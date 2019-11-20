德语媒体：默克尔的沉默 运营商的焦虑

（德国之声中文网）随着5G网络在多个国家已经开始试运营或者正在建设之中，德国内部关于5G网络基建是否要使用华为设备的讨论就显得愈加紧迫。多家德语媒体周三都关注了这个话题在德国政界和经济界引起的争论。《每日镜报》（Der Tagesspiegel）记者Georg Ismar和Albrecht Meier在题为《默克尔的难题》（Merkels Problem）一文中开篇就提到了这家中国科技业巨头在德国各党派进行的"魅力攻势"："比如之前自民党召开联邦党代会，华为就是赞助商之一，而华为副总裁陈黎芳周三还在深圳总部会见了德国绿党政治人物特里廷（Jürgen Trittin）。"

在华为的问题上，默克尔的态度是不要直接把华为拒之门外。而以党主席克兰普-卡伦鲍尔为首的基民盟党高层也是这个论调，不要明确排除华为，但是必须在5G建设问题上提出最高级别的安全要求。尽管如此，在即将于周五和周六在莱比锡举行的基民盟联邦党代会上，默克尔可能会面临来自基层的巨大压力。

文章指出，在欧盟层面，关于华为的争议也在继续。即将于12月正式上任的欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen），也很快面临要对此话题表态的任务。"2020年，5G网络建设的话题还会具有更高的敏感性，因为德国将在明年9月作为欧盟轮值主席国主办欧盟-中国峰会。欧盟各国交通部长、通信部长和能源部长在12月初的会议中也将讨论这一话题。……然而在是否允许中国企业参与网络建设方面，欧盟并没有统一的立场路线。英国首相约翰逊和法国总统马克龙都反对直接将华为拒之门外。"

政界警告运营商：不要擅自给华为下订单！

德国《商报》（Handelsblatt）也关注了德国政府在华为问题上的左右为难。记者Moritz Koch和Stephan Scheuer联合撰写的文章《对网络运营商的警告》（Warnung an die Netzbetreiber）就注意到经济部长阿尔特迈尔不久前邀请了在德国占主导地位的几家电信运营商的高管，包括德国电信、沃达丰、西班牙电信Telefonica和"1&1"公司，请他们和基民盟的议员们共商大计。"主要会谈话题：是否让华为、中兴等中国科技企业参与德国的5G网络建设。这次会谈的主要目标是寻找共同点。然而由华为而引起的激烈争吵，使素来以擅长调解而著称的阿尔特迈尔也束手无策。"

文章指出，其实政界最大的担心就是这些运营商不顾安全隐患，仍然坚持选择华为的设备。"越来越多的基民盟议员公开表示反对华为参与5G建设。他们将华为设备视为特洛伊木马，北京会利用它来作为刺探情报和数字攻击的后门。而电信运营商则担心，如果不采用华为的设备，德国根本无法实现建设5G网络的雄心壮志。这次谈话持续了两个小时，无果而终。据参与者透露，现场的争论相当激烈。"

除了基民盟内部很多议员之外，来自社民党的外长马斯也明确表达了立场，反对华为加入5G网络建设。在这个问题上，他明确站到了阿尔特迈尔和默克尔的对立面上。

关于华为的讨论虽然已经持续了很长时间，但是如今似乎真的到了紧迫关头，所以《图片报》（Bild）评论员Paul Ronzheimer也在一篇短小精悍的评论文章中反问，"总理为什么还在保持沉默？"

"默克尔一直拒绝将华为排除在我们的5G网络建设之外，现在她的沉默已经有些变了味道。她究竟是想不出来什么高招了，还是不愿意惹怒中国政府呢？"作者指出，连香港学运领袖黄之锋都对德国的立场感到不解："如果被华为刺探情报的话，德国人是真的无所谓吗？"

文章也寄希望于默克尔在党代会上做出明确表态："希望基民盟至少能在党代会上给这个问题一个明确的回答。请对华为说'不'！"

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