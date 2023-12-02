德语媒体: 中国为何结束了对立陶宛的贸易抵制？

（德国之声中文网）中国取消因台湾问题而对立陶宛祭出的对华出口贸易限制。《法兰克福汇报》引述立陶宛外长兰茨贝里斯（Gabrielius Landsbergis）表示，中国政府已经结束了其「经济胁迫」的企图。这篇题为「北京结束对立陶宛的贸易抵制」的报道指出，中欧峰会前，这一发展或将减轻与欧盟关系的压力，同时表明「小国也有力量」。

文章写道，中国官方媒体几乎没有关注关系正常化。经济学家指出，双方都希望下周在北京举行的中欧峰会能成为双边关系缓和的一步。

「在经历了长期对峙之后，中国与许多西方国家及其合作伙伴的关系似乎略有缓和。在与美国总统拜登会晤后，中国国家主席习近平批准了美国科技行业的一项重要收购，并允许万事达卡进入中国市场。中国、日本和韩国外长最近举行了会晤。自12月初开始，包括德国在内的多个欧盟国家公民可以免签前往中国，这令欧洲公司感到惊讶和欢迎。」

「立陶宛的情况类似于中国与澳大利亚的冲突。澳大利亚要求对新冠起源进行独立调查后，北京对堪培拉实施了惩罚性关税。然而，在过去数月，这场冲突有所缓和，澳大利亚总理于11月初访问了北京。与立陶宛相似，澳大利亚也没有屈服。美国智库大西洋理事会的米科塔（Andrew Michta）总结道，如果像立陶宛这样的小国能够坚持原则并仍然获得胜利，那对于欧洲的大国来说是一个教训。」

作者Andreas Mihn和Gustav Theile指出，许多人将其视为北京试图振兴受挫经济的一种努力。与立陶宛的几千万欧元贸易可能对中国产生更大的影响。去年，在中国的限制措施导致立陶宛的供货量在 2022 年骤降 80% 之后，欧盟在 2022 年底将中国与陶宛的贸易争端诉诸世界贸易组织，拉脱维亚贸易专员指「好的合作伙伴应该相尊重，坚持公平竞争」。

「在东欧大部分地区，中国不再被视为好伙伴。去年，波罗的海国家拉脱维亚和爱沙尼亚效仿立陶宛，退出了中国于 2012 年成立的中东欧国家17+1机制。相反，他们与北京不喜的台湾建立了贸易代表处，招致了中国的不满。」此外，捷克共和国也违背了与中国进行投资和密切经济合作的承诺，向台湾靠拢。

作者认为，中国还因为在俄乌战争中的立场进一步失去许多东欧国家的心。「通过支持俄罗斯对乌克兰的战争，中国在东欧国家失去了额外的信用。中国驻巴黎大使在春季质疑了前苏联国家的主权，这并没有改善情况。波兰外长将受到攻击的乌克兰与中国声称拥有主权的台湾相比，并批评法国总统马克龙在北京粉饰太平的做法。」

文章最后写道，立陶宛外长对与北京未来的联系表达了乐观态度。「彭博社援引兰茨贝里斯称：『我们正在进行一场对话，我相信通过一些耐心可能会提供一些机会。』驻立陶宛台湾代表处这个名称虽受到北京批评，但据称该名称将保持不变。『这不是个问题。』」

中国向欧盟五国及马来西亚公民实施免签政策

中国自12月起针对欧盟五国和马来西亚公民试行经商、旅游、探亲访友和过境不超过15天可免签的政策。德国「每日新闻」（Tagesschau）刊登了德国电视一台（ARD）驻北京记者Benjamin Eyssel的报道分析道，这一政策可能是由于经济疲软所致。

「共产党领导层并未透露为何从欧盟27个成员国中选择了德国、法国、意大利、西班牙和荷兰。这五国是欧盟国内生产总值最大的国家。」

「 德國智庫墨卡托中國研究所的史泰茲（Grzegorz Stec）表示：『这当然是一个重大决定。但我主要会从经济角度来看待整件事。在新冠大流行后重新允许商务旅行的情况下，这种放宽对旅游业和经济合作有何影响。』」

作者指出，中国在解除近三年的严格新冠防疫措施后，经济复苏并没有预想的快速。「负债累累的城市、举步维艰的房地产行业以及疲软的全球需求，都在减缓中国经济的复苏步伐。外国游客寥寥无几。」

「德国工商大会北京代表处首席代表晏思(Jens Hildebrandt)对放宽签证要求的举措表示欢迎。『这是一个积极的信号，表明中国政府愿意采取非常规措施来吸引投资者。但这是否足够，还有待观察。过去三年来，信任已经丧失，需要进一步的开放和具体措施来恢复这种信任。』」

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