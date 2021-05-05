德语媒体：默克尔总理的败笔

（德国之声中文网）去年年底，同中方就欧中投资协定达成共识后，欧盟还曾将其形容为外交层面的一次重大胜利。柏林出版的《每日镜报》认为，欧中投资协定被搁置，对默克尔总理来说，无疑是一场失败经历，显示出欧盟委员会和欧盟议会已开始为后默克尔时代进行准备。这篇题为《欧盟愿为人权付出怎样的代价？》的分析文章写道：

“默克尔总理警告说，不应挑起新的冷战。对于同北京的意见分歧，她主张应当采取平等对话，而不是对抗的方式去解决。

然而，一些欧盟成员国和欧盟议员则认为，默克尔的对华战略过于卑微迁就。他们主张坚定地捍卫人权，并在市场准入、贸易和投资领域，采取对等原则。香港民主运动遭镇压，以及新疆维吾尔少数民族被送进再教育营的大背景下，欧盟于今年三月推出了较为温和的对华制裁措施，这也是1989年天安门民主运动遭血腥镇压后，欧盟首次对华制裁。制裁对象为参与了新疆再教育营计划的四名中国官员。

而中国发布的反制裁措施则强硬得令人惊讶。显然是不同的政治体制造成了文化误区，中方的制裁对象竟然是欧盟议院的民选议员，其中包括德国绿党政治家莱因哈德·比蒂科夫(Reinhard Bütikofer), 他是欧盟议会中国议题代表团的主席，也是北京同欧盟议会的会谈伙伴。”

欧盟议员竟然成了北京的制裁对象，当然只能激发更多议员对欧中投资协定行使否决权的动力。文章接着写道，就整体而言，西方国家对华政策的大趋势正在发生偏移，过去经济利益至上的观点正在被价值观主导的对华政策所取代。文章接着写道：

“德国外交部长马斯也强调了对华政策取向的变化：‘西方七国是自由民主国家共同对抗专制政权的联盟。民主、自由和人权是联结我们的纽带，我们希望能够重新成为这些价值观的代表。’

但是，默克尔仍未卸任，她仍会努力让欧盟推行她的对华战略。今年八月，默克尔计划同法国总统马克龙共同前往中国。这也将是默克尔的第13次中国之行。欧中关系专家巴尔金（Noah Barkin）分析称，这将是默克尔告别政坛并向马克龙交接工作的一种方式。不过，两位政治家的动机其实不尽相同。马克龙主张采取不同于美国的对华政策，以凸显以法国为首的欧盟更加独立自主。而默克尔则希望能够尽力避免冷战的发生。”



柏林出版的《日报》也注意到了欧盟对华政策日趋强硬的趋势。该报写道，搁置欧中投资协定并不是对华政策变化的全部，事实上欧盟拟议中的《反外国补贴》和《战略自治》法案也都是明显针对中国的。文章写道：

“‘公开性战略自治’也是针对北京的。该法案的主旨是将涉及战略重要领域的生产留在欧洲境内。布鲁塞尔为此提出的理由是，新冠疫情显示出，欧洲必须实行更高程度的经济自治。欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，‘最大的挑战在于如何避免明天的战略依赖。’重要的领域包括芯片、电池和液氢技术，而中国目前在这些领域占据着技术优势。布鲁塞尔计划采取有针对性的刺激措施摆脱落后局面。

欧盟认为，为此目的采取补贴措施并不会构成问题。周三，无论是欧盟议会，还是经济界都对欧盟新的对华战略表示支持。这一战略意味着欧盟将告别迄今为止的开放市场教条。”

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