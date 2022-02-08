 德语媒体： 中俄结盟 剑指西方？ | 媒体看中国 | DW | 09.02.2022

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德语媒体： 中俄结盟 剑指西方？

乌克兰危机愈演愈烈之际，普京和习近平也在北京向全世界展示了中俄两国间紧密的伙伴关系。中俄两国的盟友关系，会给西方阵营带来怎样的挑战呢？

China | Wladimir Putin und Xi Jinping

(德国之声中文网）《时代周报》发表评论指出，中俄两国虽然加强了伙伴关系，但两国并不会发展成真正的盟友，因为北京领导人不会把俄罗斯当作平起平坐的伙伴。这篇题为《对抗西方的利益共同体》的评论写道：

“将中俄两国领导人联系在一起的，是他们都反对美国以及由美国制定和维护的国际秩序。普京和习近平都希望打造一个多极化的抗衡模式，他们希望能同美国平起平坐。然而，只有中国才具备相应的经济实力，而俄罗斯方面拿得出手的，就只有破坏力极大的军事力量了。事实上，普京近来的表现足以证明，只要他拿出军事实力来说事儿，各方也就会坐下来谈判。

在北京，普京和习近平表现出了相互间的支持。中国对俄罗斯'安全保障'的要求表示支持，并拒绝北约进一步东扩。作为回报，俄罗斯则支持中国对台湾的领土要求，并对美英澳三方安全协定（AUKUS）予以公开批评。

不过，中俄友谊显然也有其界限。北京发布的长篇声明中，对'乌克兰'只字未提。中国同受俄罗斯威胁的乌克兰之间有着密切的经济往来，北京也从未承认过俄罗斯对克里米亚半岛的吞并，毕竟这有悖领土完整和国家主权原则。每逢涉及新疆、西藏、南中国海以及台湾问题，中国总是喜欢以这条原则说事。

中俄伙伴关系是两位专制者结成的利益共同体，他们都越来越推崇民族主义政治。习近平的'中国梦'是要重现中华帝国的辉煌，而普京则渴望恢复俄罗斯帝国的势力范围。"

作者Mathias Naß认为，历史上恩恩怨怨以及现时经济发展的巨大差距，都使得中俄两国难以建立起平等互信的伙伴关系。评论最后写道：

"即便这种伙伴关系难以发展成相互承担互助义务的盟友关系，但双方在军事领域的合作仍得以不断加强。去年夏季，两国国防部长观摩有数万兵员参加的中俄联合军演。去年十月，中俄各有五艘军舰参与的一只区舰队示威性地环绕了日本本州岛，这里正是美国第七舰队的基地。

Russisch - Chinesisches Marinemanöver

去年十月，中俄军舰在日本本州岛附近游弋。

西方大可不必担心一个新的东方阵营的诞生。但在特定时间、基于特定目的的中俄联盟则是有可能出现的。今天的乌克兰危机，明天的台海冲突，都有可能促成这样的盟友关系。将危机作为讨价还价的谈判筹码，西方人会耍这样的手腕，普京和习近平也绝不会逊色。"

持续近两年的新冠疫情，令世界经济正面临着严峻的考验。《每日镜报》发表评论称，尽管疫情期间中国经济一枝独秀，但中国也可能成为全球经济危机的导火索。评论写道：

"中国一旦出现金融危机，可能会在地缘政治层面上造成严重后果，因为专制政权通常都会借助外部冲突转移对内部危机的关注。中国同台湾以及南中国海的一些邻国之间，现在就已经出现了一些激烈的冲突。

疫情发生后，爆发金融危机的风险正在与日俱增。尽管我们仍无法对风险进行准确定位，但目前低估风险的做法却是不足取的。种种迹象表明，中国很有可能会成为全球金融系统中倒下的第一块多米诺骨牌。

我们应当为此做好准备，企业和金融机构应在短期内规避在中国的金融风险。德国方面也应采取具体步骤，长远性地提高德国经济的弹性，以便更好地应对金融风险。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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