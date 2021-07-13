德语媒体：默克尔不想要“冷战2.0”

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"告别美国"为题，刊发评论指出，在特朗普时期，德国总理默克尔被美国人视作反对特朗普的左翼自由派化身；但是，即便在拜登上台后，德美关系依然面临着许多困难。

"很长一段时间里，默克尔都被美国人视作'自由世界的领袖'，这其实主要是因为她不是和特朗普一伙的。默克尔的政策注重平衡、注重开放的世界，这与特朗普的喧嚣、民族主义形成了明显反差。因此，对于美国的左翼自由派而言，他们在2016年后对自己的国家感到陌生，而默克尔则成为了理想的化身。"

"默克尔对待特朗普不仅仅有外交的圆滑，还会明确地回绝，这更是强化了她的形象。然而，默克尔本身也是注重妥协与共识的德式民主之产物，而德式民主如今也受到美国开启的'价值观阵地战'的影响。借用当年小布什的话语，默克尔和特朗普就是老欧洲与新美国之间的对抗。"

"事实上，德国当然不是什么领导全球的大国。在默克尔执政的16年间，德国还是不怎么参与捍卫自由世界的军事行动，这让华盛顿政界的许多人都感到失望。同样让美国人失望的还有围绕德国军费是否应达到北约规定的GDP之2%的辩论、'北溪2号'俄德输气管道之争议。"

"在气候保护、贸易等欧美关系的其他领域，德国则通常在欧盟的框架下行动，这同样在特朗普时期造成了许多欧美分歧。"

"默克尔的现实作风，还体现在她在拜登刚刚上任时就提醒说，在对华关系上，欧洲有着和美国不同的利益。换而言之，欧洲的对华利益主要集中在经济方面。至于事实是否真的如此，仍然值得讨论。"

"当今的中国能在欧美关系中都扮演重要角色，这说明了世界格局的变迁。2005年默克尔刚刚上任时，大家面临的最主要问题还是极端伊斯兰恐怖主义。如今即将退休的默克尔所告别的美国，正在和俄罗斯、中国进行激烈的竞争。而在新形势下，德国依然没有找到自身的定位。"

《曼海姆晨报》以"重新启动 - 没错，但是..."为题，刊发评论指出，拜登上台后，欧美关系固然改善了许多，但是绝对回不到美好的九十年代。

"如今，中国崛起已经被华盛顿视作头号地缘政治挑战。拜登总统想要打造一个全球民主国家联盟，抗衡专制国家。他们将采用口头攻击、军事威慑等手段，必要时还会予以制裁。中国针对穆斯林少数民族的侵犯人权行为、打压香港少数派的行径就受到了猛烈抨击。"

"默克尔看待对华关系的角度和拜登有着很大的不同。德国总理想要竭力避免'冷战2.0'。面对中国的侵犯人权现象，默克尔的姿态很清晰：北京既是'对手'，也同时是'伙伴'。在面对俄罗斯时，默克尔也采取类似的双重战略。而将普京称为'杀手'的拜登，则在走极端化路线。"

"不论是对华关系、对俄关系还是国防预算、贸易等议题，即便在拜登时期，美德之间依然有着不同的看法。能够建设性地处理这些分歧，就已经体现了德美关系的全新水准。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

默克尔与美国总统们的这些年 再次和谐起来 这是默克尔与拜登在2009年11月的照片，这位德国总理看上去心情大好。当时，默克尔刚刚在美国国会发表了讲话，而时任美国副总统拜登几句话就把默克尔逗笑了。时隔十多年，默克尔与拜登再次在白宫会面，想必依旧和谐，应该比她和特朗普相处容易不少。

默克尔与美国总统们的这些年 一脸冷漠 这是2019年底北约峰会间隙默克尔与特朗普会面时的图片，两人看起来关系不太好。无论是伊朗问题，还是贸易问题或者北约，默克尔与特朗普在许多问题上的看法相距甚远。两人不仅无法认同对方的政治主张，外界认为两人的私人关系也很紧张。美国CNN曾引述消息人士称，特朗普曾在与乌克兰总统通话时，称默克尔“笨”，受俄罗斯的摆布。

默克尔与美国总统们的这些年 这里到底谁说得算？” “这是2018年6月加拿大的G7峰会上。当时这张照片引发全世界的讨论。默克尔是在试图向特朗普解释世界问题吗？还是她在问，谁是西方世界的真正领袖？坐着的特朗普，是这里唯一说得算的人吗？

默克尔与美国总统们的这些年 我们要不要握握手？ 2017年3月，默克尔首次在白宫椭圆形办公室会晤特朗普、与新闻界见面时客气地问了这一句。岂料，主人毫无反应，且有意瞥向另一边。事后，他说，他根本就没听见默克尔这一问。

默克尔与美国总统们的这些年 亲密无间 看得出来，这位女总理和美国总统奥巴马在他任内最后一次在柏林访问时亲切互动。这是2016年11月，特朗普当选新一届总统后数天，奥巴马似乎有意要将捍卫西方民主的责任转交给默克尔。美国媒体竞相讥嘲道，她现在是自由世界的女首领了。

默克尔与美国总统们的这些年 最高奖章 2011年6月，白宫，身着晚礼服的默克尔从奥巴马手中接受自由勋章——美国的最高文职勋章。她因对欧洲政治所作的努力而获此殊荣。观察家们指出，这一颁奖亦是德美关系良好之证明。

默克尔与美国总统们的这些年 在友人那里作客 2015年6月，在巴伐利亚的阿尔卑斯山麓举行的G7峰会上，奥巴马和默克尔之间几乎可称友谊的关系已微露端倪。这位联邦总理能确信，将得到美国在气候保护问题上的支持。然则，随着特朗普当政，情形大变。

默克尔与美国总统们的这些年 把手给我，小姑娘 乔治·沃克·布什总统首晤默克尔后便对她充满好感，她对自由的热爱给他留下深刻印象。他在媒体上解释说，这种热爱与默克尔的前东德经历有关。2006年7月，在圣彼得堡G8峰会上，他从后面为默克尔轻轻按摩；惊讶之余，这位女总理不禁高举双臂。布什总统显然是出于好意这么做的。

默克尔与美国总统们的这些年 在家乡烧烤 2006年7月，在默克尔选区的一次烧烤餐会上，笑容可掬的乔治·沃克·布什将一块烤乳猪肉放入默克尔的餐盘里。默克尔邀请他访问自己位于梅前州（Mecklenburg-Vorpommern）的选区。

默克尔与美国总统们的这些年 来得克萨斯找我 2007年11月，默克尔带着丈夫约阿希姆·绍尔（Joachim Sauer）去了得克萨斯州的克罗福特（ Crawford）农庄，看望奥巴马的前任乔治·沃克·布什。他带俩人看了一处小峡谷。在政治上，那时已经涉及了一个在特朗普当政后又引发争议的议题：伊朗局势。

默克尔与美国总统们的这些年 也和比尔·克林顿两手相牵 2017年7月，在赫尔穆特·科尔的葬礼上，前美国总统比尔·克林顿为这位故去的德国老总理发表了充满幽默而又伤感的悼词。他说，“我爱过他”。回到座位上去时，显然十分动情，他不由自主地握住了默克尔的手。 作者: Peter Hille, Andrea Grunau



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