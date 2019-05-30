德语媒体： 一山不容二虎

（德国之声中文网）"里根为福克斯商业频道工作， 经常利用晚间节目向美国总统特朗普致敬，刘在中国国际电视台英语频道主持节目，该电台由国家和党主席习近平和他的人掌控。"

《南德意志报》这样向读者介绍美中女主播辩论中的这两位主角。该报写道："两人谈了16分钟，交流并不真的有什么深度。但不管怎样，这场辩论是在最佳播出时间：美东时间周三晚8点。这是刘（欣）将北京的信息不经过滤地传到美国人起居室的绝好机会。但是，因为她和里根一样，实际上无非都是为其主席（总统）拍手叫好的人，所以贸易冲突自然根本不会得到解决。相反只会继续激化。"

文章继续写道，"刘和里根才道完别，中国外交部副外长张汉晖就说：'美国蓄意挑起贸易纠纷，是赤裸裸的经济恐怖主义和欺凌，贸易战不会有赢家。"

《南德意志报》认为，这番话言下之意是什么，从周三版的《人民日报》上就可看出端倪。《人民日报》在文章中写道，" 稀土是否会成为中国反制美方无端打压的反制武器？答案并不玄奥"，"毫无疑问，美方想利用中国出口的稀土所制造的产品，反用于遏制打压中国的发展，中国人民决不会答应。"

新旧强权之争

《商报》发表长文"新冷战"，并将5月7日，即美国总统特朗普宣布将对中国进口商品提高关税这一天称为美中争夺全球领导地位之争升级的开端--"这一天将写进历史书"，文章写道。

文章说，自从特朗普将华为列入黑名单后，两国关系进入冰期。美国战略与国际研究中心的亚洲专家赫尔曼（Jonathan Hillman)指出，贸易纠纷只是冲突的载体，贸易战是昔日世界强权美国和复兴中的世界强权中国展开较量的一个表现。哈佛哲学家格雷厄姆·埃里森(Graham Allison)以修昔底德陷阱来比喻中美两国的关系。历史学家修昔底德在2400年前写道，"雅典的崛起和对其取代斯巴达的担心让战争变得无可避免。"

不仅是一场贸易战

文章说 ： "很长一段时间，美国和欧洲都认为，中国经济的自由化和2001年底入世将引导该国走向民主，但与其相反，中国变得越来越专制。随着经济崛起， 民族自信也在增强，党和国家主席习近平希望让自己的国家成为世界政治舞台的中心……几年来，中国的政治学家就在讨论'话语权'这个概念，指的就是中国今后在世贸或国际货币基金组织这样的全球机构中可以立对自己有利的规则。"

文章引用美国共和党众议员亚当·金辛格（Adam Kinzinger）说 ，"这是一场民主与独裁的斗争。美国必须做出相应反应。"

文章指出，特朗普极端路线的一个决斗场是反对中国的新丝路 ，另一个是出于对失去对未来科技领导地位的担心而保护美国市场不受"入侵"，比如限制中资进入美国高科技企业。

文章说，按照6%以上的发展速度，中国在10年里就可能成为世界最大的经济体。而对于特朗普所希望的两国间的"大交易"是否能达成，文章显然表示质疑，并指出，安全问题政治家早就在关注两大强权之间的对峙。