德语媒体: 中国的繁荣盛世已成过去

（德国之声中文网）德国电视台ntv的网页版新闻关注了中国经济增长停滞的现象，题为「中国的繁荣盛世已成过去」（Chinas fette Jahre sind vorbei）的评论指出：「共产党领导层几乎可以随意『变出』增长的时代已经过去。」

文章在开头描述了中国的近况：「几个月的封锁使大都市陷入瘫痪，去年底爆发的新冠感染浪潮，再加上房地产泡沫破裂，商品和能源价格上涨，以及全球经济下滑后出口需求减弱。鉴于去年中国经济受到以上事件的冲击，共产党领导层设定的GDP增长目标（5.5%）落空是一点也不奇怪。然而，根据官方数字，经济增长仍达到3%，如果在危机中能够交出这样的成绩单，那么在冲击过去后，中国经济是否有可能恢复到以前的增长速度？ 」

评论作者认为：「仔细观察，这似乎不太可能。去年的增长率是大约三十年来最差的，与其说是危机时期的表现，不如说是一种新常态。德国联邦外贸与投资署（GTAI）对中国经济前景的分析提到：『高速增长的年代已成过去。在未来，中国国内的生产总值会保持在每年只增长2%到3%。』」

作者引用墨卡托中国研究所的首席经济学家曾林（Max Zenglein）的说法称，过去的一年显示了中国经济的痛点所在。 「首先，臃肿的房地产行业占了整个中国经济的四分之一。在该行业巨大的债务负担下，许多大小公司倒闭。崩溃的房市和房价对数以百万计的中产阶级屋主造成冲击，这间接降低了他们的消费欲。」

「而在封城期间的工作和收入损失也削弱了国内需求，同时，国外对作为中国核心的出口产品的需求更是明显减弱。正如曾林所说，中国领导层已经失去了管理经济和 『变出增长』的能力。例如在2008年时，中国曾通过巨大的支出计划，特别是在基础设施方面的支出，成功地对抗了当时的全球经济危机。曾林提到，如今『中国的经济已经发生了结构性的变化，你不可能把失业的大学毕业生送到建筑工地。』」

「中国在2010年至2020年期间按计划成功地将其人均GDP翻了一番后，官方目标是在2035年之前将经济增长再次翻番，这需要达到年增长率近5%。曾林认为，实现这一点相当困难。如今的中国继续面临着落入『中等收入陷阱』的风险，这种最初快速追赶工业化国家进程突然停止的现象，在其他发展中国家也可以看到。曾林表示，中国较其他国家更早面临这种情况。韩国目前也在经历着类似的发展，然而，当地的人均GDP是中国的三倍。」

德国编辑部网络（RND）以一篇题为「在北京的历史性抗议之后：为什么警察主要逮捕年轻女性？」探讨女性参与白纸运动的背景因素。

文章中举了曾参与北京亮马桥抗议的北大出版社编辑曹芷馨为例，她在被捕前曾拍下自白视频表示：「大家好，我是芷馨，当大家看到这段视频时，我已经被警察带走，就像我的其他几位朋友一样。」

作者指出：「北京亮马桥上的反新冠政策运动对中国随后的解封发挥了重要影响，但许多参与其中的年轻女性不得不为此付出高昂的代价。」

「至少到目前为止，最坏的担忧还没有成真。据目前所知，没有出现大范围的逮捕潮，许多示威者在被警方短暂审讯后被释放。然而，一些消息来源认为，约有40人最终被审前拘留 -- 通常是在秘密地点。此外，在一些案件中，被告甚至不知道他们到底犯了什么罪，就被迫在逮捕令上签名。」

「一些人权团体内部流传，警方明显正试图进行某种假设：即女权主义团体组织了抗议活动。这其实没有什么可信度，很有可能是当局在压力之下推出的一个替罪羊。毕竟，许多被逮捕的人不是激烈的活动家，而是对政治感兴趣的千禧一代，有着强烈的正义感。他们之中的大多数人刚刚进入职场，但现在，他们面对的可能是岌岌可危的中产阶级生活。」

「在亮马桥的抗议运动有许多妇女参与其中，当然不是巧合。因为在中国，受过教育的年轻女性往往在很小的时候就经历过父权体制的黑暗面。作为女儿，她们不太受社会重视，许多职业机会遭到剥夺，女权主义思想在大学里受到审查员的严格压制，这些经历都提高了她们对正义和道德的意识。」

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



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