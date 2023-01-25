德语媒体: 中国欲借数字丝绸之路孕育新型软实力

（德国之声中文网）德国《经济周刊》撰文指出，缺少了中国的支持，俄罗斯的资金和技术都将断裂。同时，北京方面声称的中俄之间无上限的伙伴关系并不存在。中国正在运用发挥自己的力量。

文章指出：“中国是（对俄实施）制裁的缺口。根据俄罗斯海关的统计，单纯去年10月一个月，俄罗斯就进口了价值2亿美元的电子元件。……一方面，北京允许俄罗斯走私者和中间商大行其道。另一方面，这证明了俄罗斯军火工业出于谨慎完全依赖这些神秘经销商的事实存在。……所谓的莫斯科和北京之间无上限的伙伴关系实际上是一种依赖关系。合作的边界只由一方来决定：中国。”

文章描述称，中国的官员在匿名接受西方媒体采访时透露说，中共党内一些精英认为普京就是个“疯子”。这样的报道在俄罗斯一再引发对俄中友谊质疑的同时，也唤醒西方人的希望，期待习近平可以说服普京在乌克兰实现和平。

文章写道：“卡内基莫斯科中心亚太项目高级研究员陈寒士（Alexander Gabuev）对北京摇摆不定的姿态一点都不感到惊奇。他说：‘北京传递的信息是根据欧洲、华盛顿或莫斯科各自的接收者想听到的内容来调整的。’……乌克兰战争加深并加速了（中俄）两国之间存在了几十年的关系。俄罗斯提供石油、天然气、煤炭、粮食或木材。反过来，中国向俄罗斯提供技术和消费品。总体而言，两国贸易最近增加了34%，达到1900亿美元，创下了新的纪录。”

文章引述陈寒士的看法说，如果有人认为中国会为了“冒充和平缔造者”而破坏与莫斯科的这种有利可图的关系，那就太“天真”了。

文章写道：“在莫斯科，对与中国的新友谊的期望在过去一年中大大降低了。而且相信东方邻国可以完整替代已经失去的西方伙伴的政治家和专家也变得越来越少。”

拜登：我不认为中国非常重视普京

中国借数字丝绸之路扩充软实力

ntv关注中国如何通过数字丝绸之路扩充自己的实力。文章指出，北京希望通过人工智能使无纸化全球贸易成为可能并将全球经济提高到一个新水平。

文章写道：“基尔大学世界经济研究所的中国问题专家朗哈默(Rolf Langhammer)密切关注数字丝绸之路的发展。他在一档播客节目中说：‘中国想通过这项创意将国际贸易变成无纸化。例如，文件和单据都可以打包到区块链当中去，当货物抵达港口的时候，转账在智能合同下就自动完成了。’”

“朗哈默认为，如果中国IT和金融行业的企业也加入数字化丝绸之路，那么就有可能孕育出一种前所未有的新型软实力。欧洲观察家对这一发展持不信任态度。批评者认为中国的数据保护存在相当大的漏洞。他们担心中国的合作会导致‘中国标准’的生成，但是这一标准跟不上欧洲的数据保护法规。”

“亚洲基础设施投资银行副行长兼秘书长陆书泽（Ludger Schuknecht）认为坚持标准是关键。他指出，无论是在数据保护还是道路建设方面，明确国际规则对双方都有利。他相信，中国人已经从‘一带一路倡议’最初的错误中吸取了教训：例如，中国比十年前更重视确保经济实力较弱的外国合作伙伴不会在项目中债务缠身。为了自身的利益，中国今天更加重视国际标准。”

文章写道：“基尔大学世界经济研究所的中国问题专家朗哈默认为，中国在数字丝绸之路的扩张过程中拥有多大的包容度，也是一个问题。目前对于网络安全还缺少国际统一的标准。朗哈默担心，中国正可能去利用这一漏洞。中国拥有足够的顶尖计算机工程师以及海量的资金。在他看来，中国拥有比其他国家、比欧洲更快发展数字丝绸之路的最佳先决条件。”

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