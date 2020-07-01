德语媒体：默克尔要认清中国的现实

（德国之声中文网）德国社民党（SPD）联邦议院党团通过了一份对华政策基本立场文件，认为联邦总理默克尔对中国的态度不够强硬。

"希望中国经由不断加强的经济联络在政治上也同西方接近，默克尔的这个期望可惜没有实现"，社民党联邦议院党团外交政策发言人施密特（Nils Schmid）说，默克尔总理"应该告别自己过时了的对中国的认知，面对现实"。柏林出版的《每日镜报》总结了这份文件的主要基调：

"社民党这份专题文件分析认为，如今的中国以多重角色出现，对每一种身份应作不同的评估：涉及气候政策、伊朗核协议或联合国维和使命的时候，中国是伙伴；在经济领域中国则是竞争者，它从事工业间谍，在与外国企业的竞争中优先照顾本国企业，不太顾及国际规则。最敏感的一点是所谓"制度对手"的说法。社民党党团警告称，中共领导人与民主秩序为敌。谈到新的国安法，文件称香港'面对难以预测的专权统治'。

文件得出结论，'制度竞争'最终决定'与中国能在何种程度上保持伙伴关系以及如何具体构建，并影响到与中国之间经济竞争的方式'。或者，用党团副主席海因里希（Gabriela Heinrich）的话来说，'中国的党政机构，因其威权统治，是我们自由民主秩序的制度性对手。'

多年来一直有人--比如欧洲外交关系协会（ECFR）的专家，批评德国在达成欧盟统一对华战略上不够积极努力，而是致力于经营本国战略，照顾德国经济界在巨大的中国市场的利益。社民党的外交政策专家持类似观点，他们警告：仅凭德国一国的战略是不够的，只有欧盟协同行动，才能在与中国打交道时有成功的机会。"

学会权力的语言

《世界报》发表伦敦国王学院高级访问研究员Maximilian Terhalle的客座评论，指出在美中两个大国竞争加剧的背景下，欧洲必须提高警觉。文中引用欧盟外交政策代表博雷利（Josep Borrell）的话说，欧洲必须学会"权力的语言"。作者写道：

"人们仍然主要从经济角度看中国。习近平基于现有经济实力，早已告别了邓小平的韬光养晦，倾心于扩张权力，一如当年（德皇）威廉二世在俾斯麦1890年下台后那样，这一点柏林并没有意识到。北京在过去5年中扩充军力，相当于整个英国军队的规模，这一点也被忽略了。

一个变得过于强大的中国对西方的世界秩序来说是一个至关存亡的危险。西方必须使用权力，在中国权力扩张的过程中恰中要害地削弱它。这样作针对的目标是人们对共产党的接受程度，中共继续掌权的基础仍然系于其不断重复的保证经济增长的承诺。西方绝不是要推翻习近平，而是要在一场丝毫不讲谦让的竞争中运用正确的手段，迫使中国有所节制。在德国统一30周年之际纪念斗争赢得自由之际，如果看一看香港就会发现，哪一种世界秩序是我们不想要的。"