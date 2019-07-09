德语媒体： “一国”还是“两制”

(德国之声中文网）1997年7月1日，英国殖民地香港正式成为中国治下的特别行政区，北京为此举行了盛大的庆祝仪式。《法兰克福汇报》评论认为，中英两国就以"一国两制"原则解决香港主权归属问题时，双方其实各有考量。西方很多人都希望，自由的香港会成为中华人民共和国的榜样。而中国方面则显然将希望更多地寄托在"一国"上。这篇题为《一国两制》的评论写道：

"在北京看来，只有统一台湾之后，中国才谈得上'一国'。尽管北京一直都很清楚，实现了民主的'台湾同胞'们并不迫切希望同中华人民共和国实现统一。因此，北京希望香港可以起到榜样作用，这里的人们既是爱国者，又可以享受某种程度的自由。当然，中国的长远目标自然是依照北京的模式实现统一。

经历了22年的'一国两制'后，人们发现，双方对这一体制的美好愿望都落空了。在中国不断加剧的高压政策下，虽然仍有异议人士勇敢抗争，但却无法看到中产阶级中衍生出民主运动的迹象。这对北京当局来说，无疑是极大的成功。但其代价却是，治外同胞对中国政府的印象严重恶化。"

评论写道，香港人发现，1997年中英联合声明中，"一国"原则得到了严格地贯彻，而"两制"则在日益缩水。评论称：

"理论上，中国可以在2047年前完全不作为。这一年的6月30日，中英声明将失效，香港特别行政区的特殊权利也将到期。届时，北京可以开启'清理'行动。这意味着什么，可以从几年来新疆的发展中略知一二。就人权层面而言，新疆已经成为当地维吾尔人的人间地狱，即便那些尚未被送进再教育营的维吾尔人情况也同样如此。

在国际政治舞台上，中国表现出极大的战略耐心。中国会利用一切可以利用的机会，来扩大本国的影响力。然而，一旦涉及到'本国'问题，中国领导层总而一而再再而三地做出非理性的反应。虽然这和封锁包括本报在内的国际媒体网站一样，是一种软弱的表现。但这份软弱对香港来说，已经意义不大了。香港人不得不越来越多地面对北京的高压。而国际社会上又看不到有任何一股能够对北京施压的力量，愿意为香港仗义执言。前殖民宗主国英国的种种努力虽然值得称道，但却很难促使北京改变其行为方式。如此看来，香港人只好全凭自身努力了，但他们至少应当获得美好的祝福。"

《法兰克福汇报》另一篇发自北京的报道，也从侧面反映出港人孤助无援的境地。这篇题为《林郑月娥的拖延战术》的文章中写道：

"在香港问题上，美国发出的信号非常矛盾。《金融时报》披露，美国国务卿敦促其即将离任的驻港总领事不要按原计划发表强烈批评北京的告别演说，而以上周在非公共场合发表的语气温和的演说取而代之。该报写道，美国方面这样做，是担心强硬的讲话会影响中美贸易协定的签署。然而，美国国务卿彭佩奥和副总统彭斯却在周一在华盛顿会晤了香港企业家和出版家黎智英，此人也是香港泛民主阵营的重要出资人之一。北京对此大为不满。中国外交部呼吁美国'立即停止错误言行'。'不要在错误的道路上越走越远。'