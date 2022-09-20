德语媒体：黑箱里的政变谣言

（德国之声中文网）德国政治光谱定位偏左的媒体《日报》周一撰文，关注了最近社交媒体上有关习近平被“软禁”，军方已经对这位69岁的老人发动政变，中国人民解放军的一位强大的将军李巧明（音译）已经掌握了权力的谣言和猜测。写道：“仿佛一个好莱坞编剧想象力失控的内容在社交媒体上疯传。在Twitter上，#chinacoup是讨论最多的话题之一。”

文章作者，《日报》驻华记者Fabian Kretschmer随后指出：“这个时间点确实也赋予相关猜测一定的理由。习近平上周去了中亚，但自从他在大流行病爆发首次的这次出国旅行回国后，就没有再公开露面。”

“同样明显的是，党内的精英们也在沸腾。就在上周，安全机构的几名领导干部被判处终身监禁。不仅因为他们腐败，而且他们还被指责形成了一个‘政治集团’，将自己定位为反对习近平。”

文章评论分析称：“现任国家元首引起了精英阶层的仇恨，看上去很有道理：毕竟，近年来他通过反腐运动以及对领先私营公司的严厉监管，摧毁了大量财富。”

作者指出：“尽管如此，目前的政变传言还是很离谱的。仔细观察，光是消息来源就应该敲响警钟：主要是与法轮功关系密切的海外华人在社交媒体上传播谣言。”

文章最后写道：“不过，整个事件还是非常有趣。它显示了在经历了两年半的边境封锁、外国记者外流和日益不透明的中国权力机构之后，信息形势变得如此不稳定，甚至没有实质意义的网上谣言也能持续数日。”作者指出：“实地核实信息变得越来越困难。至少到目前为止，媒体的这种捕风捉影只在与朝鲜有关的报道中才有所体现。现在看来，中华人民共和国也正日益成为一个黑箱。”

中国共产党的高层人事任命 从来都是黑箱操作

《商报》：和中国脱钩从来没有像现在这样值得

德国商报日前发表了标题为，“和中国脱钩从来没有像现在这样值得”的文章，认为：“中国的经济疲软表明，在亚洲寻找替代方案对德国企业来说是不可或缺的。政策层也必须予以配合”

该报驻曼谷记者Mathias Peer写道：“对香港民主抗议活动的镇压至今没有阻止德国企业与中国做生意，对维吾尔人的镇压也没有阻止。但是，即使人权状况不是许多高管重新考虑与中华人民共和国交往的理由，中国的经济状况也使得重新调整方向的问题变得不可回避。”

文章评论称：“中国是全球经济巨大增长动力的时代已经过去了，至少在目前是这样。世界上最有活力的经济区域仍可在亚洲找到——但它们都远离中国共产党的统治。踏上这些新的未来市场是值得的，不仅是因为中国的弱点，而且首先是因为替代方案自身的优势。”

作者随后指出：“而正在蓬勃发展的是民主国家：印度、印度尼西亚、孟加拉国、马来西亚和菲律宾--这五个国家目前正在实现5%至7%的增长率。另一方面，中国正在为2022年的3%大关而挣扎。”

评论文章作者在文章解为写道：“欧盟与印度和印度尼西亚等国的自由贸易谈判被证明是令人难以置信的艰难——这不仅是因为亚洲的谈判伙伴。比如，欧洲对印度尼西亚棕榈油的可持续性的担忧，迄今为止一直阻碍着协议的达成。但布鲁塞尔也应该很清楚。那些在寻找伙伴时过于挑剔的人最后会孤独一人。”

中共二十大的七大看点 习近平的下一个五年？十年？ 习近平主导2018年修宪后，中国的立法机构取消了国家主席任期限制，为扩大共产党的影响范围提供了宪法支持。此次二十大，习近平是否连任，本来已经不是什么问题。各界广泛认为，至少在未来的5年，甚至10年的时间里，习近平作为中共建政以来权力最集中，最强势的领导人之一将继续以他的个人意志领导这个拥有14亿人口的国家。如果不是……

中共二十大的七大看点 互联网上习遭软禁的猜测 ……二十大召开前不久的9月底，网上突然出现了诸多习近平遭软禁的猜测。习近平9月16日午夜结束对乌兹别克斯坦的访问回到北京后，在很长的时间里一直没有公开露面，引发多方猜测和解读。消息的来源是一个拥有1000多万粉丝的印度前部长。在推特上，#whereisxi和#chinacoup的标签大量流传，但同时也有很多针对这个谣言的嘲笑和讽刺。

中共二十大的七大看点 如果习下 李会上吗？ 网上相信有关习被软禁消息的许多人是“习下李上”说法的捍卫者。李克强是个在习近平强势执政期间存在感并不强的总理。在疫情期间确实有几个少数可见的高光时刻。包括他发出的：中国有6亿人口月收入大约在1000元人民币左右的警告，以及中国在实行严格新冠疫情管控期间，他不戴口罩拜访中国各地及大学院校，和大量企业家开座谈会讨论如何面对经济下行的严峻现实——这一系列看上去有点和习近平“唱反调”的做法。但是，李克强本人在2022年的两会期间，已经明确表示将于2023年月任期届满时卸任总理一职。

中共二十大的七大看点 谁会接替李克强？ 绝对是此次中共二十大比“谁会接替习近平”更值得关注，更有悬念的话题。从目前中共完全密不透风的政治高层来看，完全无法看出谁有可能在接下来的5年中接替李克强身上的重担。按照惯例，总理人选一般要有副总理经历，目前符合条件的只有现任全国政协主席汪洋和国务院副总理胡春华，两人也被认为是最热门人选。台湾政治大学东亚研究所教授王信贤告诉德国之声：“现在在选总理，主要取决于习近平的標准为何，而政治忠诚会是关键”。

中共二十大的七大看点 无视“七上八下”？ 无论二十大以后中国共产党的核心领导层如何组成，对习近平的政治忠诚，绝对是首当其冲的必要条件，包括届时政治局常委的人选。而按照中共内部不成文的高层领导干部“七上八下”的惯例。除去习近平之外，现任常委栗战书（72岁）、韩正（68岁）两人年龄已到；政治局委员也有9人届龄，包含“经济沙皇”的刘鹤（70岁）、外事一把手的杨洁篪（72岁）、国务院第二副总理孙春兰（72岁）等。但从目前的情况来看，习近平的权力已经大到可以无视这个不成文的规定。

中共二十大的七大看点 为台海问题定调 美国国会议长佩洛西在访台后，有关中国政府何时“武统台湾”的问题，再度成为各界关注的焦点。虽然一方面，有中共高层内部的消息人士透露，当局已经把“武统台湾”正式提上议事日程，随时有可能采取军事行动。即可能在二十大召开前，也可能在二十大召开后。关键的是选择一个外界预期最低的时间点。但另一方面，也有分析人士认为，如果向台湾动武，无疑就意味着习近平统治时代的结束，中国会陷入外部经济制裁和内部剧烈动荡的灾难。中共高层也很清楚这一点。所以中共何时、以何种方式“解决台湾问题”，后面仍然是一个巨大的问号。

中共二十大的七大看点 二十大过后 还这么严吗？ 相对与政治和军事上的黑箱操作，全球华人，包括中国本地的老百姓最关心的二十大话题之一肯定包括究竟何时为中国严格的新冠疫情管控措施松绑。从2020年新冠在全球大范围爆发，中国实行全球最严格防疫政策以来，受到严重影响的不仅仅是随时需要面临封城禁足的民众，还包括境外数百万无法回国的海外华人。



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