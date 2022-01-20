德语媒体: 中国的“雷曼时刻”正在逼近？

（德国之声中文网）中国现在是否正在滑向经济衰退？德国《世界报》7月19日的一篇文章提出了这一问题，文章表示：这主要取决于北京政权的新冠政策。但也不仅取决于此，这也和拉动中国GDP的重要产业房地产有关。

这篇题为《中国的“雷曼时刻”正在逼近》的文章写道：“（中国）房地产业的麻烦正在逼近。一些人已经担心会出现‘雷曼时刻’，这里指的是2008年的美国金融危机。”

文章提到了上海等大城市的封城、坚持“清零”政策给中国经济带来的影响，但随后表示：“然而，更严重的是目前在中国房地产市场上发生的事情”，也就是中国烂尾楼业主停贷潮。

本文作者、《世界报》金融版块记者Frank Stocker指出，北京似乎也意识到了问题的严重性，据知情人士透露，当局最近几天已经与银行举行了紧急会议，讨论停贷潮问题。这是因为房产危机继续发酵，可能成为“一场大火”。文章援引投行专家的话说，停贷潮是“债务多米诺骨牌中危险的一块”，“这块骨牌倒下可能引发房产销售崩溃和出现更多违约的恶性循环。”

“事实上，就在几天前，（恒大之外的）另一家房地产公司荣盛宣布无法支付两笔债券的利息，总额为2790万美元。另一张多米诺骨牌倒下。银行们切实地感受着其后果。银行们以折合约9.2万亿美元的资金参与了房地产市场。在中国建设银行——这家位列世界最大银行之一的银行，房地产贷款占资产负债表的20%左右。”

文章援引彭博社专栏作家、2008年在雷曼兄弟工作的任淑丽（音）说：“这勾起了我不好的回忆。”

作者在最后写道：“如果中国的房地产危机真的升级为金融危机，那么问题就不再是经济衰退是否会随之而来，而是经济衰退会有多严重，以及这对世界其他地区意味着什么。”

“2月24日绝不能在亚洲重演”

今年的2月24日是俄罗斯侵略乌克兰战争的开始。欧洲议会副议长毕尔（Nicola Beer）在周二访问台湾时说：“2月24日绝不能在亚洲重演。”《法兰克福汇报》7月19日的一篇文章以毕尔的这句话为标题，指出这位欧洲议会副议长从台湾向中国发出了警告。

这篇由该报驻华通讯员Friederike Böge和驻布鲁塞尔通讯员Thomas Gutschker共同撰写的报道指出，欧洲议会副议长毕尔正在促进欧盟与台北进行更紧密合作，她支持台湾获得世卫组织观察员地位，她还希望将目前只有两名官员的欧盟贸易代表处升级为“欧盟办事处”，同时她在推动欧盟和台湾之间的投资协议。北京当然是反对的，“欧盟委员会在这个问题上也非常慎重。原因是，尽管一段时间以来，欧盟高级官员和台湾部长们就更紧密的经济合作、特别是在数字化领域的合作进行了会谈，但这并不是在正式的协议谈判框架下进行的。从中国的角度来看，这样的协议相当于承认台湾的国家地位……“。

文章随后写道，中国外交部对毕尔访台做出了谨慎的回应。中国外交部发言人赵立坚指责欧洲议会近两年来为“台独”势力撑腰张目，“毒化了中欧关系氛围”，不过他没有直接谈到毕尔的行程。相比之下，中国对英国《金融时报》报道的美众议院议长南希·佩洛西计划8月访台的反应要严厉得多。

“只有台湾人能决定自己的未来”

“中美目前相互指责对方想要改变所谓的台海现状。……欧盟候任驻华大使阿尔比纳（Jorge Toledo Albiñana）本周二体会到了被卷入矛盾情绪中是多么的容易。这位将在9月上任的西班牙人在接受采访时说：‘欧盟不是在捍卫台湾的独立，而是在捍卫和平统一。’这在台湾引起了人们的不满。‘只有台湾人能决定自己的未来’，台湾外交部发言人指出，有些被激怒。”值得一提的是，根据台湾媒体报道，目前正在访台的毕尔7月20日与台湾总统蔡英文见面时也强调：“只有台湾人能决定自己的未来”。

《法兰克福汇报》的报道指出，支持统一的台湾人在今年6月“下降到1994年开始调查以来的最低水平：6.4%。超过85%的人赞成暂时维持现状。”

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