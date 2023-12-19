德语媒体：黎智英案为何让北京如临大敌

（德国之声中文网）《日报》发自香港的报道称，黎智英周一出庭时，以从容自信的姿态向旁听席上的支持者微笑示意，但庭审结果其实极不乐观：虽然法庭尚未宣判，但中国政府早已做出定性，中国外交部发言人称黎智英是"反华势力的代理人和马前卒"。

"毫无疑问，对黎智英的庭审在香港具有里程碑意义，因为这场庭审无情地揭露了新闻自由和法治在香港已经变得多么有局限。作为香港最后一批对北京持公开批评态度的民运积极分子之一，黎智英被控罪名包括'勾结境外势力'。具体涉及黎智英发表的几篇文章和网帖，他在这些文字中呼吁国际社会对中国和香港政府的代表实施制裁。黎智英有可能会被判处终身监禁。

周一，法庭周边如临大敌，上千名警员担当警戒，这足以说明这不是一场普通的庭审。当局甚至封锁了监狱附近的一座小山，以防止摄影记者拍摄黎智英离开监狱时的画面。政府想方设法希望阻止媒体将黎智英塑造成民主运动的勇士。"

对香港报人黎智英的庭审引起了国际社会的广泛关注。英国外相卡梅伦称对黎智英的庭审是政治迫害，美国国务院发表声明称，对政治反对派的打压有损香港作为国际商业和金融中心的名誉，并敦促北京当局立即释放黎智英。

"对于北京当局来说，黎智英案高度敏感，因为直到今天，黎智英丝毫不屈服于中国政府的各种威逼利诱，尽管他非常清楚，他的言行会给他带来严重后果。黎智英被捕前夕接受美国有线电视新闻网CNN采访时曾经说到：'无论何时何地，为自由而奋斗，都是值得的。因为你一旦失去了自由，就失去了一切。'"

《新苏黎世报》就黎智英案庭审发表评论称。中国政府官员喜欢对记者以"媒体界的朋友"相称，但黎智英显然不在这个"朋友圈"之内，因为他是一个富有独立精神，敢于指摘时弊的记者。也正因为如此，黎智英再一次被送上了审判席。

"中国政府从来不敢面对记者的即兴提问，这足以说明北京统治者的权力基础是多么的不堪一击，以及他们有多少事情需要隐瞒。他们必须对媒体严加控制，以防公众舆论对他们的权力垄断构成威胁。有鉴于此，中国的大多数媒体都为国家所有。在习近平的统治下，中国本土记者的活动空间被进一步收紧。能够获得采访许可的记者，人数越来越少。 经验丰富的调查记者纷纷远走他乡。国家媒体的编辑部里，刚刚入职的年轻人占据大多数。一般来说，这些人几年之后都会改行，而剩下的人也就成了'亲爱的媒体界朋友'。

这种状况和我们有关吗？ 关系当然极大。因为让境外记者也变成'朋友'是北京的利益所在。为此目的，北京不惜采用恐吓手段。十月底，香港《南华早报》记者陈敏莉（Minnie Chan） 前往北京参加一个安全论坛后宣告失踪。此前，她曾就中国军队题材进行了大量新闻调查。同月，澳大利亚记者成蕾在中国被关押三年之后获得释放。今年四月，出版商李延贺从居住地台湾前往大陆后遭到逮捕。中国当局称，上述两人都对中国的国家安全构成了威胁。

上述个案，就像对持有英国护照的黎智英的审判一样，都是中国恐吓策略的一部分。香港、台湾和其他地区的记者、出版商和学者都将这些案件视为警告。任何与中国打交道和必须频繁进出中国的人今后都会将黎智英等人的命运铭记在心，在触及敏感话题或提出批评时，他们很有可能会三思而后行。世界也将因此变得越来越不自由。

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