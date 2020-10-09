德语媒体: 专制政权与气候保护

（德国之声中文网）前不久，中国最高领导人习近平宣布，中国将在2060年实现碳排放中性。这无疑是一个雄心勃勃、鼓舞人心的环保目标。但《法兰克福汇报》评论文章指出，中国减少碳排放的努力注定会触及很多权贵阶层的利益，因而阻力可想而知。这篇题为《专制下的气候保护》的评论写道：



"中国领导人习近平将环保承诺作为对气候变化怀疑论者特朗普的回应，为北京带来了一次重大的外交胜利，其重大意义只有当年获得奥运会承办权可以相提并论。不得不说，北京也非常需要这样一场外交胜利，毕竟中国的声望已经在德国以及很多国家降至历史最低点。

"中国国际形象恶化的原因包括在香港的高压政策以及对新疆穆斯林少数民族的压迫，就连默克尔总理都以'残暴'形容北京在新疆的做法。而令北京招致最多批评的则是疫情爆发初期，该国试图隐瞒真相的行为。此举促成了后来新冠疫情在全球范围内的爆发。

"对于一个自封的气候救星来说，制裁显然很难发挥作用。面对特朗普让中国为新冠疫情付出代价的要求，北京将会回应说，与美国不同，中国正在为地球的未来做出极大的牺牲。偏偏是雾霾笼罩的中国将清洁空气宣布为最高的人权。而在此背景下，中共打压异见和宗教，发出武力攻台的威胁，也就变得无足轻重了。默克尔总理也提出警告说，不应将中国这个气候救星拒之门外，因为中国的环保目标非常'宏伟'。"

作者认为，同西方民主政体相比，中国领导层在制定法律法规方面显然要简便快捷得多。但相关法律能够快速出台，并不意味着这些法规就能得到全面贯彻，毕竟中国是一个拥有众多利益团体的庞大国家。评论最后写道：

"在中国国内，习近平的首要目标显然是保持党的领导的'稳定'，而绝非绿色革命。而出于稳定的需要，中国已经批准了一系列燃煤发电厂工程。'一带一路'倡议框架内的环保能源投资项目里，北京给其国有企业下达的指导方针，读起来简直像是出自绿色和平组织。但与此同时，中国却和日本及韩国一样，在世界各地大量投资兴建火力发电厂，而燃煤发电正是气候变暖的最大推手。

"明年三月，中国将会推出其新的五年计划。如果该计划中禁止新建火力发电厂，并在可再生能源领域投入巨额资金，那么，世界就有理由期望中国会履行其绿色革命的诺言。反之，2060年之前拯救世界的承诺就是一个从一开始就不足以采信的空话。"

切断转播信号

周三举行的美国大选副总统辩论期间，当特朗普的竞选搭档彭斯开始批评中国时，CNN在中国境内的传播信号突然被掐断。《明星》周刊就此写道：

"美国有限电视新闻网CNN播放针对中国的批评性报道时，经常会被中国审查机构掐断信号。不过，在中国，只有在外国人较为集中的小区、涉外酒店和一些特定的政府部门以及学术机构才可以收视CNN的节目。

"特朗普曾多次严厉谴责中国造成了新冠病毒的全球传播。前不久的联合国大会上，特朗普透过视频表示：'我们必须要让造成疫情传播的国家承担责任，这个国家就是中国。'美国总统特朗普强调，中国政府没有阻止'中国病毒'的全球性扩撒。"



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