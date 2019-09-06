德语媒体：默克尔的批评有没有用？

(德国之声中文网)《曼海姆晨报》认为，中国既没有遵守维护香港自治的承诺，也没有兑现向德国真正开放本国市场的承诺，柏林必须就这两点向北京提出批评。

"默克尔在北京的访问，证明了她不仅仅是关注经济利益的现实政治家。她也伸张了香港的'法治和自由'。这种表态当然不讨北京的欢心，中方一直在强调不干涉内政。但是在香港问题上，这是无稽之谈。在2047年前确保香港自治权利的'一国两制'，是国际条约中北京必须遵守的义务。要是动用军队干预香港，那才是违反了不干涉(香港)内政之原则。……出口大国德国当然会继续和中国做生意，尽管后者有着种种有违西方民主原则、压制少数派的行为。但是，不能够为了目的就不择手段，'沉默是金'这句话并非永远适用。"

《法兰克福汇报》指出，默克尔切不可高估自己的作用，香港特区政府撤回争议法案，不过是因为中国政府想在10月1日国庆日之前缓和一下局势而已，在这之后再下重手并非不可能。

"尽管香港特区政府--当然是在中央政府的'指导'之下--本周向民主派人士做出了一些友好的姿态，但是，示威者依然没有充分的理由去相信这个政府。中国当局最为害怕的，似乎就是其民众感染一种叫作'自由'的病毒。如果真的出现硬碰硬的局面，即便是老朋友的警告，中国当局也不会听。"

《汉诺威汇报》则认为，默克尔无法对中国构成实质影响的原因是德中两国实力差距太大。

"我们必须摒弃这种幻想：小小的德国能够对中国的人权政策构成实质性的影响。14亿人口的中国已经是世界强国，德国则至多是一个中等规模国家，影响力还在下滑。在对中国政策中突出道德，固然可以安慰我们的良心；但是在现实政治中，这根本改变不了什么。"

《斯图加特报》则担心，德国的对华政策，今后将越来越难以在价值观和经济利益之间取得平衡。

"默克尔必须要捍卫西方价值观，但是也不能忽视经济合作中的德国利益、不能忽视外界对香港发生严重冲突的担忧。然而，在中国问题上，从这两个极端之间找到正确道路越发困难。一方面，这是因为德国经济对中国的依赖性越来越强；另一方面，则是因为通过经济开放来让中国政治更自由的希望已经落空。"

马格德堡出版的《人民之声报》倒是认为，德中关系现在相当不错，可以抵御即将到来的经济衰退。

"诚然，德中关系现在并非毫无阻碍：中国想要获取西方的技术，还想要加大在德国的收购力度，这让德国经济界产生了狐疑。但是，德中合作的基础已经十分全面，因此在可能到来的经济衰退中，这种双边关系可以成为抵御危机的保护伞。华盛顿当然会诅咒这样的德中关系：在美中贸易战正酣时，德国漂向中国，签署了令人炫目的协议。跨大西洋关系中，相互体谅已经成为了过去式，如今大家都为所欲为。造成这一局面的，正是一直粗鲁行事的美国总统特朗普。"

《时代周报》网站则刊文指出，默克尔在北京的联合新闻发布会上公开谈到了香港问题，这固然值得赞扬。但是在体制竞赛越发明显、中国经济自身近期又遇到许多困难的情况下，默克尔本应该在公开场合以更加明确的语调批评中国，而不是在闭门会议上搞"静默外交"。

"是时候公开地、用每个人都能明白的清晰措辞去批评中国的制度了。这是一种压迫性的体制，还会对自由开放社会构成威胁。鉴于中国现在正遇到许多困难，因此有可能更愿意接受批评。中共领导人完全能够承受明确的措辞。在中国，坚定的姿态会收获尊重，畏手畏脚则会遭到嘲笑。因此，政治上的谨慎，只会被解读为软弱。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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