德语媒体： 中国在艰难地寻求平衡

(德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论指出，北京在俄乌战争上相互矛盾的表现，最终也有可能会让中国陷入尴尬的境地。这篇题为《中国在艰难地寻求平衡》的评论写道：

"谁将是中俄反西方阵营的领头羊，这一点已经没有悬念。习普会谈开始之际，普京就表示：'你们的发展令我们感到羡慕。'他表示，中国惊人的、跨越式的发展引起了全世界的关注。普京套用本届中国人大的关键词'中国式现代化'绝非偶然。这显示出，为了讨好这位硕果仅存的盟友，普京已经无所不用其极。普京发动的侵乌战争，使俄罗斯经济今后几年内更加依赖中国。普京还表示，今后将在第三方交易中使用人民币结算。西伯利亚二号输气管道项目方面，普京并未如愿以偿，显然习近平还想进一步压低价钱。

习普会谈中，乌克兰战争只是一个边缘性话题。两位独裁者似乎更多地沉醉于两国加强外交和经济关系的愿景，以便抵抗他们共同的敌人--美国。普京急需习近平的帮助，而习近平则在不失时机地充分利用着战争带给俄罗斯的困境：廉价的天然气，巨大的市场，以及联合国安理会的盟友。然而，同普京这样一个战争狂人称兄道弟，暗藏的风险也不容小觑。"

评论指出，美国已经明确表示，一旦中国向俄罗斯提供军事援助，就将对中国实施严厉的制裁。倘若如此，习近平共同富裕的"中国梦"就将化为泡影。

"北京要想避免尴尬境地，现在还为时不晚，只需巧妙地同俄罗斯保持距离。本次国事访问结束时发表的联合公报上，已经没有了'伙伴关系无上限'的字眼，中国也在小心翼翼地尝试同乌克兰开展对话。毕竟，习近平对同欧盟开展建设性合作仍保持着希望。然而，同冷战时期一样，世界的阵营式划分正在日趋明显，习近平脚踩两条船的尝试只会变得更加困难。对于西方而言，与其增加威慑力度，不如加强同中国的对话。如果北京方面坚信，同西方的决裂已经只是时间问题，那么习近平就会变得无所顾忌，届时他将会向俄罗斯提供武器。"

对于美国有关是否应禁止中国社交软件"TikTok"的讨论，《法兰克福汇报》发表评论称：

"在德国，有关TikTok的讨论仍处于起步阶段，但相关的讨论不应被理解为对通讯自由的干预，而应被视作是捍卫自由空间的尝试。在摆脱对俄罗斯的能源依赖问题上，德国耽搁了太多时间，对中国的经济依赖，德国也迟迟没有予以足够的重视。值得庆幸的是，在收购敏感领域企业的问题上，德国开始了更严格的审核，甚至今后德国的通讯企业将不得采用中国企业华为的组件。做到这一点，当然并不容易，但相较于陷入中国监控之下的痛苦，这样的代价就微不足道了。

众所周知，中国并不是一个法治国家。这也正是他们同美国那些因特网巨头的区别所在。这些美国企业虽然也为所欲为，但他们毕竟在法治国家框架的控制之下，也受制于自由公众舆论所提出的透明度要求。相反，同屠夫普京沆瀣一气的北京专制政权，会拿我们的数据做些什么，我们一无所知，就像我们无法了解再教育营中中国人及其他少数民族受到怎样的折磨和虐待一样。TikTok搞笑视频的背后，这些专制政权的受害者们正在注视着我们。"

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