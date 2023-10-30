德语媒体： 中美两国 渐行渐远

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，愈演愈烈的以哈冲突中，美国非常希望中国能发挥其在中东、尤其对伊朗的影响力，为避免中东发生大规模冲突付出努力，但从此次王毅的美国之行来看，美国的愿望似乎落空了。这篇题为《中美关系渐行渐远》的文章写道：

"中国似乎更希望自己能在地缘政治方面在中东地区替代美国。北京政府对以色列境内针对平民的暴力进行了批评，但却没有明确对哈马斯发动的攻击进行谴责。在联合国安理会，中国多次否决了美国有关捍卫以色列自卫权利的提案。以哈冲突爆发后，拜登在白宫同欧盟委员会主席冯德莱恩举行了会谈，而中国党和国家领导人习近平却在北京接待了来访的俄罗斯总统普京。

上周，南中国海又发生了中菲两国船只相撞事件。很多观察家认为，中国此举是想试探美国是否有决心在乌克兰和以色列之后，继续对第三个盟国提供军事支持。事实上，不久前白宫刚刚发出警告，如果美国国会不及时批准新的国防拨款，海外军事援助将出现瓶颈。11 月中旬之前，美国国会必须通过包括军费开支在内的预算。

美国方面向中国发出的信号也前后矛盾，时而温和，时而强硬。华盛顿希望重启一年前被北京叫停的中美军事交流。在白宫看来，军事热线是避免南中国海擦枪走火以及在中东开展合作的基础。此外，美国还派五角大楼中国事务主任卡拉斯（Cynthia Carras）出席了周日开幕的高级别国防会议'北京香山论坛'。但与此同时，上周美国五角大楼发表的中国年度报告中，措辞却相当强硬。报告指责中国政府'在印太地区不断挑衅，并过度扩充军备以向国外展示实力。'"

文章援引布鲁金斯学者哈斯（Ryan Hass ）的话写道，目前中美双方都对双边关系取得突破和急剧改善不抱希望。在台湾问题上尤为如此，多年来，美国一直对台湾提供军事及财政支持，而中国则视台湾为其领土的一部分，并不断发出军事进攻的威胁。

"中美关系的钟摆将如何摆动，今后几周内就有可能会见分晓。复旦大学美国研究所的吴新波对民族主义的中国报章《环球时报》表示，中美关系实现稳定的窗口期很短，可能的习拜会之后，中国将密切观察美国的所作所为。

他表示，明年一月的台湾大选也是一个敏感的时间点。一旦民进党当选连任，两岸关系将进一步恶化。而这一切必将会对中美关系产生影响。"

对于以哈冲突爆发后，北京措辞含糊的表态，《新苏黎世报》发表评论称：

"中国对加沙局势的表态同东南亚那些以穆斯林为主的国家非常相似。北京只是呼吁冲突双方保持克制。但对于引发中东局势升级的哈马斯的残暴屠戮，中国的共产党领导层却只字不提。

从毛泽东时代开始，中华人民共和国就一直以巴勒斯坦代言人的身份自居。与此同时，中国领导层也改善了同以色列的经济关系。同俄罗斯入侵乌克兰时一样，这一次北京也不肯对不公义的事件进行明确表态。

就此，中国已经间接地站到了恐怖主义势力的一方。而中国这样做的部分原因，则是其地缘政治的考量。这个亚洲大国正在争取在阿拉伯国家和发展中国家中赢得好感，而在这些国家中，支持巴勒斯坦的观点占据着主导地位。中国希望通过这种方式为自己的另类世界秩序赢取支持。"

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