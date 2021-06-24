德语媒体：黑暗的未来和枯萎的苹果

香港《苹果日报》在经营了26年之后被迫停刊。德语媒体纷纷关注此事并评论认为，香港经历了黑暗的一天且未来即将变得更为黑暗。《法兰克福汇报》分析指出，“《苹果日报》的命运只是一个肉眼可见的证据，证明香港原本生机勃勃的媒体环境变得更加枯萎”。
（德国之声中文网） 《新苏黎世报》发表的评论文章《北京的打压显示出它的偏执》（Die Repression zeigt Pekings Paranoia）评论道：“这份泛民主派报纸在经营了26年后关门了。……周三对于香港而言是漆黑的一天。同一天，香港首宗国安法案件开审。这部法律不是给香港市民带来更多的安全感，而是给北京的当权者，他们正一步步绞杀香港的异己。”
“关闭《苹果日报》是官方一系列的步骤之一，这才从整体上说明香港当局镇压的残酷程度。北京的目标是让香港成为一个完全普通的中国城市，其中包括限制集会自由和媒体自由——因为除了《苹果日报》之外，香港不实行自我审查的媒体越来越少。 ”
《南德意志报》发表题为《禁果》（Verbotene Frucht）的文章。文章写道：“一切就这样结束了。香港壹传媒创办人黎智英是亚洲最狂野和最无畏的白手起家的亿万富翁之一，自去年夏天以来他一直身陷囹圄。现在他创办的《苹果日报》在创刊26年后也要放弃了。这是香港民主事业最后的响亮的传媒声音。本周三，最晚在午夜前一分钟，《苹果日报》的数字版也将下线。香港即将变得更加黑暗。”
文章写道：“《苹果日报》至今仍是一份小报，但多年来，政治性的内容占据了越来越多的版面。 在其他报纸纷纷倒闭的情况下，《苹果日报》成为自由和民主的最后一个响亮的声音。”
《法兰克福汇报》发表分析评论文章《香港批评北京的声音遭噤声》（Hongkongs Peking-kritische Stimme verstummt）。文章指出：“《苹果日报》的命运只是一个肉眼可见的证据，证明香港原本生机勃勃的媒体环境变得更加枯萎。原本因其独立性而备受赞赏的香港电台，现在也在新的管理层下重新调整。曾经受人尊敬的《南华早报》显然也急匆匆地开始服从北京的意志。这份有近120年历史的传统英文报纸在2016年被中国著名企业家马云创办的阿里巴巴集团收购。据说最近该集团被监管机构勒令出售该报纸。人们能想见的是，北京可以参与决定谁是买家。”
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