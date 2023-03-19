德语媒体： 中国不是值得信赖的和平使者

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，中国党和国家领导人习近平的本次莫斯科之行，将很难在结束战争或促成停火方面发挥作用。这篇题为《中国并非可信的和平使者》的评论写道：

"最为重要的原因是：在伊朗和沙特阿拉伯关系问题上，中国是个中立的调停者，但在俄乌战争中，中国则并非中立。虽然北京领导人一再强调中国的'中立性'，然而事实却展示了另外一幅画面。过去一年多来，中国从未将莫斯科发起的侵略战争称之为侵略战争，更没有对其予以谴责，反而在不断扩展同俄罗斯的经贸关系。

习近平对莫斯科进行为期三天的访问，却只愿安排一次同泽连斯基的电话通话，北京的外交天平在向哪一边倾斜，由此可见一斑。

对中国调停诚意持怀疑态度的第二个理由是乌克兰战局的发展。目前战争已经进入僵持状态，如果以当前战线为界实现停火，显然对俄方有利，对乌方不利。完全有理由担心，俄罗斯会利用停火间歇加强军力，以便再度发起攻势。"

《商报》评论最后写道：

"北京开始外交介入乌克兰战争，这件事本身是值得赞赏的。习近平可以明确地告诉普京，绝不可以搞核升级。许多新兴及发展中国家都在呼吁停火，以避免战争造成更严重的经济后果，但为此目的，必须满足一系列正确的前提条件。

如果习近平想充当值得信任的停火调停者，那他就必须动员普京至少放弃2022年2月之后占领的土地，但目前完全看不到这样的迹象。"

周一出版的《新苏黎世报》写道：

"北京想尽快结束战争，这一点毋庸置疑。因为这场血腥冲突对习普伙伴关系以及中国的国际形象都带来了损失。对中国来说，同美国的关系已经受到了无法修复的损害，因此中方急需同欧洲建立起有效的合作关系，但只要普京不停止乌克兰战争，中欧关系也将难以获得突破。在外贸和投资领域，中国疲软的国民经济非常需要欧盟的合作。去年二月，俄罗斯发动侵乌战争时，北京曾一度认为，俄军会在短时间内取得胜利。

尽管看起来似乎有些矛盾，但中国当权者也对同莫斯科保持良好关系兴趣极大，因为北京需要俄罗斯专制政权作为其盟友，来共同对付宿敌 - 自由民主的美国。去年2月，在普京访华期间，习近平和普京发表了联合公报强调了两国间'无上限'的友谊。"

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