德语媒体: 中国的繁荣盛世已成过去

德国媒体ntv认为，中国未来不可能重返经济高速增长的荣景，低增长率将成为新常态。德国编辑部网络则指出，受过教育、经历过父权体制黑暗面的年轻女性充满正义感，因此她们敢于站出来争取权益。
（德国之声中文网）德国电视台ntv的网页版新闻关注了中国经济增长停滞的现象，题为「中国的繁荣盛世已成过去」（Chinas fette Jahre sind vorbei）的评论指出：「共产党领导层几乎可以随意『变出』增长的时代已经过去。」
文章在开头描述了中国的近况：「几个月的封锁使大都市陷入瘫痪，去年底爆发的新冠感染浪潮，再加上房地产泡沫破裂，商品和能源价格上涨，以及全球经济下滑后出口需求减弱。鉴于去年中国经济受到以上事件的冲击，共产党领导层设定的GDP增长目标（5.5%）落空是一点也不奇怪。然而，根据官方数字，经济增长仍达到3%，如果在危机中能够交出这样的成绩单，那么在冲击过去后，中国经济是否有可能恢复到以前的增长速度？ 」
评论作者认为：「仔细观察，这似乎不太可能。去年的增长率是大约三十年来最差的，与其说是危机时期的表现，不如说是一种新常态。德国联邦外贸与投资署（GTAI）对中国经济前景的分析提到：『高速增长的年代已成过去。在未来，中国国内的生产总值会保持在每年只增长2%到3%。』」
作者引用墨卡托中国研究所的首席经济学家曾林（Max Zenglein）的说法称，过去的一年显示了中国经济的痛点所在。 「首先，臃肿的房地产行业占了整个中国经济的四分之一。在该行业巨大的债务负担下，许多大小公司倒闭。崩溃的房市和房价对数以百万计的中产阶级屋主造成冲击，这间接降低了他们的消费欲。」
「而在封城期间的工作和收入损失也削弱了国内需求，同时，国外对作为中国核心的出口产品的需求更是明显减弱。正如曾林所说，中国领导层已经失去了管理经济和 『变出增长』的能力。例如在2008年时，中国曾通过巨大的支出计划，特别是在基础设施方面的支出，成功地对抗了当时的全球经济危机。曾林提到，如今『中国的经济已经发生了结构性的变化，你不可能把失业的大学毕业生送到建筑工地。』」
「中国在2010年至2020年期间按计划成功地将其人均GDP翻了一番后，官方目标是在2035年之前将经济增长再次翻番，这需要达到年增长率近5%。曾林认为，实现这一点相当困难。如今的中国继续面临着落入『中等收入陷阱』的风险，这种最初快速追赶工业化国家进程突然停止的现象，在其他发展中国家也可以看到。曾林表示，中国较其他国家更早面临这种情况。韩国目前也在经历着类似的发展，然而，当地的人均GDP是中国的三倍。」
德国编辑部网络（RND）以一篇题为「在北京的历史性抗议之后：为什么警察主要逮捕年轻女性？」探讨女性参与白纸运动的背景因素。
文章中举了曾参与北京亮马桥抗议的北大出版社编辑曹芷馨为例，她在被捕前曾拍下自白视频表示：「大家好，我是芷馨，当大家看到这段视频时，我已经被警察带走，就像我的其他几位朋友一样。」
作者指出：「北京亮马桥上的反新冠政策运动对中国随后的解封发挥了重要影响，但许多参与其中的年轻女性不得不为此付出高昂的代价。」
「至少到目前为止，最坏的担忧还没有成真。据目前所知，没有出现大范围的逮捕潮，许多示威者在被警方短暂审讯后被释放。然而，一些消息来源认为，约有40人最终被审前拘留 -- 通常是在秘密地点。此外，在一些案件中，被告甚至不知道他们到底犯了什么罪，就被迫在逮捕令上签名。」
「一些人权团体内部流传，警方明显正试图进行某种假设：即女权主义团体组织了抗议活动。这其实没有什么可信度，很有可能是当局在压力之下推出的一个替罪羊。毕竟，许多被逮捕的人不是激烈的活动家，而是对政治感兴趣的千禧一代，有着强烈的正义感。他们之中的大多数人刚刚进入职场，但现在，他们面对的可能是岌岌可危的中产阶级生活。」
「在亮马桥的抗议运动有许多妇女参与其中，当然不是巧合。因为在中国，受过教育的年轻女性往往在很小的时候就经历过父权体制的黑暗面。作为女儿，她们不太受社会重视，许多职业机会遭到剥夺，女权主义思想在大学里受到审查员的严格压制，这些经历都提高了她们对正义和道德的意识。」
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