德语媒体： 两个巨人开战，默克尔卷入其中

（德国之声中文网）美中之间的对抗急剧增温，欧洲乃至德国必须在此其中寻找自己的定位。《明镜》报道，德国总理默克尔希望向中国靠近，但这一设想也饱受争议。上周三（5月27日）默克尔总理同欧盟议会各党团领袖召开了视频会议。

"绿党党团主席凯勒（Ska Keller）在视频会议期间很想知道，在中国以违反国际法的手段扩大对香港的控制之时，召集欧中峰会的既定方案是否要重新考虑。然而，默克尔根本不准备展开对此的讨论，她避开了这个问题。最后很明显：对华政策将是德国担任欧盟轮值主席期间的外交重点。这个话题就此打住。"

德国今年7月1日将接任欧盟理事会轮值主席，为期半年。"德国将在这半年内为欧盟事务定调，而在默克尔总理眼中一个重大的话题便是中国。她已将欧中峰会安排在9月13日至15日，地点是莱比锡，届时欧盟27个成员国的元首及政府首脑将同中国国家主席习近平举行会面。"

欧盟历史上，全体成员国首脑同一个非成员国的国家首脑以这种形式见面，堪称首创："这个人不是美国--这个（欧洲的）盟友、联军、确保欧洲及西方价值联盟安全的国家--的总统，而恰恰是威权统治中国的国家主席。""这个峰会象征了当今世界秩序的重心以及联盟关系正在发生的转移，而美国同中国的角力越来越成为世界秩序的主旋律。峰会将定义欧洲以及德国在其中扮演的角色，它们自然不能站到中国一边，但将加强同中国的对话，并同旧日盟友美国明显拉开距离。"

文章认为，德国和欧洲进入两难的困境，只能在两极间决定自己的角色，"一极是名存实亡的盟友，其行为同伙伴的身份越发地不相称，而另一极则是威权主义的霸权国家，本来不该得到伙伴的身份。与此同时，选边站的压力在增大。柏林担心华盛顿将向德国和欧洲明确提出要求：'站到我们这边，或者站到我们的对立面'。社民党籍的德国外交部副部长安恩（Niels Annen）表示，'在对华政策上，美国要求我们服从，但我们的政策中却没有这项内容'。"

特朗普说应切断所有同中国的关系

"柏林方面认为，特朗普总统孤立中国的努力没有意义。特朗普不久前威胁要结束同中国的所有关系，但德国不赞同这个'脱钩'的想法，德国联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）表示，'在一个网络化、全球化的时代，孤立手段不可能行之有效'。联邦议院外交委员会主席吕特根（Norbert Röttgen）说，孤立中国的政策，与德国以及欧洲的自身利益相悖。"

今夏柏林与北京之间不会恶语相向

德国网络新闻媒体"编辑部网络"Redaktionsnetywerke（RND）发现，尽管德国政界反对派要求政府因港版《国安法》加大对中国压力，但政府没有对中国进行公开的批评。"德国联邦政府显然不愿就中国当权者的压迫行为以明确坚定的语言进行回击，无论是新疆维族人的遭遇，对中国公民的压制还是香港民主运动受到限制，柏林的表现都是如此。它深知，德国同中国的经济紧密相连。几乎每4辆在中国销售的汽车中，就有一辆是德国品牌。"

"如今，中国似乎成为首个从新冠危机得到恢复的市场，人们自然不愿断送德国企业的销售前景。而排除华为作为德国5G网络的供应商，也是难上加难。此外，与中国合作开发以及之后推广新冠疫苗几乎是无法避免的事情。"

在以上分析的基础上，文章写道："今年整个夏季，柏林与北京之间不会出现恶语相向的情景。作为欧盟理事会轮值主席的德国正在紧锣密鼓地筹备着欧中莱比锡峰会。而这种情势下，反对派对德国政府践行一个更为被动的对华政策更怀忧虑。"

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