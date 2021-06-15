德语媒体: 中国为何不肯放松防疫措施

（德国之声中文网）中国正在以惊人的速度推进疫苗接种，每天都有大约两千万人完成接种。但在放松防疫限制，尤其是入境限制方面，中国似乎不想操之过急。《法兰克福汇报》发自北京的报道称，入境者仍须在指定酒店接受两至三周的隔离。这篇题为《中国为何不肯放松防疫限制》的报道写道，一些已经在境外完成疫苗接种者，因血检被查出抗体，甚至会被中国的地方官员认定为新冠感染者。这篇报道写道：

“这些严苛的防疫措施暂时都不会有任何松动。中国防疫中心副主任冯子健前不久表示，2022年下半年之前，不大可能重新开放边界。中国卫健委一位官员也表示，目前正在考虑在试点地区放松疫情限制的可行性，但前提条件必须是当地民众的疫苗接种率达到80%。而根据现行计划，明年才能达到这一接种率。今年年底的接种率则计划达到70%的水准。

中国政府的零容忍政策是中国不肯放松疫情限制的主要原因。一年多以来，中国的新增感染病例已经少到几乎可以忽略不计。正如这些天的广东一样，面对任何的小规模爆发，政府都会采取严厉措施。当局已经取消了数百个航班，并封锁了一个小区，理由是机场餐厅的一名工作人员被发现感染了‘德尔塔’变异新冠病毒。当地被发现一起涉及百人的群聚型感染病例后，广东省内许多城镇在短短几天之内，就几乎对全体居民进行了筛查。



对于中国政府来说，防疫措施是否成功的标准不在于降低感染率或减轻医院负担，而是要尽力避免出现感染病例。中国党和国家领导人习近平认为，中国极低的感染率和死亡病例证明了中国社会制度的优越性。而一旦出现新的疫情则会动摇中国的防疫成就。严防死堵的防疫措施是否有值得权衡之处，至少截至目前还没有这方面的公开讨论。严厉的防疫措施似乎也得到了民意支持，至于在中国这样一个没有言论自由的国家是否存在真正意义上的民意就另当别论了。”

报道称，为了确保明年的冬季奥运会能够顺利举行，中国政府已经发起了全民接种行动，而且进展速度惊人。不过，中国今年年底前能否达到群体免疫的效果，目前还很难定论。毕竟同辉瑞和莫得纳等疫苗相比，中国疫苗的有效率似乎略为逊色。文章接着写道：

“目前只有西方商业团体发出了要求中国放松疫情限制的呼吁。这些商业团体的民调显示，漫长的隔离措施被企业视为发展中国业务的最大障碍。有鉴于此，一旦美国和欧洲恢复了旅行自由，中国政府就可能面临更大压力。

至迟从美国总统拜登完成欧洲之行以后，北京还在外交层面陷入了两难境地，那就是继续拖延习近平的出访计划，会不会给外界留下中国已成为惊弓之鸟的印象。过去几个月当中，北京甚至没有接待过来自境外的高层访客。前不久，美国气候事务专员克里访华期间只被获准前往上海。同克里会晤后，中方外交官则立即被送往隔离地点。”

中国大规模的疫苗接种计划，也引起了《南德意志报》的关注。该报写道：

“中国的接种行动中主要采用了本国生产的新冠疫苗，比如北京科兴。《南华早报》援引香港的一份研究报告报道称，北京科兴疫苗的有效率低于辉瑞疫苗。该报援引政府授权香港大学进行的一项研究报道称，接种了辉瑞疫苗后，人体内的抗体指标要明显高于科兴疫苗。

有鉴于此，科兴疫苗接种者可能会被要求进行第三次接种。此前，还曾有人对科兴疫苗对德尔塔等新冠变异病毒的有效性提出质疑，德尔塔变异病毒最先在印度被发现。”

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