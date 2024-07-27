德语媒体: 中国何时管教其殖民地俄罗斯?

乌克兰外长到访北京，是否意味着中国调停俄乌发挥了作用？《莱茵内卡报》认为，欧洲暂时难以了解中国到底采用什么战略。《新苏黎世报》警告，中国是俄罗斯-朝鲜-伊朗轴心背后的支持者。《世界报》预测，中国迟早会收拾俄罗斯这个总给自己惹麻烦的殖民地。

今年5月，普京到访北京与习近平会晤 图像来源: Sergei Bobylov/AFP/Getty Images

（德国之声中文网）海德堡出版的《莱茵内卡报》刊发短评 指出，中国在俄乌之间调停到底能起多大成效，并不是马上就能看清的。

“匈牙利总理奥尔班此前充满争议的‘和平使命’是不是促成了乌克兰外长库列巴的北京之行？谁知道呢！反正，在欧盟内部，没有人认为奥尔班的行动取得了成效，仿佛谁开门很重要似的。其实，关键是要有人去开门，毕竟最终还是要以成败论英雄的。傻子才会认为这是一条捷径，但是那些从一开始就拒绝对话的人，则是更傻的傻瓜。”

“中国正在逐步尝试调解欧亚大陆的核心冲突，欧洲必须关注中国扮演的角色。不过，北京却不会让别人窥视其战略底牌。”

7月24日，乌克兰外长库列巴与中国外长王毅在北京举行会谈 图像来源: Lu Hanxin/AP/picture alliance

瑞士《新苏黎世报》以“来自莫斯科的和平吹鼓手 ”为题，刊发评论指出，俄军在战场上近期尽显疲态，普京因此加强了信息战的攻势，而中国也在其中发挥了一定作用。

“有一个因素尤其能够削弱西方阵营的抵抗意志：克里姆林宫假装有意推动和平，从而迷惑西方公众、掩盖莫斯科的真实目的。有关莫斯科悄悄发出‘和平讯号’的谣言正在传播，声称侵略者一定程度上愿意让步。在某些西方媒体的报道中，只要俄罗斯侵略者不像此前那般堂而皇之地掠夺受害者的领土，就已然是‘惊人的让步’。”

“这场大规模的假信息攻势旨在让西方公众产生普京真的有意和平之印象。在欧盟内部，匈牙利总理奥尔班就是这场表演的主角，他是普京和习近平的小跟班。为了履行其自称的‘调停使命’，奥尔班不久前先后访问乌克兰、俄罗斯、中国，此举也为中国的所谓‘和平计划’贴金。作为俄罗斯战争支持者的北京当初抛出这份计划的目的就是误导西方。”

作者认为，无论以莫斯科为首的假新闻宣传怎么说，普京都不会放弃彻底消灭乌克兰国家与民族认同的企图，而且不惜将战火烧到整个西方。“为此，他与末日般的伊朗极端政权以及恐怖的朝鲜独裁政权联手，构建了一个获得中国认可的反西方战争轴心。目前，俄罗斯战争机器的正在狂轰滥炸散播恐怖，旨在集中力量彻底摧毁乌克兰的民用基础设施，从而彻底摧毁乌克兰民族的生存基础，俄罗斯的罪行称得上是种族灭绝。”

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柏林出版的《世界报》以“普京的俄罗斯早已成为了中国殖民地 ”为题，刊发了美国罗格斯大学乌克兰裔政治学者Alexander J. Motyl撰写的客席评论。作者认为，普京还在做着沙俄帝国迷梦，而中国却早已能够拿捏俄罗斯、甚至能插手莫斯科的内政。

“普京两度入侵乌克兰，试图夺取沙俄帝国皇冠上的明珠。他的巨大野心延申到高加索、中亚、东欧。普京的扩张主义言行发生在俄罗斯的中国殖民地地位被固化之时。普京的野心不会成真，因为只有帝国能获取殖民地，而殖民地却不会变成帝国。”

“尽管中国别无选择地在俄乌战争问题上站队俄罗斯，但是这场战争及其带来的不稳定局面却是当前中国最不希望看到的。中国的全球称霸诉求基于其经济实力、军事实力以及对当前国际秩序的妥协。一场错误开启的、可能导致其最大殖民地俄罗斯失稳的、可能破坏中国与世界各国利润丰厚关系的战争就算能够给北京带来短期利益，最终却会导致其自我毁灭。”

“如果乌克兰战场局势变得对俄罗斯不利----鉴于俄军令人难以承受的巨大伤亡，这很有可能发生----那么中国届时将不得不遏制莫斯科的过激行为并使其恢复理智。”

“对于中俄两国而言，更令人不安的是俄罗斯确实有输掉这场战争的可能性。抑或是在遭到重创之后，普京及其虚弱的政权被俄罗斯人或者其他族裔民众从内部颠覆。殖民地总是虚弱的，虚弱的国家没有资格充当好战的帝国。一旦这样的国家失败，就有可能发生骚乱、政变、战争。”

“届时，中国将面临痛苦抉择：要么眼睁睁看着自己的殖民地衰亡，要么付出高昂代价去苦苦支撑这个殖民地。由此产生的混乱将会让俄罗斯明白：它永远不会再成为一个帝国。而中国也会认识到：不值得为了拥有这样一个狂妄的殖民地而去招惹那么多的麻烦。”

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