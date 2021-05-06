德语媒体：默克尔的中国幻觉

（德国之声中文网）多年来，同中国签署投资协定，虽然引发诸多争议，但却一直是欧盟积极努力的目标。现在，投资协定虽然已被欧盟暂时搁置，但相关的争议却仍在继续。《世界报》发表长篇文章，回顾了中欧投资协定从酝酿、磋商，直至双方达成共识的漫长过程。文章指出，默克尔一直以来都是欧盟内部这一投资协定的最重要推手，并最终在德国担任欧盟轮值主席任期的最后一天促成了中欧双方的共识，因此，将这项协定成为默习协定也并不为过。即便是在欧盟决定暂时搁置协定审议程序之后，德国总理默克尔仍在不遗余力地强调这份协定的重要性。这篇题为《默克尔的中国幻觉》的文章写道：

“五月初，七国集团外长发表的声明，无疑是和中国算了笔总账。北京在安卡拉奇要求西方国家不得对中国政府的政策说三道四。而七国集团的声明却是反其道而行之。西方七国外长敦促联合国对维吾尔人状况展开调查，并敦促北京‘建设性地参与基于规则的国际体制。’

那么，德国的女总理又在干什么呢? 她仍在不遗余力地为默习协定而奋斗。上周，她表示这项协定‘尽管在批准过程中会遇到困难，但仍不失为一个重大事项。’德国外交部国务部长社民党籍政治家罗特（Micheal Roth)也表示：‘联邦政府仍对这一协定表示支持。’但其审批过程将相当漫长。不过，罗特对协定前景的担忧已经非常明显。

这位国务部长表示，‘中国的表现越来越强硬，特别是在疫情危机期间，中国更是加大了推进其全球计划的力度。’他表示，正因为如此，在对华政策问题上，欧盟更应当团结一致地捍卫自身利益。‘这不仅涉及到欧洲自信的问题，长远来看，还同欧盟在世界舞台的地位密切相关。’他表示，目前欧盟没有必要实施更多的制裁，但在人权问题上应保留采取进一步措施的可能性。”

文章写道，今年九月，德国将举行联邦大选，默克尔总理也将退出政坛，就此，北京在欧盟内部将失去一名强有力的盟友。文章写道：

“联邦议院外交委员会主席吕特根(Nobert Röttgen)认为，联邦大选并不会改变中国与西方的根本冲突。他说：‘强大的中国正在挑战国际秩序，欧洲、美国以及其他国家则希望维持当前基于共同规则的国际秩序。中国的战略是以霸权和利益取代现行的国际规则，而西方国家则必须对中国的这一战略奋起反击。

有鉴于此，无论是大选前，还是大选后，欧中投资协定都必须满足同样的条件：‘只有中国全面取消针对欧盟议员及其家属的制裁，投资协定的批准程序才可以重新启动。’”

欧中投资协定被搁置数天之后，欧盟同印度举行了高层会晤。双方决定重启欧印自由贸易协定的谈判。柏林出版的《日报》就此写道：

“在对华关系日趋紧张的大背景下，欧盟计划同印度重启自由贸易协定的谈判。欧盟27国首脑同印度总理莫迪举行的视频会谈结束之后，欧盟方面称，双方试图打造世界上最大规模的自由贸易区。此外，双方还将就投资保护协定和食品原产地标识保护等议题展开谈判。

上周，同中国方面的投资协定陷入僵局。布鲁塞尔和北京相互发布一系列制裁决议之后，欧盟将这份由德国总理默克尔斡旋而成的投资协定暂时搁置。有鉴于此，各方对印度报以极大的期望。位于南亚次大陆的印度被视为是抗衡中国的重要力量。”

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