德语媒体： 中国把手伸向了德国码头

（德国之声中文网）柏林出版的《每日镜报》写道，在中国，每一座港口、每一艘船队，都被执政的中国共产党所牢牢控制。但同样受中国共产党所控制的中国远洋运输集团公司前不久购得汉堡集装箱码头35%的股份，却并没有引起德国政界的关注。这篇题为《中国把手伸向了德国码头》的文章写道：

"中远集团的网页上这样写着：'中远集团的愿景是实现中国经济全球化的使命'。这也就是说，中远集团的首要任务是满足中国政府的利益，而中远集团的领导层更是由清一色中共党员所组成。但这并不影响中远集团在经济上获得了极大的成功。

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中远集团同汉堡港的关系有着数十年的历史。早在1986年，上海即同汉堡结成友好城市，这不仅方便了双方的经贸往来，也使中远集团的欧洲总部最终落户汉堡。2015年11月11日，时任汉堡市长的肖尔茨（Olaf Scholz） 到访中远集团总部，并会晤了当时的总经理李云鹏。会晤的照片上一派祥和气氛。

然而，此后西方同中国的关系发生了变化。在国际政治舞台上，中国以越来越强硬的姿态贯彻自身的政治利益，对南中国海提出的主权索求就很说明问题。政治上北京在不断地秀肌肉，并有意识地利用其经济实力作为施压手段。

在欧洲，合理经济利益和政治恐吓的界限已经变得模糊不清。鉴于中美交恶，中国当然希望在欧洲获取属于自己的基础设施，以确保贸易渠道的畅通。

但中国政府也会不失时机地利用别国的经济依赖，要求这些国家在政治上效忠北京。2017年，希腊否决了一项欧盟提交联合国批评中国人权状况的声明，而希腊最重要的港口正是由中国所控制的。"

在欧洲各国中，德国从中国经济腾飞中获益最大，德中两国间的经济联络也最紧密。但《每日镜报》的文章写道，正如德国汉学家马晓月（Mareike Ohlberg）和澳大利亚政治学者汉弥尔顿（Clive Hamilton）合著新书《无声的侵略》中所描述的那样，中国正在追寻一条"以商逼政"的长远战略。文章最后写道：

"当然中国并不希望得罪西方阵营中已经为数不多的重要盟友。但是，下一届德国政府一旦主张强化德美关系，那么北京就将很有可能会采取马晓月和汉密尔顿所描绘的'以商逼政'策略。有鉴于此，在同中国国有企业打交道的问题上，无论是汉堡港，还是德国政界，都应牢记汉堡市政厅上的拉丁铭文：'先辈赢得的自由，后人应加倍珍惜'。"

去年全球爆发新冠疫情后，全球第二大经济体中国率先恢复了经济增长。但最近一段时间以来，不断有分析师和经济专家对中国的经济走势及其对欧洲的影响发出警告信号。《明镜》周刊报道称：

"风险因素之一是中国当前所面临的能源短缺问题。过去几周以来，已经有一些工业企业被迫降低生产规模。当地政府实施的限产停产指令，也越来越使在华欧洲企业受到影响。

欧盟驻华商会主席武德克（Jörg Wuttke）表示，随着冬季供暖的开始，能源短缺的问题有可能会进一步加剧。在谈到当前的'混乱局面'时，他抱怨说；'我们遇到的问题是一场马拉松，绝不是一次百米冲刺。'企业经常会临时接到停电通知，有时提前一天，有时甚至是在开工前一个小时。"

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