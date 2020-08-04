德语媒体： 中美大幅脱钩将殃及德国

（德国之声中文网）在中国被称为"十四五规划"的第十四个五年计划不久后将出台，并从明年起开始实施。《商报》认为，从中国政府目前的表态看来，北京的政治局显然旨在让世界上最大的两个经济体大幅脱钩。而这也将殃及德国。文章写道：

"中国要加强内部市场和自己的企业。中国消费者应该更多购买本国产品，而不是进口产品。如果可能，应减少来自国外的供货。美中之间不断升级的贸易战和技术战不仅影响到两个大国的企业和就业，两国分道扬镳也可能会对出口大国德国产生深重影响。

其原因在于世界经济通过国际供货链和价值链形成了紧密交织。德国经济部称赞德国是七大工业国中最开放的国民经济，而这也让德国特别易受伤害。基尔世界经济研究所所长费尔贝迈尔（Gabriel Felbermayr）警告说，在以分工为基础的复杂的世界经济中，中美脱钩对最依赖经济交织的德国坏处很明显。"

文章指出，中国不仅对美国的出击做出回应，比如力图减少对进口芯片的经济依赖，而且早就在习近平的领导下遵循毫不亚于特朗普"美国优先"政策的重商主义战略，并从2015年起在"2025中国制造"计划的标签下寻求科技自主。文章写道 ：

"在中国领导人及北京政界人士讲话中，现在谈的都是'双循环'和'内部循环'这些关键词，这是中国媒体对中共新方针的阐释。其原则就是，中国将加强内部市场和国内企业，中国消费者应更多购买本国产品而不是进口商品，供货应该来自国内企业而不是外国企业。"

在华欧洲企业已经对这样的发展趋势感到忧虑。文章引用中国欧盟商会主席伍德克（Jörg Wuttke）写道："希望中国能够为改善与美国的关系做出更多努力，而不是继续脱钩。如果中美继续脱钩，到最后所有人都是输家，因为欧洲企业会直接或间接受到影响。"

比如，北京的补贴战略可以让中国企业在本国市场更为强大，让中国更有能力为其它市场的增长项目融资。这对外国企业很不利。

从张一鸣看走出去的全球战略

张一鸣和苹果CEO库克

《新苏黎世报》发表题为《Tiktok创始人现在不让人羡慕》的文章，介绍了字节跳动公司创始人张一鸣。

文章写道："在短短几年时间里，他凭借自己8年多前创建的企业--旗下包括视频平台TikTok--成为了最富有的中国人之一。美国福布斯杂志估计他的资产超过160亿美元，美国时代周刊去年将他收入全球最有影响力的100人榜单。这家媒体以此证明了自己的敏感嗅觉，特朗普对TikTok的进攻让张一鸣成为世界公众的焦点......"

文章说，张一鸣的企业在网络巨头谷歌、脸书和腾讯迄今不成功的领域取得了成功。"毕竟，和腾讯相比，TikTok（抖音海外版）在中国以外获得成功。该应用在全球被下载20多亿次，每月活跃用户超过8亿人。也因为这一成功，他现在成为美中冲突的一个焦点......"

"他现在的处境真不让人羡慕。按照特朗普的命令，他必须在瘟疫和霍乱之间做出选择。要么在45天内出售TikTok，要么该应用就会在美国被禁。尽管张表示，他将全力抗争，除了采用司法途径外，还将通过公关工作。"

文章引用南华早报指出，出售现在看来很困难，微软出价太低，推特资金不够。文章最后写道： "其它中国公司会密切注视华盛顿的举动。他们应该会意识到，至少对于欧洲和北美市场而言，他们的'走去去的全球战略'几乎是不可行的，不管能不能证明他们有没有做错什么 。"

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