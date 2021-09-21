德语媒体：默克尔的对华政策缺乏远见

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，尽管默克尔在国际政治舞台上赢得了普遍好评，但其对华政策在德国及盟友中也存在诸多争议。这篇题为《默克尔施政方法的局限性》的评论写道：



“默克尔获得良好声誉当然有很多的理由，但她的外交政策也存在诸多问题，这一点在其欧洲政策及对华政策中表现得尤为突出。默克尔执政时期，正值一个巨大变革的时代：一路崛起的中国不仅成了西方的体制竞争者，而且其国际影响力也得以不断壮大。受到挑战的西方领袖-美国却往往自顾不暇，即便拜登上台之后，也仍在继续执行美国优先政策。面对这场变革，经济强大、政治孱弱的欧洲显得有些力不从心，欧洲甚至无力去解决自身的体制性问题。



德国外交政策的地缘经济支柱- 一方面依赖美国，另一方面在经济上聚焦以中国为主的亚洲，也在这场变革中摇摇欲坠。默克尔历来主张将大问题分解为多个小问题，然后逐一予以解决，然而在地缘政治挑战的大背景下，她这种循序渐进的行事方式显然已经变得不合时宜。毕竟变革的冲击力过强，而欧洲应对变革的能力又非常有限。”



作者认为，默克尔的对华政策一向以不损害经济利益为原则，但这是一种短视行为。评论写道：



“即便是德国经济界也并不否认，欧洲以自信的姿态应对中国，从长远角度而言，是符合欧洲利益的，这同取悦华盛顿毫无关系。在美国的帮助下，欧洲只有共同向北京施压，才能制止中国对外国投资者的为所欲为。默克尔对拜登倡导的‘民主联盟’一向不以为然，但这一主张是有其现实意义的，当然德国并没有必要追随美国的脱钩政策。相比之下，默克尔急于促成的欧中投资协定就难以称之为长远战略了。







德国可以游离于世界政治冲突之外的时代已经一去不复返了。尽管德国绝对无法扮演全球领袖的角色，但对于下一届联邦政府来说，单靠努力保全经济成功的历史显然是不够的。”



《柏林日报》发表评论称，中国房地产巨头恒大目前所面临的困境，是习近平加强社会管控的一系列试验的一个组成部分。评论写道：

“中国政府的行事原则是‘奖惩分明’。2000年，中国引入社会信用系统的初衷本来是要为普通中国人获取银行信贷提供一个金融工具。因为此前中国并不拥有类似德国Schufa这样的信贷评估体系。但习近平2012年上台之后，这一社会信用体系的内涵又被进一步扩充，它不仅要评估人们的财政状况，也被用了评估其社会行为。



恒大目前所面临的危机，同这场社会试验密不可分，也充分显示出了习近平领导下的中国政府会带来多么大的风险。长期以来，分析师们一直都在讨论中国的房地产泡沫。而中国经济的高速发展也绝非偶然，是基于寅吃卯粮的政策刺激。债台高筑的公司绝不仅恒大一家，今年年内，已有多家中国房地产企业宣布破产。但这类破产现象并不是市场的自我净化行为，而是改革带来的必然后果。今年以来，中国政府一直在试图为房市泡沫降低压力。这场试验的结果如何，目前尚无定论。恒大一旦破产，中国经济必将面临严峻考验。”

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