德语媒体：黑箱里的政变谣言

德语媒体也关注到了日前社交媒体上有关习近平被“软禁”的谣言和猜测。德国柏林出版的《日报》指出，这些“疯狂猜测表明外部世界现在对中国的权力机构知之甚少”。
（德国之声中文网）德国政治光谱定位偏左的媒体《日报》周一撰文，关注了最近社交媒体上有关习近平被“软禁”，军方已经对这位69岁的老人发动政变，中国人民解放军的一位强大的将军李巧明（音译）已经掌握了权力的谣言和猜测。写道：“仿佛一个好莱坞编剧想象力失控的内容在社交媒体上疯传。在Twitter上，#chinacoup是讨论最多的话题之一。”
文章作者，《日报》驻华记者Fabian Kretschmer随后指出：“这个时间点确实也赋予相关猜测一定的理由。习近平上周去了中亚，但自从他在大流行病爆发首次的这次出国旅行回国后，就没有再公开露面。”
“同样明显的是，党内的精英们也在沸腾。就在上周，安全机构的几名领导干部被判处终身监禁。不仅因为他们腐败，而且他们还被指责形成了一个‘政治集团’，将自己定位为反对习近平。”
文章评论分析称：“现任国家元首引起了精英阶层的仇恨，看上去很有道理：毕竟，近年来他通过反腐运动以及对领先私营公司的严厉监管，摧毁了大量财富。”
作者指出：“尽管如此，目前的政变传言还是很离谱的。仔细观察，光是消息来源就应该敲响警钟：主要是与法轮功关系密切的海外华人在社交媒体上传播谣言。”
文章最后写道：“不过，整个事件还是非常有趣。它显示了在经历了两年半的边境封锁、外国记者外流和日益不透明的中国权力机构之后，信息形势变得如此不稳定，甚至没有实质意义的网上谣言也能持续数日。”作者指出：“实地核实信息变得越来越困难。至少到目前为止，媒体的这种捕风捉影只在与朝鲜有关的报道中才有所体现。现在看来，中华人民共和国也正日益成为一个黑箱。”
德国商报日前发表了标题为，“和中国脱钩从来没有像现在这样值得”的文章，认为：“中国的经济疲软表明，在亚洲寻找替代方案对德国企业来说是不可或缺的。政策层也必须予以配合”
该报驻曼谷记者Mathias Peer写道：“对香港民主抗议活动的镇压至今没有阻止德国企业与中国做生意，对维吾尔人的镇压也没有阻止。但是，即使人权状况不是许多高管重新考虑与中华人民共和国交往的理由，中国的经济状况也使得重新调整方向的问题变得不可回避。”
文章评论称：“中国是全球经济巨大增长动力的时代已经过去了，至少在目前是这样。世界上最有活力的经济区域仍可在亚洲找到——但它们都远离中国共产党的统治。踏上这些新的未来市场是值得的，不仅是因为中国的弱点，而且首先是因为替代方案自身的优势。”
作者随后指出：“而正在蓬勃发展的是民主国家：印度、印度尼西亚、孟加拉国、马来西亚和菲律宾--这五个国家目前正在实现5%至7%的增长率。另一方面，中国正在为2022年的3%大关而挣扎。”
评论文章作者在文章解为写道：“欧盟与印度和印度尼西亚等国的自由贸易谈判被证明是令人难以置信的艰难——这不仅是因为亚洲的谈判伙伴。比如，欧洲对印度尼西亚棕榈油的可持续性的担忧，迄今为止一直阻碍着协议的达成。但布鲁塞尔也应该很清楚。那些在寻找伙伴时过于挑剔的人最后会孤独一人。”
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《南德意志报》刊评认为，随着中国、印度公开对战争表示怀疑，宣布局部动员令的普京已经显露出黔驴技穷、众叛亲离的迹象。《法兰克福汇报》则指出，最新动向表明，普京缺乏可信赖的盟友，而乌克兰却有。