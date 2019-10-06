德语媒体：黑旗飘摇的香港

(德国之声中文网）按照规定，香港警方在施用催泪弹前，会举起黑旗以示警告。同过去几个周末一样，刚刚过去的周末里，香港又有多个街区飘起黑棋。但不同的是，这是香港政府发布蒙面禁令以来的第一个周末。《法兰克福汇报》以《香港黑暗的几个日夜》为题，报道了蒙面禁令对香港局势的影响。文章写道：

"示威者对政府颁布蒙面禁令予以谴责。一方面是因为这样示威者更容易暴露身份，也将无法再用防毒面具抵挡警方的催泪瓦斯。另一方面，这是当局1967年以来首次动用紧急状态法，从而在理论上获得了更为广泛的权限。比如，政府可以颁发宵禁令，可以实施新闻审查，也可以更为方便地实施逮捕和搜查。示威者担心，当局接下来会封锁社交媒体，以使示威者失去协调行动的平台。林郑月娥称，实施蒙面禁令是因为香港陷入了越来越严重的混乱状况。她在周六的五分钟视频演说中对'令人震惊的暴力'予以强烈谴责，并称香港经历了'非常黑暗的一夜'，城市已陷入瘫痪状态。

不过，蒙面禁令并未产生预期的威慑作用。周五当天，即有成千上万的示威者再度走上街头。周日尽管下着大雨，仍有很多人举着雨伞参加了示威活动。他们当中的大多数人都带着面具。来自《南华早报》的消息称，周六有13人因违反了蒙面禁令而遭逮捕。蒙面禁令对激进的示威者可能作用更小，因为他们本来就做好了长期坐牢的准备。"

文章写道，蒙面禁令实施后的第一个周末里，香港的暴力局面丝毫没有缓解。周六和周日夜间，一些地铁站发生骚乱和纵火事件，一些被认为同中国大陆有关联的店铺遭到袭击。很多店铺、银行和购物中心提前关闭，公共生活基本陷入停滞。文章写道：

"一些支持民主运动的反对派人士试图通过司法程序阻止蒙面禁令的实施。他们指责香港特首在实施紧急状态的过程中故意绕开立法会，而实施紧急状态的法律依据则源自英治时期，并不符合1997年主权移交中国后开始实施的香港特区基本法。周日，香港一家法庭驳回了他们提交的紧急禁制令申请，但同时也批准在十月底前就蒙面禁令展开详尽的司法审核。"

香港同新加坡有着类似的文化背景，又都是世界重要的金融中心。《新苏黎世报》分析了香港局势对新加坡的影响。这篇题为《对新加坡的兴趣正在增加》的文章认为，香港的动荡局面对新加坡而言是喜忧参半。文章写道：

"新加坡政治家在香港问题的观感和言论也在发生明显的变化。当香港6月份出现动荡局面时，新加坡方面最初也表现出了某种不安情绪。尽管同香港相比，偏重个人实惠、而不大关心政治的新加坡人更容易管理，这也是人民行动党六十年来得以连续执政的保障。然而，香港的动荡也使新加坡自由言论空间的狭窄程度得以展现。新加坡主流民意认为，香港的局面'不会、不能、也不被准许发生在新加坡。'

不过，新加坡最初的不安情绪现在已经不复存在了。新加坡政府现在已改变了对香港事态的立场，他们明确表示，香港已经陷入无法无天的混乱局面，当地的社会及经济问题是住房紧张导致的，而新加坡并不存在这一问题。新加坡政治家在这一问题上得出的结论和教训一直都很明确：类似于香港这样的社会经济问题是完全无法用警力来解决的。前不久，新加坡内政和司法部长就曾表示，社会经济问题只能通过政治手段来解决。而这种立场所表达的另一个层面的意思则是，相对于香港，新加坡人的生活很幸福。总而言之，来自香港的画面确实为新加坡当政者赢得下次大选提供了巨大的帮助。

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