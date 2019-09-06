 德语媒体：默克尔的批评有没有用？ | 媒体看中国 | DW | 07.09.2019

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德语媒体：默克尔的批评有没有用？

德国总理默克尔在北京向中国领导人明确地提出了香港问题，德语报刊纷纷就此刊发了评论。有文章赞扬默克尔此举证明了她没有把经济利益置于价值观之上，也有观点认为，默克尔的表态根本起不了什么作用。还有评论则认为，默克尔对中国的批评不够直接。

Bundeskanzlerin Merkel in China (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

联合新闻发布会上，默克尔和李克强谈到了香港问题

(德国之声中文网)《曼海姆晨报》认为，中国既没有遵守维护香港自治的承诺，也没有兑现向德国真正开放本国市场的承诺，柏林必须就这两点向北京提出批评。

"默克尔在北京的访问，证明了她不仅仅是关注经济利益的现实政治家。她也伸张了香港的'法治和自由'。这种表态当然不讨北京的欢心，中方一直在强调不干涉内政。但是在香港问题上，这是无稽之谈。在2047年前确保香港自治权利的'一国两制'，是国际条约中北京必须遵守的义务。要是动用军队干预香港，那才是违反了不干涉(香港)内政之原则。……出口大国德国当然会继续和中国做生意，尽管后者有着种种有违西方民主原则、压制少数派的行为。但是，不能够为了目的就不择手段，'沉默是金'这句话并非永远适用。"

《法兰克福汇报》指出，默克尔切不可高估自己的作用，香港特区政府撤回争议法案，不过是因为中国政府想在10月1日国庆日之前缓和一下局势而已，在这之后再下重手并非不可能。

"尽管香港特区政府--当然是在中央政府的'指导'之下--本周向民主派人士做出了一些友好的姿态，但是，示威者依然没有充分的理由去相信这个政府。中国当局最为害怕的，似乎就是其民众感染一种叫作'自由'的病毒。如果真的出现硬碰硬的局面，即便是老朋友的警告，中国当局也不会听。"

Bundeskanzlerin Merkel in China (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

与习近平的闭门会晤，默克尔又谈了些什么呢？

《汉诺威汇报》则认为，默克尔无法对中国构成实质影响的原因是德中两国实力差距太大。

"我们必须摒弃这种幻想：小小的德国能够对中国的人权政策构成实质性的影响。14亿人口的中国已经是世界强国，德国则至多是一个中等规模国家，影响力还在下滑。在对中国政策中突出道德，固然可以安慰我们的良心；但是在现实政治中，这根本改变不了什么。"

《斯图加特报》则担心，德国的对华政策，今后将越来越难以在价值观和经济利益之间取得平衡。

"默克尔必须要捍卫西方价值观，但是也不能忽视经济合作中的德国利益、不能忽视外界对香港发生严重冲突的担忧。然而，在中国问题上，从这两个极端之间找到正确道路越发困难。一方面，这是因为德国经济对中国的依赖性越来越强；另一方面，则是因为通过经济开放来让中国政治更自由的希望已经落空。"

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德国总理默克尔访问中国的行程进入第二天，她在武汉华中科技大学发表演讲时呼吁，中国必须承担更多的国际责任，其中包括人权、贸易、科技、气候等。不过在演讲中，她没有直接提及香港问题。德国专家认为，面对中国，默克尔“更倾向于搞‘静默外交’”。 (07.09.2019)

在与德国总理默克尔联合举行的记者会上，中国总理李克强就香港问题表示，中央政府支持特区政府依法止暴制乱，恢复秩序。默克尔则呼吁保障《基本法》赋予香港公民的权力和自由，以对话的形式走出目前的困境。她也提到中美贸易冲突，希望双方尽早结束纷争。 (06.09.2019)

德国总理默克尔周五 抵达北京，除了上午与中国总理李克强会面外，她也将与中国国家主席习近平共进晚餐。 外界预测，默克尔本次出访的焦点将放在中德经贸关系，与她是否针对中国境内人权问题向北京施压。 (06.09.2019)

《商报》希望，正在访华的默克尔能够在捍卫价值观的同时，赢得中方的尊重。《每日镜报》认为，欧洲企业对中国战战兢兢，只会让欧中关系更加不平等。《南德意志报》则呼吁，德国必须为自由价值观付出一些经济代价，承受短期的阵痛，确保长期的自主。 (06.09.2019)

马格德堡出版的《人民之声报》倒是认为，德中关系现在相当不错，可以抵御即将到来的经济衰退。

"诚然，德中关系现在并非毫无阻碍：中国想要获取西方的技术，还想要加大在德国的收购力度，这让德国经济界产生了狐疑。但是，德中合作的基础已经十分全面，因此在可能到来的经济衰退中，这种双边关系可以成为抵御危机的保护伞。华盛顿当然会诅咒这样的德中关系：在美中贸易战正酣时，德国漂向中国，签署了令人炫目的协议。跨大西洋关系中，相互体谅已经成为了过去式，如今大家都为所欲为。造成这一局面的，正是一直粗鲁行事的美国总统特朗普。"

《时代周报》网站则刊文指出，默克尔在北京的联合新闻发布会上公开谈到了香港问题，这固然值得赞扬。但是在体制竞赛越发明显、中国经济自身近期又遇到许多困难的情况下，默克尔本应该在公开场合以更加明确的语调批评中国，而不是在闭门会议上搞"静默外交"。

"是时候公开地、用每个人都能明白的清晰措辞去批评中国的制度了。这是一种压迫性的体制，还会对自由开放社会构成威胁。鉴于中国现在正遇到许多困难，因此有可能更愿意接受批评。中共领导人完全能够承受明确的措辞。在中国，坚定的姿态会收获尊重，畏手畏脚则会遭到嘲笑。因此，政治上的谨慎，只会被解读为软弱。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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联合记者会 默克尔与李克强谈香港

  • China: Bundeskanzlerin Merkel in Peking (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    默克尔访华聚焦香港问题

    这位德国女总理的第12次访华，正值延续数月的香港抗议活动之下。默克尔此行中也谈到香港问题，呼吁通过政治对话、和平解决危机。图中是默克尔和李克强在欢迎仪式上。因为默克尔此前数次在站立时出现颤抖情况，她近期一般是坐着听国歌演奏。

  • China | Bundeskanzlerin Merkel mit chinesischem Ministerpräsidenten Li Keqiang (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    俯瞰紫禁城 谈笑风生

    这是默克尔作为德国总理第11次访华。2018年5月24日，中国国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场为她举行了欢迎仪式，两位“老朋友”也就中德关系等问题进行了交流。在中国即将迎来改革开放40年之际，默克尔此次行程还包括访问有改革开放“试验田”之称的深圳。

  • China G20 Gipfel in Hangzhou - Aufstellung zum Gruppenbild (picture-alliance/dpa/B.v. Jutrczenka)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    与各国“强人”齐聚杭州

    2016年9月，默克尔在杭州参加了G20峰会，这也是她第10次来到中国。鉴于德国是来年（2017年）G20峰会的主办国，在照“全家福”时，默克尔站在习近平右边、正中的位置。

  • China Besuch Merkel in Peking bei Li Keqiang (Reuters/W. Zhao)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    第四轮政府磋商

    虽然看起来穿的是同一件上衣，但这其实是默克尔另一次访华。2016年6月，默克尔和李克强出席了第四轮德中政府磋商，中德两国也在她此行中达成了网络安全协议。值得一提的是，默克尔此行也在德国大使馆内会晤了公民社会的代表。

  • China Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel in Heifei (picture-alliance/AP Photo/J. Eisele)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    体会中国农村生活

    2015年10月，默克尔第8次访华。在北京与习近平等会面后，她受邀前往李克强的故乡安徽，来到了合肥农村，到访农户家庭、参观乡村小学（图）。

  • Angela Merkel in China (picture-alliance/dpa)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    成都逛菜市场

    2014年7月，这位德国“铁娘子”第7次访华，前往成都和北京。默克尔在成都神仙树农贸市场的照片也盛传一时（图），据报道观摩品尝了宫保鸡丁。此外，她也在成都参观了德国大众与中国一汽的合资企业，并在北京出席首次“德中经济顾问委员会”会议。

  • Angela Merkel Xi Jinping (picture-alliance/dpa)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    会晤未来的“一把手”

    这是默克尔2012年8月访华，图中她正与习近平举行会谈。值得注意的是这时习近平的职务还是国家副主席，在不久后的中共十八大以及第十二届人大上，他成为中国“一把手”。在此行中，默克尔也在中国总理温家宝的陪同下乘坐高铁、访问天津，拜访了空客在天津设立的组装基地。

  • Merkel in Guangzhou in der Provinz Guangdong (dapd)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    前往广州 夜游珠江

    2012年2月，默克尔第5次访华，与时任中国国家主席胡锦涛会晤，并在温家宝的陪同下前往广州，出席德中经济论坛，参观德国隧道设备制造商海瑞克在广州的分公司，同时夜游珠江。图中，当地小学生向这位德国女总理献花。

  • Chinareisen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    生日合影

    在这张照片上，德国政坛“铁娘子”显得格外温柔。这张图片摄于2010年7月西安，当天正好是默克尔56岁生日，按中国属相属马的她正与兵马俑陶马合影。在她的此行中，德中签署了多项经济技术合作协议。

  • Chinareisen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (picture-alliance/dpa/epa/P. Grimm)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    冰期后的热情接待

    2007年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年两国关系开始回暖。2008年10月，默克尔前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。

  • Chinareisen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (picture-alliance/dpa/P. Grimm)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    为“德中同行”揭幕

    2007年8月，默克尔第2次访华，当时正值中德建交35周年之际。她在此行中前往南京，为德国在华系列文化活动“德中同行”揭幕，并与南京大学师生交流（图）。

  • Chinareisen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (picture-alliance/dpa/dpaweb/epa/R. Vennenbernd)

    德国“铁娘子”的中国足迹

    首次访华

    2006年5月，出任德国总理刚半年的默克尔首次访华，受到广泛关注。她的前任施罗德与中国关系密切，默克尔曾以反对党领导人的身份批评施罗德政府的对华政策。在此行中，她除了在北京与胡锦涛、温家宝举行会晤外，也前往上海，体验了磁悬浮列车（图）。

    作者: 王凡


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德国“铁娘子”的中国足迹

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