中国既不会为了保卫俄罗斯而公开挑战美国、从而威胁自己的经济繁荣，也不会在普京进军乌克兰并因此遭到西方制裁时，向俄罗斯提供投资等经济援助来补偿制裁损失。中国只会提供最小限度的援助，从而让俄罗斯能够继续抗衡西方、转移西方对中国战略崛起的关注度。中国的这种最小限度支援，只会刚刚好能维护普京的克里姆林宫总统宝座。这也是普京唯一在乎的东西。而在普京治下的这个经济体，则将慢慢地失血。"

汉堡出版的《时代周报》则以"普京成了习近平的难题"为题，刊发评论指出，普京公然侵略乌克兰，让刚刚和俄罗斯深化盟友关系的中国进退两难，毕竟中国依然在强调尊重乌克兰的主权，而普京则公开否认乌克兰的主权国家地位。

文章注意到，和紧张的俄乌双边关系不同，中国将乌克兰视作"一带一路"项目的重要伙伴，为该国的能源、基建投入巨资，后者也向中国出口大量农产品、核电装备、机械产品。中国也一直坚持由周恩来开创的"和平共处五项原则"，强调不干涉他国内政、尊重主权与领土完整。此外，经济体量巨大的中国，依然更加看重与西方国家的经贸及科技合作。

"中国的外交政策制订者面临着一个问题：在多大程度上可以信任普京这样的专制统治者？进军乌克兰是对前苏联加盟共和国的入侵，普京不久前在哈萨克斯坦的行动也相似。当时，由俄军主导的部队飞赴哈萨克斯坦镇压当地的骚乱。俄罗斯在中亚国家努力施加影响，而这与中国在当地的利益有所冲突。对中国而言，中亚的前苏联加盟国是欧亚铁路线的重要节点，也是油气管道途径的重要地区。"

"然而，北京的战略家当前必须紧要关注的问题则是：不要被卷入欧美经济制裁俄罗斯的漩涡中。2014年俄罗斯入侵克里米亚后，中国曾提供了谨慎的援助：中国进出口银行和国家开发银行等大型国有对外银行向受到西方制裁的俄罗斯国有银行提供贷款。今天，中国仍然可以帮助其俄罗斯朋友缓解西方经济制裁的影响。"

但是，作者进一步指出，北京并不一定会通过人民币结算、绕过SWIFT系统等方式来帮助俄罗斯避开制裁，因为这有可能进一步疏远中国和西方的关系，尤其是疏远和欧盟的关系。而中国外长王毅在刚刚举行的慕尼黑安全会议上再次试图拉拢欧洲。

"普京肯定会要求习近平出手缓解西方制裁俄罗斯的经济冲击。习近平将陷入两难局面，只能较低程度地援助俄罗斯。俄罗斯总统2月21日有关顿涅茨克与卢甘斯克的讲话，已经或多或少地和欧美决裂。假如习近平公开向俄罗斯表示团结，将会让问题变得更加棘手。习近平甚至有可能怀疑，普京是不是把中国反对北约东扩的表态当作了为所欲为的通行证，抑或是普京本来就是为所欲为的人，根本不把习近平放在眼里。为了让中国不至于太丢面子，有一件事肯定会发生：中国的官方媒体将不遗余力地宣称，美国以及北约要对俄罗斯危机承担责任。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ SWIFT银行交易系统 切断俄罗斯与SWIFT金融转账系统的联系，将是欧美对俄所能采取的最强硬的金融制裁步骤之一。总部位于比利时的SWIFT（环球银行金融电信协会）与万余家银行联网，全球半数主要的跨境转帐都通过其传递数据。若与之脱钩，俄罗斯的国际金融交易，包括占该国总收入40%以上的油气出口收益将被切断，其经济会立即受到长期的影响。美国以往曾说服SWIFT对伊朗实施过这一制裁。但这一制裁也会对美国及其盟友的经济造成伤害。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 曾错过时机？ 2014年俄罗斯出兵吞并克里米亚半岛时(图)，美国及其欧洲盟国曾考虑过动用SWIFT这一制裁工具。俄罗斯当时称，如果被逐出该金融交易系统，将视之为对俄宣战。西方国家随后搁置了这一方案，后来被批评反应过于软弱。俄罗斯此后曾试图建立自己的跨境金融交易系统，但成果有限。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 冻结美元结算 美国本身就掌握着对抗普京最有力的金融武器之一——断绝俄罗斯获取美元的途径。所有以美元进行的交易最终都通过美联储或美国金融机构进行结算。就是说外国银行必须通过美国金融系统完成美元交易。美国曾对违反对伊朗、苏丹等国制裁的金融机构进行处罚、禁止其美元结算。与其它金融手段不同的是，美国可单独祭出这一制裁。拜登曾暗示这是制裁俄罗斯的选项之一。无法以美元结算，俄罗斯的企业和个人进行最常规的交易时都会受到阻碍，比如发工资或买东西。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 出口禁令 白宫还证实在考虑实施出口管制，阻止俄罗斯获取用于飞机和智能手机的高科技产品，以及其它现代化设备所需的软件和电子装备。因为美国的软件、技术和设备在全球占据主导地位，这意味着俄罗斯获得集成电路和含有集成电路的产品的可能将受到严重限制。这可能涉及飞机航空电子设备、机床、智能手机、游戏机、平板电脑和电视，甚至国防工业。受到美国出口禁令制裁的国家包括古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 禁购国债 去年，拜登政府已经禁止美国金融机构直接向国有机构购买俄罗斯政府债券，以限制俄罗斯的借贷能力。但这一措施并不针对二级市场，因此有可能成为制裁的下一步。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 北溪二号输气管道 美国多年来一直反对从俄罗斯向德国输送天然气的北溪二号线工程，认为这有助于俄罗斯利用对天然气供应的控制权来达到其在欧洲的政治目的。共和党人希望立即制裁管道的运营方，民主党人则主张在俄罗斯入侵乌克兰的情况下出手。为避免与盟友德国冲突，拜登政府上台后暂停了前任政府的制裁。德国则表示，若俄罗斯入侵乌克兰，北溪二号的运营前景将被“放到桌面上”讨论。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 普京女友？朋友圈？ 美国惯用的一种制裁手法是制裁相关领导人、亲信圈子成员、他们的家人以及军队和文职官员。普京及其亲信和家人、俄罗斯的银行和有权势的财阀富豪都有可能遇到这一命运。共和党议员提出的一项法案，主张于俄罗斯对乌克兰采取进一步军事行动之前就实施制裁。这些众议员还敦促考虑针对俄罗斯上层人士的制裁，包括普京的家人，以及一名据称与普京有绯闻的女性——2004年奥运体操金牌得主军阿丽娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。



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