德语媒体: 中美争霸 欧洲是否应中立?

(德国之声中文网) 奥地利《维也纳报》以"欧盟外交政策取代亚洲结盟政策"为题，刊发了由维也纳大学政治学教授Heinz Gärtner撰写的客席评论。文章认为，欧洲应该争取战略自主权，从而能够在将来的美中冲突中保有维持中立的能力。

"美国的全球结盟政策可能导致三种最终结果。第一：像冷战那样，按照地缘政治和意识形态划分阵营；第二：一个超级大国单独称霸；第三：发生军事冲突，就像历史上新兴大国崛起时遭遇原有大国时通常发生的那样。"

"这场全球性的冲突，如今正在印太地区越发显露出具体的模样。那么，欧洲的位置又在哪里呢？阿富汗战争期间，欧洲也必须协助美国，试图在那里建设一个民主国家，后来这些欧洲盟友经历了幻灭，并且很快得出了结论：欧洲需要更强大的军力，从而能摆脱美国，更加'战略自主'。这一话题也将在2022年前主导有关欧洲防务政策的辩论。在经历了苏联干预阿富汗、北约干预阿富汗的总共40年后，并没有人能获得想要的成功。在这一背景下，欧洲人的上述结论显得有些矛盾。假如欧洲还想在印太地区的美中对峙中发挥军事作用，那就更加矛盾了。欧洲固然可以无条件站在美国一边，但是欧洲民众却支持另外一个选项：超过60%的欧洲人希望在对华冲突中保持中立。在发生军事冲突的情况下，保持中立并非不理智的策略。"

"不过，欧盟还可以给出一个外交回答。就像1975年冷战高峰期在赫尔辛基催生欧洲安全与合作组织"(OSCE)那样，欧盟可以结合一系列增强互信、巩固安全的措施来降低发生冲突的风险。外交网络、合作安全取代相互为敌，共同利益、共同价值取代地缘政治或者意识形态分歧。欧盟应该认真对待全新的'印太合作战略'。总是有人反对这样的外交倡议，以为外交手段必须依托可观的军事基础。卡塔尔就是一个反例：在稳定阿富汗局势的一系列外交行动中，这个波斯湾小国成为了国际舞台的中心。"

永久中立国瑞士同样面临在中美之间选边站的问题

永久中立国瑞士的《圣加仑日报》则反对在美中对抗中保持中立的观点。题为"美国应对中国挑战"的评论指出，包括中立国瑞士在内，欧洲都必须坚定地站在以美国为首的西方价值观阵营一边。

"美国、英国、澳大利亚结盟所具备的象征意义，远远超出了南中国海。拜登总统对外发出的信号非常明确：作为20世纪的主宰者，美国并不打算在今后几十年主动交出这个宝座；美国将和其他西方民主国家共同捍卫以美国价值观为主导的国际秩序。"

"挑战这一秩序则是中国、俄罗斯这样的专制国家。中俄两国近期都大幅加强了军力。而且，中国的经济潜力还在继续增长。根据某些预测，中国有可能在2030年后就取代美国成为全球最大经济体。"

"然而，就此推论美国正不可避免地衰落，却是错误的。美国社会确实陷入了分裂，但是历史表明，美国总是能在关键时刻振作起来迸发出巨大能量。尤其是其自由化的经济秩序、社会多样性，对全球民众具备相当的吸引力。中国离这种吸引力相差甚远。"

"假如能有机会去波士顿或者纽约挣钱，又有哪个学者会自愿搬家去北京或者香港呢？在美国，人们能自由地呼吸，不必整齐划一和某种思潮保持一致。中国可以是一个辽阔的市场，但却不是一个能让创新型青年人才感到幸福的'很酷的'国家。根据国际媒体的报道，西方企业在中国市场受到的限制正越来越多，政府的管控机制也在增强。根据《新苏黎世报》驻华记者的报道，外国派驻中国的员工正愈发频繁地考虑离开中国。"

作者接着指出，美、英、澳结盟，也是给那些想在美中争霸中保持中立的欧洲人的一次教训。"这同样也针对瑞士。瑞士一方面购买美国战斗机，另一方面又想扩大和中国的自贸协议。这样的政治走钢丝还能维持多久？明确自身立场的压力越来越紧迫。"

"在19世纪的大英帝国时代，英国人通过掌握大量的殖民地以及贸易路线统治世界。第一次世界大战后，美国人取代了欧洲，成为了世界主宰。种种迹象显示，即便面对一个越发强大的中国，美国在21世纪依然能捍卫这一地位。"

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