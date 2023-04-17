德语媒体： 不断升级的中西口水战

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，围绕七国集团外长峰会的争论显示，西方七个主要工业国家正在同中国渐行渐远，前景不容乐观。这篇题为《日益升级的口水战》的评论写道：

"疫情期间一度按下暂停键的习近平当局，现在早已满血复活高调亮相。无视普京治下的俄罗斯发动了侵乌战争，中国领导层仍决定强化同俄罗斯的兄弟友谊。中国人意识到，俄罗斯的复仇主义对中国的扩张计划极具价值：因为它可以将西方束缚在欧洲大陆，让他们为谁的策略更为正确争吵不休，以至于无暇他顾。马克龙要同美国脱钩的误导性言论，就是一个鲜明的例证。

与此同时，对于新冠疫情之前就已引发争执的贸易及投资政策问题，北京仍不肯做出任何和解的姿态。中国制定全球标准的野心也有增无减，一带一路倡议下已有足够多的国家被纳入北京的操控范围。中国突然有了新的盟友，比如中东，西方对这里的能源依赖逐步消失之际，新的权贵们开始积极靠拢远东的意识形态大国。毕竟中国能提供一切：金钱、专制圈内的抱团取暖、反民主的意识形态以及同美国保持距离。"

评论指出，在北京看来，任何国家对民主台湾所表现出兴趣，都是对中国的极大挑衅。而北京对七国集团外长峰会联合声明以及西方政治家访台所作出的强硬回应，都说明双方意识形态的鸿沟正在不断加深。

"如果在台湾问题上采取绥靖政策，就能避免当前双方的口水战吗？只要研究一下过去十年间，中国涵盖朝鲜、香港以及南中国海的外交、贸易以及区域政策，就不会再抱持任何幻想：中国要恢复一切它所认定的历史权利。这绝不仅仅限于台湾，而是要在一个替代性世界构架中占据主导地位：不许干涉，不许参与，一切以中国人制定的规矩为准。

尽管马克龙有不同的表述，但西方七国仍就鲜明立场达成了共识。上述国家显然认为，开诚布公地指出那些违反规则的行为，就会促使对方幡然悔悟，萌生重启对话的意愿。如果越来越多的投资者忧心忡忡地撤出中国，那么西方的这一策略也许会奏效。但所有一切小冲突都源自双方巨大的意识形态分歧，而意识形态之争是无法以这种方式被平息的。对于意识形态之争，绝无灵丹妙药，普京治下的俄罗斯就是一个鲜明的例证。"

对于西方七国外长峰会声明以及北京的强硬回击，《科隆城市报》发表评论称，是时候让中国认清自己的界限所在了。评论写道：

"北京大声咆哮，指责对方诽谤。但事实上，七国集团的明确措辞对世界政治来说应当是件好事。经过了漫长而持久的崛起进程之后，中国将认识到自身的界限所在。变得过度自信的中国领导人完全低估了西方七国的力量和可能性。

美国国务卿布林肯和德国外长贝尔博克在内容和风格上主导的此次七国集团日本峰会上，西方国家伸直了腰杆。他们本来就有资格伸直腰杆。西方工业七国的经济实力总和要远远超过中国。而在政治上，他们又显示出了曾一度有待证实的相互协作能力。鉴于双方错综复杂的相互依赖关系，同这样一个世界上最为强大的国家联合体叫板，中国很有可能会自食恶果。"

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