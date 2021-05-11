德语媒体： 中国的人口困局

（德国之声中文网）最新发布的人口统计显示，中国的出生率仍在不断下降，而与此同时人口老龄化趋势却日益明显。《世界报》以《中国或将出现人口萎缩》为题，报道了中国面临的人口挑战。报道称，从五十年代至今，中国人口的增长从未像今天这么迟缓。文章写道：

“除此之外，中国人口变得越来越老龄化，超过就业年龄的中国人越来越多。在中国，根据职业的不同，女性在50岁至55岁之间退休，男性的退休年龄则为60岁。这一退休年龄的规定源自中华人民共和国建国之初，当时中国人口的平均寿命还相对较低。中国国家统计局表示，目前中国六十岁以上人口的比例比2010年提升了5.44%，总数为两亿六千四百万人。

与此同时，新生儿却变得越来越少。1979年开始实施的一胎化政策，虽然在2016年被取消，但出生率的提升幅度却微不足道。新生儿数量逐年递减。中国公安部今年二月发布的数据显示，2020年申报的新生儿数量甚至比2019年减少了15%，从2019年的1179万新生儿降至了2020年的1004万。官方媒体称出生率的急剧下降‘令人警觉’。”

中国国家统计局在发布最新人口统计数据时表示，中国人口增长今后几年仍将呈现逐步放缓的趋势。联合国发布的预估报告则认为，中国人口将在2030年达到增长巅峰，然后就会呈现逐年下降的趋势。文章接着写道：

“一些独立专家对中国官方人口统计数字的真实性提出质疑。威斯康星大学的人口问题专家易富贤根据他所掌握的数据推算后坚信，中国人口早已开始萎缩。易富贤教授对德新社表示：‘我认为，人口萎缩从2018年就已经开始。’他认为，拥有13.66亿人口的印度早已取代中国，成为世界第一人口大国。”

在长达数十年的时间里，中国共产党严格执行每个家庭只能生育一个孩子的政策。孕妇成了当局的打压对象，惨绝人寰的强制堕胎成了司空见惯的事情。《南德意志报》发表评论称，计划生育政策给许多中国女性造成了难以弥合的心理伤害，但中国政府却从未为此有过丝毫歉疚和改悔。这篇评论写道：

“ 性别比例失调不仅加剧了针对女性的暴力，还助长了人口买卖和强制婚姻。中国的人口发展失衡早已对中国的社会稳定构成了威胁。国民经济是否能够迅速实现现代化，以弥补就业人口的缺失，目前无人能够定论。而可以肯定的却是，中国的人口困境将再一次成为女性的灾难。

多年以来，中国政府一直在打压方兴未艾的女权运动，敢于出面反对性骚扰和男女不平等现象的女性会受到迫害。中国共产党试图强迫女性重新扮演传统的性别角色。有理由担心，接下来当局会禁止女性堕胎，抑或强迫她们离开就业市场。有一点是可以肯定的，那就是共产党的统治工具不会发生变化。”

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