德语媒体： 不亢不卑 维持现状

台湾新总统赖清德就职之后，台海局势能否出现缓和，亦或会变得更加紧张？德语各大媒体都希望从赖清德的就职演说中为上述问题找到答案。

（德国之声中文网）《时代》周报发表评论称，好消息是，赖清德的就职演说，应当不会引爆世界大战。但坏消息却是，他的演说也未能消除爆发大战的风险。这篇题为《不亢不卑 维持现状》的评论写道：

“当地时间11点刚过，赖清德走上讲台，发表了受到各方广为关注的就职演说。赖清德讲话的核心内容是：不亢不卑，维持现状。具体而言，就是台湾既不会接受中国大陆强制下的统一，也不会采取超越现有事实独立状态的更多行动。

成为总统之前，赖清德曾将自己定义为‘务实的台独工作者’。这虽然已经是七年前的事情，但中国大陆仍对此耿耿于怀，政府的宣传机器中，赖清德被描绘成危险的台独分子。也正因为如此，赖的就职演说也才会引起如此广泛的关注。整个世界都希望搞清楚，作为总统，赖清德是否会坚守以前曾被他偶尔忽略的红线。

他基本做到了这一点。赖清德在其就职演说使用了多达28次的关键词，既不是独立，也不是主权，而是民主。赖清德希望以此强调同中国的区别所在，他要向北京的中共领导人展示，不同于北京高层，自由公民的自由选举给予了他执政的合法性。就职演说中出现频度排名第二的词汇，则是和平。赖清德强调，和平共处是两岸的唯一选择。”

《时代》周报评论指出，同其前任蔡英文相比，赖清德也对来自中国的武力威胁进行了更为强硬的批评，更重申了台湾实行自卫的决心。

“中国当然也听到了赖清德的表态。台湾总统就职仪式当天，中国负责台湾事务的官方机构就发表声明称，赖清德发出了危险的信号，无论谁掌握台湾政权，台湾都一如既往是中国的一部分。就职演说当天，北京当局还以间接的方式表达了不满：中国宣布将对包括飞机制造商波音在内的三家国际公司实施制裁，据称这些公司曾向台湾提供武器。”

台海和平的关键在于北京

《商报》发表分析文章称，台海能否维持和平，关键在于北京的决策。

“赖清德当选总统后，北京最初的反应相比之下较为审慎，但稍后还是打破了一些迄今为止的禁忌。今年二月开始，中国海警船频繁进入金门海域，这里距离中国海岸线仅数公里之遥。

这也是中国所谓灰色地带战术的一个组成部分，目的是不断打压台湾的活动空间。西澳大利亚大学美亚中心主任弗拉克（Gordon Flake）表示，他不认为，赖清德就职之后，台海局势会立即恶化，他更相信中国会继续推行其逐步升级的战术。

弗拉克说：‘北京似乎会采取观望态度，并对形势进行进一步的研判。’不过，他也警告说，习近平绝不会等到2049年，‘习近平有关军队加快备战的公开命令，我们必须要认真对待。’”

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