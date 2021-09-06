德语媒体：默克尔失去了一位不会惹恼北京的战略家

（德国之声中文网）“柏林政界很少会因为一位高级官员去世而引发巨大震动，但新任驻华大使贺岩 （Jan Hecker）突然离世的消息便属于少数的例子，” 《每日镜报》写道， “贺岩是第一个以非职业外交官的身份在总理府提供外交政策咨询的顾问。他法律专业出身，曾在奥德河畔法兰克福欧洲大学执教，之后进入德国内政部工作。……2015年，贺岩出任当时新成立的难民政策协调小组的负责人。身为小组负责人，他不仅要解决德国国内的政策任务，还要和难民来源国以及过境国之间建立联系，以限制难民的数量，并使得默克尔的承诺（"我们可以做到"）成为现实” 。

文章写道：“作为默克尔的亲信，贺岩被委以重任，在与中国关系日益紧张的时代确保政策的连续性。也正是于此，他的任命得到了东道主（中国）的积极响应。（联邦议院大选之后）新组建的德国政府可能会与注重取得平衡的默克尔总理有着不同的思路。贺岩赴任北京之后，为了避免给选后的新政府带来困扰，总理府外交政策顾问一职一直空缺。但现在德国驻华大使这个职位也遇到了同样的问题。”

《法兰克福汇报》评价说，贺岩被称作“高级官员”并不仅仅是他的职位高，而且他还真的掌握实权。“他是这届政府总理身边的外交政策向导，是总理办公室可以将领导层政治意志转化为行动的最重要的部门负责人之一。”

《南德意志报》发表文章指出，贺岩突然辞世让默克尔失去了一位最为重要的同路人。文章指出，新上任的德国驻华大使的想法是，继续加强德国和中国之间的交流与伙伴关系。但是贺岩上任还不到两周却突然去世。

中国社交媒体上很多网民对德国大使去世表达哀悼。中国外交部发言人汪文斌也表示，中国对贺岩大使的突然离世感到震惊，他到任以来一直积极推动双边关系。

文章写道：“默克尔并不需要旁人来给她解释这个世界，或者俄罗斯总统普京、中国国家主席习近平行事的动机。很多时候她比智库或者部委的专家们更熟悉情况。在从乌克兰到特朗普领导的华盛顿，接连不断、永无止境的国际危机中，贺岩要证明的是他自己是一个合格的危机管理者。在最新的危机——阿富汗危机发生时，贺岩已经身处新的工作地点——北京。”

“因为中国在国际社会同阿富汗塔利班打交道的过程中扮演着关键角色，因此默克尔原本也尤其依赖这位新任的驻华大使。”

《焦点》杂志写道：“（贺岩的去世）不只让默克尔总理失去了一位亲信，同时还失去了一位不会想着惹恼北京的战略家。多年来默克尔的对华路线十分谨慎，对中国侵犯人权现象的批评点到为止，关键是不能让最为重要的贸易伙伴感到受到挑衅。……这位基民盟的政治家从未对习近平主席的统治抱有任何幻想，但她从未在此过程中冒着牺牲德国经济利益的风险。”

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